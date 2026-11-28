Il 16 novembre 2026, mentre il tribunale di Parigi si preparava ad aprire il processo d’appello, Gérard Depardieu ha sorpreso tutti rinunciando volontariamente al ricorso contro la propria condanna per aggressioni sessuali. La depardieu condanna aggressioni sessuali — pronunciata in primo grado nel maggio 2025 — diventa così definitiva: l’attore francese di 77 anni, protagonista di oltre 200 film e serie televisive, ha scelto di non combattere oltre in aula e ha rilasciato scuse pubbliche per il proprio comportamento passato sui set.

Una condanna accettata, non subita: la rinuncia all’appello

La distinzione è cruciale e vale la pena fissarla subito: non è stata la Corte d’Appello di Parigi a respingere il ricorso di Depardieu. È stato Depardieu stesso, tramite la propria avvocata Delphine Meillet, a ritirare l’impugnazione nel giorno in cui il processo doveva iniziare. Una scelta volontaria, dunque, non una sconfitta processuale.

La condanna di primo grado, emessa nel maggio 2025, prevedeva una pena detentiva di 18 mesi con sospensione condizionale e l’obbligo di iscrizione nel registro dei sex offender. Reati gravi, che risalgono alle riprese del film Les Volets Verts, girato nel 2021 sotto la direzione di Jean Becker. Rinunciando all’appello, Depardieu ha accettato quelle misure senza ulteriori contestazioni.

Nel comunicato diffuso contestualmente alla rinuncia, l’attore ha riconosciuto di aver a lungo «nascosto dietro la provocazione e l’umorismo licenzioso» i propri comportamenti sui set cinematografici, e ha espresso scuse sincere per quanto accaduto. Parole che segnano una rottura netta rispetto agli anni di dinieghi pubblici e battaglie legali.

Chi è Charlotte Arnould e perché il caso non è chiuso

La vicenda giudiziaria di Depardieu non si esaurisce con la condanna per i fatti del 2021. Esiste un procedimento separato e distinto, che riguarda Charlotte Arnould, all’epoca ventiduenne, che nel 2018 accusò l’attore di averla violentata nella sua abitazione parigina. Il 26 novembre 2026 — dieci giorni dopo la rinuncia all’appello — la Corte d’Appello di Parigi ha stabilito che Depardieu dovrà affrontare un processo per stupro e aggressione sessuale relativi a quell’episodio dell’7 agosto 2018.

Si tratta di due procedimenti distinti, con fatti, date e qualificazioni giuridiche differenti. Il rischio di confonderli è reale, ma la cronologia è chiara: la condanna accettata riguarda il 2021 e il set di Les Volets Verts; il processo ancora da celebrare riguarda le accuse di Arnould risalenti al 2018. La depardieu condanna aggressioni sessuali del maggio 2025 è ora definitiva, mentre il capitolo Arnould resta aperto e si aprirà in aula.

Duecento film e un’eredità artistica in frantumi

Per comprendere la portata culturale di questo momento, occorre ricordare chi è Gérard Depardieu nella storia del cinema. Un attore che ha lavorato con Bertrand Blier, François Truffaut, Bernardo Bertolucci, Ridley Scott e decine di altri autori. Un interprete capace di attraversare generi e lingue, di incarnare personaggi storici — da Danton a Cyrano de Bergerac — con una fisicità e un’intensità difficilmente eguagliabili. Oltre 200 titoli tra film e serie televisive costruiscono una filmografia che ha segnato il cinema europeo degli ultimi cinquant’anni.

Quella stessa carriera è oggi inseparabile dalle accuse che si sono accumulate nel corso degli anni, dalle denunce pubbliche di colleghe e collaboratrici, e ora da una condanna penale definitiva. Il cinema francese — e non solo — si trova a fare i conti con una figura che ha rappresentato al tempo stesso il meglio dell’exception culturelle e alcune delle sue contraddizioni più profonde.

Il contesto legale: cosa prevede la condanna definitiva

Con la rinuncia all’appello, la sentenza del maggio 2025 acquisisce forza di giudicato. Depardieu dovrà scontare — in forma sospesa — una pena di 18 mesi di reclusione, il che significa che non andrà in carcere salvo nuove violazioni, ma la condanna figura nel suo casellario giudiziario. L’obbligo di iscrizione nel registro dei sex offender è invece una misura concreta e immediata, con implicazioni pratiche rilevanti in termini di limitazioni professionali e di movimento.

La sua avvocata Delphine Meillet non ha rilasciato dichiarazioni dettagliate sulle ragioni della rinuncia, ma la scelta di non proseguire il ricorso — nel giorno stesso in cui il processo d’appello avrebbe dovuto aprirsi — ha il sapore di una resa calcolata, forse motivata dalla consapevolezza che un secondo grado avrebbe potuto portare a una pena più severa, o semplicemente dal peso di una battaglia pubblica sempre più difficile da sostenere.

Per seguire l’evoluzione del procedimento relativo alle accuse di Charlotte Arnould, la cronologia completa del caso è disponibile su BBC News.

Quello che resta, al di là delle aule di tribunale, è la domanda che il cinema francese si pone da anni: come si custodisce un’eredità artistica straordinaria senza cancellare la responsabilità di chi l’ha costruita? La risposta che Depardieu ha scelto di dare — accettare la condanna, chiedere scusa, rinunciare a combattere — non chiude il caso, ma segna almeno un punto fermo in una storia che ha ancora un capitolo aperto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.