Fingernails: Carey Mulligan nel dramma romantico prodotto da Cate Blanchett

Carey Mulligan ha firmato per recitare da protagonista in Fingernails, un dramma romantico attualmente in sviluppo. Il sito Deadline riporta che il dramma romantico sarà prodotto dalla Dirty Films di Cate Blanchett con il greco Christos Nikou (Apples) designato alla regia.

“Fingernails” scritto da Nikou con l’autore teatrale Sam Steiner e lo sceneggiatore Stavros Raptis (Apples) seguirà una donna di nome Anna che, dopo aver messo in discussione la propria relazione, inizia a lavorare in un misterioso istituto che esplora e manipola la presenza dell’amore romantico tra le coppie.

Mulligan è reduce dal successo di Promising Young Woman, ruolo che ha posto l’attrice in pole position tra i favoriti per i prossimi Oscar 2021. Il film in uscita in Italia il prossimo marzo segue una giovane donna traumatizzata da un tragico evento del suo passato che cerca vendetta contro chi ha incrociato la sua strada.

Nikou parlando con Deadline di Mulligan ha elogiato la performance dell’attrice in Promising Young Woman rivelando che il ruolo in Fingernails è stato creato appositamente per lei.

Abbiamo creato il ruolo di Anna pensando a Carey Mulligan e siamo entusiasti che abbia detto di sì immediatamente. Carey è un’attrice così talentuosa e magnetica, e sono rimasta sbalordito dalla sua interpretazione in Promising Young Woman. Sono più che entusiasta di iniziare a lavorare con Carey e dare vita a Fingernails in collaborazione con i miei produttori Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton di Dirty Films.

“Fingernails” segnerà il debutto in lingua inglese di Nikou che è alla seconda collaborazione con Dirty Films dopo che la compagnia ha prodotto Apples, film di Nikou selezionato per rappresentare la Grecia nella corsa agli Oscar 2021 per il miglior lungometraggio internazionale.

Vedremo Carey Mulligan prossimamente al fianco di Raplh Fiennes nel dramma La nave sepolta che debutterà il prossimo 29 gennaio su Netflix. Il nome di Mulligan è anche legato a al dramma biografico Maestro diretto e interpretato da Bradley Cooper che racconta vita e carriera di Leonard Bernstein primo direttore d’orchestra di fama mondiale nato in America. mulligan nel film interpreterà Felicia Montealegre moglie di Bernstein.