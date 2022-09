David Harbour nel film di Gran Turismo e Jacob Lofland in Joker 2

David Harbour di Stranger Things ed Hellboy fruirà di un ruolo da protagonista, non rivelato, nell’adattamento cinematografico del videogioco Gran Turismo che sarà prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions.

Alla regia dell’adattamento c’è Neill Blomkamp (District 9) che dirigerà da una sceneggiatura scritta da Jason Hall e Zach Baylan. Il film sarà basato su una storia vera. È descritto come “l’ultima storia di realizzazione dei desideri di un adolescente giocatore di Gran Turismo le cui abilità di gioco hanno vinto una serie di competizioni Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa”.

Gran Turismo (GT) è una serie di videogiochi di simulazione di corse creata da Kazunori Yamauchi e sviluppati da Polyphony Digital. Sviluppati per i sistemi PlayStation, i giochi Gran Turismo hanno lo scopo di emulare l’aspetto e le prestazioni di un’ampia selezione di veicoli, la maggior parte dei quali sono riproduzioni con licenza di automobili del mondo reale. Dal debutto del franchise nel 1997, oltre 85 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo per PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation Portable, numeri che lo hanno reso reso il franchise di videogiochi più venduto con il marchio PlayStation. Il film di Gran Turismo entrerà presto in produzione con una data di uscita fissata all’11 agosto 2023.

Vedremo David Harbour prossimamente protagonista in due film completati e pronti all’uscita: l’attore sarà un brutale Babbo Natale nella commedia d’azione Violent Night del Tommy Wirkola di Dead Snow e Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe in uscita il 1° dicembre e sarà un uomo che diventa famoso su Internet dopo aver stretto amicizia con un fantasma nell’avventura per famiglie We Have a Ghost di Netflix che è in attesa di una data di uscita. Harbour sarà inoltre protagonista nei panni di un mafioso in The Trashers, film che racconta ascesa e caduta di un magnate della spazzatura partner della famiglia criminale dei Genovese e riprenderà anche i panni del supereroe russo Red Guardian dal film Black Widow nel film dei Thunderbolts dell’UCM, il cui cast è stato recentemente annunciato dai Marvel Studios.

Fonte: Deadline

Il regista Todd Phillips ha annunciato un nuovo casting per il suo Joker: Folie a Deux aka Joker 2 che è stato annunciato sarà un musical. Jacob Lofland (The Maze Runner) è stato scelto dal regista in un ruolo chiave nell’Arkham Asylum,l’ospedale psichiatrico che è stato confermato sarà ambientazione principale del sequel.

L’Elizabeth Arkham Asylum nei fumetti è un istituto psichiatrico dal nome della città di Arkham, apparsa per la prima volta nelle storie di HP Lovecraft. L’iconica location è apparsa per la prima volta in Batman n. 258 (ottobre 1974), scritto da Dennis O’Neil con disegni di Irv Novick. Il manicomio funge da ospedale psichiatrico per l’area di Gotham City, ospitando criminali con patologie mentali, oltre a prigionieri selezionati con requisiti medici insoliti che vanno oltre la capacità di ospitare di una prigione convenzionale.

Lofland si unisce a Joaquin Phoenix che torna come Arthur Fleck / Joker, Lady Gaga sarà la nuova Harley Quinn e Zazie Beetz riprenderà il ruolo di Sophie Dumond, la vicina di casa di Arthur vista nel Joker originale. Il cast include anche Catherine Keener e Brendan Gleeson confermati in ruoli non specificati.

Il titolo provvisorio del film, “Joker: Folie à Deux” è un riferimento ad un disturbo psicologico definito anche follia contagiosa o follia infettiva che coinvolge due individui (l’induttore e il sottomesso), un chiaro riferimento alla relazione “malata” che lega Joker e Harley Quinn. Wanrer Bros. ha fissato la data di uscita di “Joker 2” uscirà al 4 ottobre 2024, con la produzione che dovrebbe iniziare a dicembre.

Jacob Lofland visto nei panni di Aris Jones in Maze Runner – La fuga e Maze Runner – La rivelazione, ha recitato con Matthew McConaughey in Free State of Jones e Mud. Lofland oltre che nel sequel di “Joker” reciterà anche in The Creek Don’t Rise, un progetto attualmente in pre-produzione che segue ispettore sul campo della TSCRA, un’organizzazione del Texas creata allo scopo di combattere il furto di bestiame, che dà la caccia ad un giovane ladro che ha rubato dei capi di bestiame nella speranza di ripagare il debito del padre estraniato e riconquistare l’amore della sua vita.

Fonte: The Wrap