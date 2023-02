César 2023, vincitori: trionfa “La Notte del 12” con sei premi, tra cui miglior film e regia

La notte del 12, il thriller poliziesco di Dominik Moll ha trionfato ai Cesar 2023, giunti alla 48a edizione e presentati quest’anno dall’attore francese Tahar Rahim (Il profeta, Riparare i viventi, The Serpent). Su 10 nomination, “La Notte del 12” ha vinto come miglior film, regista, esordiente maschile per Bastien Bouillon, attore non protagonista per Bouli Lanners, sceneggiatura adattata e sonoro. Nel film Bouillon e Lanners interpretano due poliziotti che cercano di risolvere il raccapricciante omicidio di una giovane donna. Presentato in selezione ufficiale all’ultimo Festival di Cannes, il film di Moll è stato una delle sorprese dell’anno al botteghino francese, con quattro settimane nella top ten degli incassi e oltre 500.000 spettatori, e ha inoltre raccolto delle critiche eccellenti, soprattutto per il modo in cui rilegge la tradizione del noir in chiave femminista.

Caroline Benjo, che ha prodotto “La Notte del 12” con Carole Scotta e Simon Arnal ha tenuto un discorso denunciando la violenza contro le donne. “Quando Dominic e Gilles sono venuti da noi per realizzare questo film, era ovvio che noi (dovevamo affrontare questo problema) e che il punto di vista degli uomini su questo argomento era cruciale, e che i cineasti dovevano raccontare questa storia”, ha detto Benjo. “Qualche giorno fa, Dominic ha citato la filosofa Geneviève Fraisse durante un’intervista dicendo (…) che #MeToo ha liberato le voci, e ora ciò che serve è liberare l’ascolto.”

Saint Omer, per il quale Alice Diop ha ottenuto il Leone del Futuro e il Leone d’Oro a Venezia, è stato candidato a quattro premi Cesar vincendo come Migliore opera prima. Nel suo discorso di accettazione del premio, Diop ha reso omaggio a diverse registe che l’anno scorso hanno realizzato film che l’hanno ispirata e che sono state ignorate dagli elettori dei César 2023, tra queste Rebecca Zlotowski (“I figli degli altri”), Claire Denis (“Stars at Noon”) e Mia Hansen-Love (“Un bel mattino”). La protagonista di “Saint Omer”, Guslagie Malanda, è stata nominata come miglior attrice esordiente, ma ha perso contro Nadia Tereszkiewicz, l’attrice del Forever Young diretto da Valeria Bruni Tedeschi.

Nel corso della serata c’è stato un omaggio al regista Jean-Luc Godard, scomparso il 13 settembre 2022, e l’intervento sul palco di Brad Pitt, la cui società di produzione Plan B è stata recentemente acquisita dal gruppo parigino Mediawan. Pitt ha tenuto un discorso in omaggio al regista americano David Fincher, vincitore del César alla carriera di quest’anno. Altri registi spesso cercano di emularlo, ma invariabilmente falliscono perché pensano che si tratti solo delle immagini. Ma se si trattasse solo delle immagini, non continueremmo a tornare al suo lavoro e a onorarlo stasera”, ha detto Pitt a proposito di Fincher.

La commedia romantica L’innocente, candidata a 11 César, ha vinto per la migliore sceneggiatura originale e attrice non protagonista per Noemie Merlant (“Ritratto della giovane in fiamme”, “Tar”). Virginie Efira ha vinto la migliore attrice per la sua interpretazione di sopravvissuta ad un attacco terroristico in Paris Memories di Alice Winocour, mentre Benoit Magimel ha vinto come miglior attore per Pacifiction di Albert Serra. Per quanto riguarda il miglior film straniero, Beasts di Rodrigo Sorogoyen si è imposto su una cinquina agguerrita che includeva “Close” di Lukas Dhont e “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund.

I premiati ai”Cesar 2023″ hanno anche tributato un omaggio all’Ucraina menzionando la guerra nei loro discorsi, mentre l’attore franco-iraniano Golshifteh Farahani, attualmente membro della giuria del Festival di Berlino, ha fatto un’apparizione video per chiedere solidarietà per le donne oppresse in Iran.

A seguire trovate l’elenco completo dei premiati ai “Cesar 2023”.

MIGLIOR FILM

La notte del 12

MIGLIOR REGISTA

Dominik Moll, La notte del 12

MIGLIOR ATTRICE

Virginie Efira, Paris Memories

MIGLIOR ATTORE

Benoit Magimel, Pacifiction

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Noemie Merlant, L’innocente

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Bouli Lanners, La notte del 12

MIGLIOR ESORDIENTE FEMMINILE

Nadia Tereszkiewicz, Forever Young

MIGLIOR ESORDIENTE MASCHILE

Bastien Bouillon, La notte del 12

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Louis Garrel, Tanguy Viel, Naïla Guiguet, L’innocente

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Gilles Marchand, Dominik Moll, La notte del 12

MIGLIOR OPERA PRIMA

Saint Omer, Alice Diop

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

My Sunny Maad, Michaela Pavlátová

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Returning To Reims (Fragments), Jean-Gabriel Périot

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Artur Tort, Pacification

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Laurens Ehrmann, Notre Dame On Fire

MIGLIOR COLONNA SONORA

Irene Dresel, Full Time

MIGLIOR SONORO

François Maurel, Olivier Mortier, Luc Thomas, La notte del 12

MIGLIORI SCENOGRAFIE

Christian Marti, Simone – The Journey Of The Century

MIGLIOR MONTAGGIO

Mathilde van de Moortel, Full Time

MIGLIORI COSTUMI

Gigi Lepage, Simone – The Journey Of The Century

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

La Vie Sexuelle De Mamie, Urška Djukić ed Emilie Pigeard

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

Maria Schneider, 1983, Elisabeth Subrin

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Partir Un Jour, Amélie Bonnin

MIGLIOR FILM STRANIERO

The Beasts, Rodrigo Sorogoyen

