Chi segna vince: la colonna sonora del film “Next Goal Wins” di Taika Waititi

Ha debuttato nei cinema italiani Chi segna vince (Next Goal Wins), la commedia sportiva basata su eventi reali e diretta da Taika Wititi (Jojo Rabbit) che include nel cast Michael Fassbender, Will Arnett, Elisabeth Moss e lo stesso Waititi.

Il film segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Mentre si avvicinano le qualificazioni alla Coppa del Mondo, la squadra ingaggia l’allenatore sfortunato e anticonformista Thomas Rongen (Michael Fassbender) sperando che possa riuscire a risollevare le sorti della peggiore squadra di calcio del mondo.

Il film è tratto dal documentario “Next Goal Wins” del 2014 di Mike Brett e Steve Jamison, il film racconta la vera storia della squadra di calcio delle Samoa americane che detiene il record negativo per la peggior sconfitta mai subita da una nazionale di calcio nella storia, quella dell’11 aprile 2001 contro l’Australia per 31-0. Con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo 2014, la squadra recluta un allenatore anticonformista caduto in miseria (Fassbender) per aiutare a ribaltare il loro destino.

Le musiche originali del film sono del premio Oscar Michael Giacchino (Up, Ratatouille, Lost, The Batman, Jurassic World, Gli Incredibili, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange). Giacchino e il regista Taika Waititi sono alla terza collaborazione dopo Jojo Rabbit e Thor: Love and Thunder.

La colonna sonora include i brani “We Are Samoa” di Jerome Grey, “Musika Malie” di Leao e “Su’ga Ea!” di Tha Feelstyle.

1. Their Better Half 0:40

2. Didn’t Go As Planned 0:40

3. Enter the Rongen 0:38

4. Answered Prayers 0:34

5. Cacio e Pepe 0:32

6. Player Introductions 2:06

7. Rome Was Built in a Day 0:39

8. Doubting Thomas 1:16

9. Oh Nicky, You’re So Fine 0:27

10. Coach of Blessing, Coach of Promise 2:52

11. Get This Bird in the Air 1:14

12. Kiss vs. Hiss 0:37

13. On Any Given Tuesday 2:04

14. Taking the Field 4:28

15. Be Happy 2:35

16. Tackling Demons 1:55

17. Extra Time 1:09

18. I’m Nicky Salapu 1:59

19. One Team is an Island 1:22

20. One Team, A Thousand Island 1:46

21. Next Goal Wins 7:06

22. We Are Samoa (Jerome Grey) 5:06

23. Musika Malie (Leao) 3:54

24. Su’ga Ea! (Tha Feelstyle) 4:05

La colonna sonora di “Chi segna vince” è disponibile su Amazon.