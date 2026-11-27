The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha aperto in modo travolgente nei cinema nordamericani, generando 120 milioni di dollari nel weekend di debutto (giovedì 21 – domenica 24 novembre 2026) e dimostrando che la saga distopica di Lionsgate ha ancora una presa fortissima sul pubblico. I risultati del hunger games sunrise on the reaping box office hanno superato ampiamente le aspettative iniziali dello studio, riposizionando il franchise come uno dei più solidi dell’industria hollywoodiana.

Numeri che riscrivono la storia recente di Lionsgate

Il dato più significativo non è soltanto l’incasso in sé, ma il confronto con il recente passato del franchise. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha incassato quasi tre volte quanto aveva ottenuto il suo predecessore diretto, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, che nel 2023 aveva aperto con 44,6 milioni di dollari. Un salto che raramente si vede in una saga cinematografica, e che segnala non soltanto una ripresa d’interesse, ma una vera e propria esplosione di entusiasmo.

Per Lionsgate, si tratta del miglior weekend di apertura in dodici anni. Lo studio, che negli ultimi anni aveva faticato a replicare i fasti della trilogia originale, trova in questo prequel una boccata d’ossigeno tanto artistica quanto finanziaria. Il budget di produzione era fissato a 150 milioni di dollari, cifra che il film ha già ampiamente coperto considerando anche i 105 milioni raccolti all’estero nel solo weekend inaugurale, per un totale globale di 225 milioni di dollari.

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Le anteprime e il martedì da record

Il segnale più chiaro della domanda del pubblico era arrivato già prima del weekend ufficiale. Le proiezioni anticipate combinate hanno fruttato 21,25 milioni di dollari, la seconda migliore performance di preview nella storia del franchise. Un dato che aveva già orientato le aspettative verso un debutto solido, ma i 120 milioni definitivi hanno comunque sorpreso i più ottimisti.

La corsa del film non si è fermata al weekend. Il martedì successivo all’apertura, Sunrise on the Reaping ha incassato 15,98 milioni di dollari, diventando il miglior martedì nella storia della saga, superando di misura i 15,96 milioni registrati da The Hunger Games: Catching Fire nel 2013. Secondo i dati riportati da Variety, entro il martedì il film aveva già raggiunto 148 milioni in Nord America e superato i 250 milioni a livello globale.

Un prequel centrato su Haymitch Abernathy e il secondo Quarter Quell

Al centro della narrazione c’è Haymitch Abernathy, il personaggio che nella trilogia originale fungeva da mentore di Katniss Everdeen. Il film esplora la sua storia d’origine, ambientata 25 anni prima degli eventi della saga principale, durante il secondo Quarter Quell — uno dei tornei più brutali e politicamente carichi dell’intera mitologia di Panem.

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Il giovane Haymitch è interpretato da Joseph Zada, mentre il cast include McKenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning e Whitney Peak. Non mancano volti familiari ai fan della saga: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson compaiono nel film, un elemento che ha certamente contribuito ad alimentare la curiosità e la fedeltà del pubblico storico della franchise. La regia è di Francis Lawrence, già responsabile di Catching Fire, Mockingjay e The Ballad of Songbirds & Snakes.

Perché il hunger games sunrise on the reaping box office cambia le prospettive di Lionsgate

Il successo commerciale di questo prequel riapre scenari che sembravano chiusi dopo la performance deludente di Ballad of Songbirds & Snakes. Quel film aveva incassato in modo dignitoso ma non eccezionale, alimentando dubbi sulla capacità della saga di attrarre nuove generazioni di spettatori. Sunrise on the Reaping smentisce quei dubbi con una chiarezza difficile da ignorare.

Il risultato del hunger games sunrise on the reaping box office dimostra anche che il weekend del Ringraziamento rimane uno dei momenti più produttivi dell’anno cinematografico americano, capace di amplificare l’impatto di un titolo già atteso. Il pubblico familiare, la nostalgia per i personaggi storici e la curiosità per la nuova generazione di attori hanno creato una combinazione difficile da replicare — ma che Lionsgate cercherà quasi certamente di ripetere.

Con oltre 250 milioni globali già in cassa prima della fine della prima settimana di programmazione, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping si candida a essere uno dei film più redditizi del 2026. Francis Lawrence e il suo cast hanno riportato Panem al centro del dibattito cinematografico, e i numeri lasciano poco spazio all’interpretazione: il distretto della nostalgia, almeno per ora, non ha intenzione di arrendersi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.