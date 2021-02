Critics Choice Awards 2021, nomination: guida Mank con 12 candidature

La “Critics Choice Association” ha annunciato le nomination per i Critics Choice Awards 2021 con il Mank di David Fincher che guida la classifica della candidature di questa 26a edizione con un totale di 12 nomination, tra cui miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e migliori attori per Gary Oldman e Amanda Seyfried

“Mank” è seguito a ruota dalla 10 candidature di Minari che includono miglior film, miglior attore (Steven Yeun), miglior attrice non protagonista (Yuh-Jung Youn), miglior cast e migliore sceneggiatura originale. Il podio si chiude con Ma Rainey’s Black Bottom, il film Netflix colleziona otto nomination tra cui miglior film e migliori attori ai protagonisti Viola Davis e il compianto Chadwick Boseman al suo ultimo ruolo.

La classifica prosegue con Notizie dal mondo con sette nomination seguito da Da 5 Bloods, Nomadland, One Night in Miami, Promising Young Women e Il processo a Chicago 7 con sei nomination. A completare troviamo Sound of Metal e Tenet con cinque nomination ciascuno seguito da The Father con quattro.

Tutti i vincitori dei “Critics Choice Awards 2021” saranno annunciati in una cerimonia che andrà in onda a marzo su The CW. Taye Diggs torna come presentatore della cerimonia per il terzo anno consecutivo.

“Che anno è stato per il cinema! Siamo onorati di avere l’opportunità di riconoscere il lavoro instancabile di così tanti che hanno superato ostacoli senza precedenti per portare queste opere d’arte belle, stimolanti e ricche di sfumature sui nostri schermi “, ha dichiarato in un commento il CEO di CCA Joey Berlin.

MIGLIOR FILM

Da 5 Bloods (Netflix)

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Notizie dal mondo (Universal)

Nomadland (Searchlight)

One Night in Miami (Amazon Studios)

Promising Young Woman (Focus Features)

Sound of Metal (Amazon Studios)

Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

MIGLIOR ATTORE

Ben Affleck – Tornare a vincere (Warner Bros.)

Riz Ahmed – Sound of Metal (Amazon Studios)

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Tom Hanks – Notizie dal mondo (Universal Pictures)

Anthony Hopkins – The Father (Sony Pictures Classics)

Delroy Lindo – Da 5 Bloods (Netflix)

Gary Oldman – Mank (Netflix)

Steven Yeun – Minari (A24)

MIGLIOR ATTRICE

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday (Hulu)

Sidney Flanigan – Mai raramente a volte sempre (Focus Features)

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman (Netflix)

Frances McDormand – Nomadland (Searchlight Pictures)

Carey Mulligan – Promising Young Woman (Focus Features)

Zendaya – Malcolm & Marie (Netflix)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Chadwick Boseman – Da 5 Bloods (Netflix)

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Bill Murray – On the Rocks (A24/Apple TV+)

Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami (Amazon Studios)

Paul Raci – Sound of Metal (Amazon Studios)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema (Amazon Studios)

Ellen Burstyn – Pieces of a Woman (Netflix)

Glenn Close – Elegia americana (Netflix)

Olivia Colman – The Father (Sony Pictures Classics)

Amanda Seyfried – Mank (Netflix)

Yuh-Jung Youn – Minari (A24)

MIGLIOR GIOVANE ATTORE / ATTRICE

Ryder Allen – Palmer (Apple TV+)

Ibrahima Gueye – The Life Ahead (Netflix)

Alan Kim – Minari (A24)

Talia Ryder – Mai raramente a volte sempre (Focus Features)

Caoilinn Springall – The Midnight Sky (Netflix)

Helena Zengel – Notizie dal mondo (Universal Pictures)

MIGLIOR CAST

Da 5 Bloods (Netflix)

Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Minari (A24)

One Night in Miami (Amazon Studios)

Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

MIGLIOR REGISTA

Lee Isaac Chung – Minari (A24)

Emerald Fennell – Promising Young Woman (Focus Features)

David Fincher – Mank (Netflix)

