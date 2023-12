Disponibile un nuovo trailer “Spotlight” per il videogioco crossover Dead by Daylight x Chucky.

Chucky in Dead by Daylight, l’horror Barbarian diventerà un videogioco e trailer del videogioco Creepshow

Behaviour Interactive ha pubblicato un nuovo “Spotlight trailer” del crossover Dead by Daylight x Chucky, che presenta l’iconica Bambola assassina posseduta impegnata in una selvaggia follia omicida.

Charles Lee Ray è stato rintracciato e ucciso dopo una furia omicida, sfuggendo alla morte quando la sua anima possedeva una bambola Good Guys di nome Chucky. Chucky non voleva rimanere un Good Guy per sempre, e sapeva che c’era solo un modo per cambiare la situazione: prendere il corpo di Andy Barclay, la prima persona a cui aveva rivelato il suo segreto. Così ha portato Andy alla fabbrica Good Guys per completare il cambio, ma il ragazzo è scappato infilandosi in una massa vorticosa di nebbia. Non volendo perdere la sua unica possibilità di avere un vero corpo, si lancia nella nebbia urlando dietro a Andy.

Brad Dourif riprende il suo ruolo di voce di Chucky nel nuovo DLC, così come Jennifer Tilly, che darà la voce ad una variante alternativa di Chucky con il costume “Good Gal”, ispirato ala Tiffany di La sposa di Chucky.

È stato precedentemente rivelato che Chucky in “Dead by Daylight” avrà un’abilità “Slice and Dice nel gioco che gli permetterà di lanciarsi contro le sue vittime per coprire il terreno in modo più efficiente. Anche la forma umana di Chucky, Charles Lee Ray, è stata incorporata nel gioco e lo assiste in forma spirituale per aiutarlo ad agganciare i sopravvissuti, oltre a interromperli mentre scavalcano o riparano. Chucky ha anche l’abilità “Scamper” che gli permette di saltare attraverso le finestre e spostarsi sotto i pallet.

Chucky si unisce agli ultimi arrivati in ambito cinematografico: Nicolas Cage e la Ripley di Alien.

“Dead by Daylight” è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e Windows Store. Il “DLC Chucky” è già disponibile.

Barbarian diventa un videogioco horror

Il notevole thriller-horror Barbarian, prima prova da regista dell’attore Zach Cregger, sarà adattato in un videogioco. Il gioco sarà sviluppato da New Regency Pictures e Diversion3 Entertainment e sarà ambientato nel mondo del film.

Diversion3 ha all’attivo un paio di pregevoli adattamenti basati su franchise horror di culto: Venerdì 13 (Friday the 13th: The Game) e La Casa (Evil Dead: The Game).

“Siamo molto entusiasti di lavorare con il team di New Regency per espandere le ambientazioni, i personaggi e le creature di Barbarian”, ha affermato Tim Hesse, produttore esecutivo di Diversion3 Entertainment. “Il film ha fatto un lavoro magnifico non solo spaventando il pubblico con i suoi colpi di scena inaspettati e terrificanti, ma anche creando personaggi forti gettati in situazioni terrificanti. Non vediamo l’ora di esplorare ulteriormente questi temi nel gioco.”

Yariv Milchan, Presidente e CEO di New Regency Pictures, ha dichiarato: “L’espansione dell’universo di Barbarian nei giochi offre un nuovo modo di catturare l’orrore che ha reso il film un tale successo. Siamo entusiasti di collaborare con il team incredibilmente talentuoso di Diversion3 Entertainment per immergere i fan nuovi ed esistenti in questo mondo.”

Il gioco racconterà una nuova storia invece di replicare la storia narrata dal film che seguiva una giovane donna che arriva al suo Airbnb a tarda notte solo per scoprire che è stata erroneamente prenotata due volte e che uno strano uomo sta già soggiornando lì. Contro ogni buon senso, decide comunque di restare per la notte, ma presto scopre che in casa c’è molto di più di cui aver paura rispetto all’altro ospite della casa.

Creepshow – Il teaser trailer del nuovo videogioco horror

Shudder e DreadXP hanno pubblicato un primo teaser trailer del nuovo videogioco horror antologico basato sulla serie Creepshow. Il teaser trailer del gioco Creepshow è stato rivelato all’Indie Horror Showcase, presentato da DreadXP, HorrorVisuals e The Mix.

Il gioco è stato sviluppato da Darkstone Digital (The Mortuary Assistant) e DreadXP ed è basato sull’omonima serie tv di Shudder creata dalla leggenda degli effetti speciali horror Greg Nicotero, a sua volta ispirata agli iconici fumetti horror della EC Comics, Tales from the Crypt e The Vault of Horror, che hanno ispirato l’antologia horror “Creepshow” di George A. Romero.

Nicotero ha lavorato per espandere ulteriormente il franchise horror e oltre al gioco, c’è anche disponibile un fumetto.

Fonte: Dead by Daylight