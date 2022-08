In occasione della prima tv su Sky Cinema di Cry Macho – Ritorno a casa, su Sky Cinema Collection, da sabato 6 a venerdì 12 agosto 2022, sarà possibile rivedere i film più famosi di Clint Eastwood, con una programmazione speciale dedicata alla sua immensa filmografia, con il canale Sky che cambierà nome in Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania.

I titoli presenti in programmazione saranno oltre 20, da Million Dollar Baby, capolavoro del 2004 diretto, prodotto e interpretato da Clint Eastwood, con Hilary Swank e Morgan Freeman, vincitore di 4 premi Oscar, a Changeling, film del 2008 diretto da Eastwood, con Angelina Jolie e John Malkovich, premiato al Festival di Cannes, passando per Un mondo perfetto, road movie del 1993 con Kevin Costner al fianco dell’attore.

Altri film presenti nella programmazione saranno Flags of Our Fathers, uno dei due film di Eastwood dedicati alla battaglia di Iwo Jima (l’altro è Lettere da Iwo Jima), Gunny, diretto e interpretato dall’attore nel 1986, American Sniper, film del 2014 premiato con un Oscar, con Bradley Cooper, e il leggendario film del 1976, Il texano dagli occhi di ghiaccio.

Infine, andrà in onda anche la saga completa dedicata all’ispettore Hally Callaghan: Ispettore Callaghan: Il caso Skorpio è tuo!, Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan, Cielo di Piombo, Ispettore Callaghan, Coraggio… Fatti Ammazzare e Scommessa con la morte.

Come vedere Cry Macho – Ritorno a casa su Sky Cinema

Tornando a Cry Macho – Ritorno a casa, film del 2021 diretto ed interpretato da Clint Eastwood, la prima visione su Sky è prevista per lunedì 8 agosto 2022, alle ore 21:15, su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K. Lo stesso giorno, alle ore 21:45, il film andrà in onda su Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania. Cry Macho – Ritorno a casa sarà visibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Tratto dall’omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash (sceneggiatore insieme a Nick Schenk), Cry Macho – Ritorno a casa è un western con Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola e Horacio Garcia-Rojas.

Clint Eastwood interpreta il ruolo di Mike Milo, ex gloria del rodeo e allevatore di cavalli in rovina che accetta un lavoro da un ex capo per portare a casa, dal Messico, il giovane figlio dell’uomo.