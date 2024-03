Crocodile Swarm: trailer del survival-horror di Tyler-James con un’orda di letali coccodrilli

Ha debuttato negli Stati Uniti con Jagged Edge Productions e ITN Distribution, le case di produzione e distribuzione di Winnie-the-Pooh – Sangue e miele, il suvival-horror low-buget Crocodile Swarm.

Crocodile Swarm – Trama e cast

Il film segue un gruppo che irrompe in un vecchio sistema di grotte minerarie, ma si rende presto conto che in quelle caverne c’è un nido di coccodrilli che confermeranno di essere feroci, letali e territoriali.

Il cast: Lauren Staerck (Dinosaur Hotel 2, Cinderella’s Revenge), Lila Lasso (Snake Hotel, Winnie the Pooh – Tutto sangue e niente miele), Coco Taylor (Dinosaur Hotel 3, Easter Bunny Massacre: The Bloody Trail), Ella Starbuck (Medusa’s Venom, Dinosaur Prison), Gillian Broderick (Dragon Fury 2, Winnie the Pooh: Sangue e Miele), Nicholas Anscombe (The Jack in the Box – Il risveglio, The Jack in the Box Rises), Howard j Davey (Il Re, The Loch Ness Horror), Romulus Hotea (Dangerous Game, Honey Trap), Tiernan Mullane (Shark City).

Crocodile Swarm – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il regista del film è Tyler-James specializzato in horror a basso budget. I crediti Tyler-James includono Dinosaur Hotel 3, The Loch Ness Horror, Monsternado, Dinosaur Prison, Deadly Waters, Dinosaur Prison.

specializzato in horror a basso budget. I crediti Tyler-James includono Dinosaur Hotel 3, The Loch Ness Horror, Monsternado, Dinosaur Prison, Deadly Waters, Dinosaur Prison. Tyler-James dirige “Crocodile Swarm” da una sceneggiatura di Scott Chambers (Jurassic Island, Hatched, Cannibal Troll, Dragon Fury, Mother Krampus).

dirige “Crocodile Swarm” da una sceneggiatura di Scott Chambers (Jurassic Island, Hatched, Cannibal Troll, Dragon Fury, Mother Krampus). “Crocodile Swarm” ricorda da molto vicino 47 Metri: Uncaged , sequel del survival-thriller con squali “47 metri”. Il film (disponibile su Apple TV) segue quattro ragazze adolescenti decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa. Le ragazze però ignorano che il claustrofobico labirinto di caverne in cui entrano è il territorio occupato dalle più letali specie di squali dell’oceano.

, sequel del survival-thriller con squali “47 metri”. Il film (disponibile su Apple TV) segue quattro ragazze adolescenti decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa. Le ragazze però ignorano che il claustrofobico labirinto di caverne in cui entrano è il territorio occupato dalle più letali specie di squali dell’oceano. La Jagged Edge Productions è stata fondata da Rhys Frake-Waterfield, regista di “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey” e Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 e produttore dei franchise horror come “Dinosaur Hotel”, “Dragon Fury”, “Pterodactyl” e “Mega Lightning 2”. Frake Waterfield, sta attualemnte lavorando ad un universo horror condiviso, che includerà versioni da brividi di famoso personaggi delle fiabe e non solo. I prossimi titoli nella lista sono Peter Pan’s Neverland Nightmare e Bambi: The Reckoning.

Il poster ufficiale