Spike Lee – Da 5 Bloods (Netflix)

Regina King – One Night in Miami (Amazon Studios)

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Lee Isaac Chung – Minari (A24)

Emerald Fennell – Promising Young Woman (Focus Features)

Jack Fincher – Mank (Netflix)

Eliza Hittman – Mai raramente a volte sempre (Focus Features)

Darius Marder & Abraham Marder – Sound of Metal (Amazon Studios)

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Paul Greengrass & Luke Davies – Notizie dal mondo (Universal Pictures)

Christopher Hampton and Florian Zeller – The Father (Sony Pictures Classics)

Kemp Powers – One Night in Miami (Amazon Studios)

Jon Raymond & Kelly Reichardt – First Cow (A24)

Ruben Santiago-Hudson – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Christopher Blauvelt – First Cow (A24)

Erik Messerschmidt – Mank (Netflix)

Lachlan Milne – Minari (A24)

Joshua James Richards – Nomadland (Searchlight Pictures)

Newton Thomas Sigel – Da 5 Bloods (Netflix)

Hoyte Van Hoytema – Tenet (Warner Bros.)

Dariusz Wolski – Notizie dal mondo (Universal Pictures)

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Cristina Casali, Charlotte Dirickx – La vita straordinaria di David Copperfield (Searchlight Pictures)

David Crank, Elizabeth Keenan – Notizie dal mondo (Universal Pictures)

Nathan Crowley, Kathy Lucas – Tenet (Warner Bros.)

Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank (Netflix)

Kave Quinn, Stella Fox – Emma (Focus Features)

Mark Ricker, Karen O’Hara, Diana Stoughton – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

MIGLIOR MONTAGGIO

Alan Baumgarten – Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

Kirk Baxter – Mank (Netflix)

Jennifer Lame – Tenet (Warner Bros.)

Yorgos Lamprinos – The Father (Sony Pictures Classics)

Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal (Amazon Studios)

Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

MIGLIORI COSTUMI

Alexandra Byrne – Emma (Focus Features)

Bina Daigeler – Mulan (Disney)

Suzie Harman & Robert Worley – La vita straordinaria di David Copperfield (Searchlight Pictures)

Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Nancy Steiner – Promising Young Woman (Focus Features)

Trish Summerville – Mank (Netflix)

MIGLIOR TRUCCO

Emma (Focus Features)

Elegia Americana (Netflix)

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Mank (Netflix)

Promising Young Woman (Focus Features)

The United States vs. Billie Holiday (Hulu)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Greyhound (Apple TV+)

L’uomo invisibile (Universal Pictures)

Mank (Netflix)

The Midnight Sky (Netflix)

Mulan (Disney)

Tenet (Warner Bros.)

Wonder Woman 1984 (Warner Bros.)

MIGLIORE COMMEDIA

Borat – Seguito di film cinema (Amazon Studios)

The Forty-Year-Old Version (Netflix)

Il re di Staten Island (Universal Pictures)

On the Rocks (A24/Apple TV+)

Palm Springs (Hulu and NEON)

The Prom (Netflix)

MIGLIOR FILM STRANIERO

Another Round (Samuel Goldwyn Films)

Collective (Magnolia Pictures)

La Llorona (Shudder)

The Life Ahead (Netflix)

Minari (A24)

Two of Us (Magnolia Pictures)

MIGLIORE CANZONE

Everybody Cries – The Outpost (Screen Media Films)

Fight for You – Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Husavik (My Home Town) – Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga (Netflix)

Io sì (Seen) – The Life Ahead (Netflix)

Speak Now – One Night in Miami (Amazon Studios)

Tigress & Tweed – The United States vs. Billie Holiday (Hulu)

MIGLIORE COLONNA SONORA

Alexandre Desplat – The Midnight Sky (Netflix)

Ludwig Göransson – Tenet (Warner Bros.)

James Newton Howard – Notizie dal mondo (Universal Pictures)

Emile Mosseri – Minari (A24)

Trent Reznor & Atticus Ross – Mank (Netflix)

Trent Reznor & Atticus Ross – Soul (Disney)

Fonte: Variety