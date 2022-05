Dirty Dancing, i Funko Pop di Baby e Johnny

Sono passati ben 35 anni da quando abbiamo visto per la prima volta sul grande schermo la storia di Baby e Johnny, i protagonisti assoluti di Dirty Dancing, interpretati in modo magistrale da Jennifer Grey e Patrick Swayze. In pochi immaginavano che quel film costato meno di 5 milioni di dollari sarebbe diventato un vero e proprio cult capace di incassare al box office più di 200 milioni di dollari, facendo diventare iconiche alcune scene indimenticabili come il ballo finale tra Baby e Johnny e trasformando “(I’ve Had) The Time of My Life” di Bill Medley e Jennifer Warnes in un classico senza tempo.

35 anni dopo è stato ufficializzato il sequel ufficiale di Dirty Dancing che vedrà tornare Jennifer Grey nel ruolo di Frances “Baby” Houseman, con la promessa che il personaggio di Johnny Castle non sarà interpretato da un altro attore a causa della prematura scomparsa di Patrick Swayze nel 2009. Non sappiamo ancora molto su questo secondo capitolo, ma sappiamo che i Funko Pop ufficiali ispirati ai due protagonisti del film stanno andando a ruba dopo l’ufficializzazione del nuovo film, segno che i fan della prima pellicola hanno ancora un legame speciale con Baby e Johnny.

I Funko Pop ufficiali di Dirty Dancing sono disponibili in due diverse versioni, entrambe iconiche: Baby e Johnny durante le prove di ballo e Baby e Johnny nel finale del film, poco prima di quella presa che ha fatto saltare di gioia milioni di persone in tutto il Mondo dal 1987 ad oggi.