Ebenezer, il nuovo adattamento di A Christmas Carol di Charles Dickens firmato da Ti West e distribuito da Paramount Pictures, è arrivato nelle sale nordamericane il 13 novembre 2026 con un’apertura che ha già dimostrato la tenuta commerciale del progetto: 1,5 milioni di dollari incassati nelle sole anteprime del giovedì, in oltre 3.500 cinema nordamericani. Il film, classificato PG-13 e con una durata di 115 minuti, punta a riportare Johnny Depp al centro della conversazione cinematografica di stagione.

Ti West porta Scrooge sul grande schermo con Johnny Depp protagonista

Affidare il ruolo di Ebenezer Scrooge a Johnny Depp è una scelta che difficilmente passa inosservata. Dopo anni di assenza dalle grandi produzioni hollywoodiane, Depp torna con un personaggio che si presta alla sua cifra stilistica: il vecchio avaro dickensiano, cupo e trasformato, richiede esattamente quel tipo di recitazione carica e stratificata che l’attore ha costruito nel corso di decenni. Ti West, regista noto per il suo approccio al cinema di genere con una sensibilità visiva marcata, dirige il film girato interamente su pellicola 35mm — una scelta tecnica che conferisce all’opera una texture visiva lontana dall’estetica digitale dominante, coerente con l’ambientazione vittoriana del romanzo originale.

Il cast costruito intorno a Depp è di notevole peso. Ian McKellen interpreta il fantasma di Jacob Marley, ruolo che si adatta perfettamente alla sua autorevolezza scenica. Andrea Riseborough è lo Spirit of Christmas Past, mentre Tramell Tillman veste i panni del Ghost of Christmas Present. Completano il cast Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes e Charlie Murphy: un ensemble che mescola talenti britannici consolidati con volti americani in ascesa.

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La strategia Paramount per la stagione natalizia

Distribuire Ebenezer a metà novembre significa posizionarlo in anticipo rispetto al picco delle festività, occupando il territorio prima che l’affollamento di fine anno renda più difficile emergere. Paramount Pictures ha proiettato un incasso di 20 milioni di dollari sul mercato domestico e altrettanti a livello internazionale, con una distribuzione che copre 63 mercati mondiali. Sono numeri che riflettono un’aspettativa moderata ma solida: non un blockbuster da record, ma un film con un pubblico definito e una finestra di sfruttamento lunga, quella delle vacanze invernali.

Il rating PG-13 è una scelta strategica precisa. A Christmas Carol è un racconto che nella sua forma originale contiene elementi oscuri — spettri, redenzione attraverso la paura, visioni della morte — e una classificazione più restrittiva avrebbe limitato il pubblico familiare. Con il PG-13, il film può rivolgersi sia agli spettatori adulti che alle famiglie con ragazzi, ampliando la base potenziale senza rinunciare al tono gotico che Ti West porta naturalmente in ogni suo lavoro.

Dickens reinterpretato: cosa cambia e cosa rimane

Il romanzo di Charles Dickens, pubblicato nel 1843, ha attraversato quasi due secoli di adattamenti: versioni teatrali, animate, musicali, comiche e drammatiche. Ogni decennio ha prodotto la propria lettura di Scrooge, dal A Christmas Carol del 1951 con Alastair Sim fino al film animato di Robert Zemeckis del 2009. La versione di Ti West si inserisce in questa tradizione con un approccio che privilegia la resa atmosferica — visibile già nella scelta della pellicola 35mm — rispetto alla semplice fedeltà illustrativa al testo.

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La distribuzione dei ruoli tra i fantasmi è eloquente: affidare Marley a Ian McKellen significa dare al personaggio una gravità shakespeariana, mentre la scelta di Andrea Riseborough per lo Spirit of Christmas Past suggerisce una lettura più inquietante e meno sentimentale di quel ruolo. Tramell Tillman, noto al pubblico delle piattaforme streaming per la serie Severance, porta nel Ghost of Christmas Present una presenza fisica imponente e una duttilità recitativa che potrebbe risultare tra le sorprese più interessanti del film.

Il ritorno di Depp: il box office come misura

Per quanto il dibattito intorno a Johnny Depp resti inevitabilmente presente, il cinema risponde con i numeri. I 1,5 milioni di dollari delle anteprime del giovedì in oltre 3.500 sale nordamericane indicano un pubblico disposto a tornare in sala per vederlo. La proiezione di Paramount — 20 milioni domestici e 20 milioni internazionali — non è quella di un film scommessa, ma di una produzione costruita su basi commerciali verificate. Depp nei panni di Scrooge è un casting che funziona sia sul piano del marketing che su quello della credibilità artistica: il personaggio richiede un attore capace di sostenere un arco trasformativo lungo e visibile, e Depp ha dimostrato in passato di saper abitare personaggi iconici con una personalità propria.

Ti West, da parte sua, porta al progetto una reputazione costruita su film come X e Pearl, opere che hanno dimostrato la sua capacità di lavorare con materiale di genere senza appiattirlo su formule prevedibili. Che Ebenezer — l’ebenezer film 2026 più atteso della stagione invernale — riesca a distinguersi nella lunga storia degli adattamenti dickensiani dipenderà dalla coerenza con cui questa visione registica è stata mantenuta dall’inizio alla fine. Per chi vuole seguire la distribuzione ufficiale del film, la pagina Paramount dedicata al film fornisce informazioni aggiornate su uscite e mercati.

Quello che è già chiaro, a due settimane dall’uscita, è che Ebenezer ha trovato il suo pubblico di riferimento e che Paramount ha costruito intorno al film una strategia distributiva coerente con le ambizioni del progetto. La stagione natalizia al cinema ha il suo candidato più insolito — e probabilmente il più discusso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.