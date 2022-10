Disney annuncia il cast del reboot ispanico di “Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare”

Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare sta tornando sul grande schermo in un reboot che Disney sta rivisitando con una famiglia ispanica multigenerazionale protagonista. La nuova versione della commedia per famiglie approderà su Disney Plus e ora il sito THR riporta un aggiornamento con i primi casting del film.

Questa nuova versione della storia segue “una famiglia messicana-americana che ha recentemente perso il legame tra di loro e con le proprie radici, mentre intraprende un viaggio epico che va immediatamente storto”.

Eva Longoria interpreterà la madre di Alexander, “una scrittrice di viaggi che ha perso la passione per il lavoro, mentre George Lopez è stato scelto per interpretare il nonno della famiglia, un burbero motociclista”.

Questo reboot Disney del classico libro per bambini “Alexander e la terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissima giornata” del 1972 scritto da Judith Viorst e illustrato da Ray Cruz, primo di una serie di quattro libri tutti con protagonista l’adolescente Alexander, arriva dopo l’adattamento live-action del 2014 interpretato da Steve Carrell, Jennifer Garner e Ed Oxenbould nel ruolo di protagonista. La trama seguiva l’adolescente Alexander che dopo aver passato una terribile giornata tutta da dimenticare e sentendosi incompreso, esprime il desiderio che tutta la sua famiglia possa provare almeno una volta quello che sta passando lui, e come in ogni film per famiglie che si rispetti il desiderio si avvera con conseguenze “fantozziane”. Il film ha diviso la critica, ma è piaciuto al pubblico con un incasso globale che ha raggiunto i 100 milioni di dollari.

Il libro di è stato adattato anche per il piccolo schermo in uno speciale televisivo musicale animato di trenta minuti prodotto da Klasky Csupo e trasmesso nel 1990 dalla HBO. Questa versione ha subito alcune modifiche al design dei personaggi secondari, insieme al nome del gatto Timothy, e aggiunte alla trama, in particolare Alexander alla ricerca del suo yo-yo perduto. Lo speciale includeva anche tre canzoni originali. Successivamente, siamo nel 1998, Viorst e il Kennedy Center faranno squadra per trasformare il libro in una produzione musicale con musiche di Charles Strouse, la sceneggiatoura della stessa Viorst, con testi e colonna sonora di Shelly Markham.

Marvin Lemus, co-creatore e showrunner di Gentefied di Netflix, dirigerà il nuovo film prodotto dalla 21 Laps di Shawn Levy e The Jim Henson Company, già produttori del film del 2014. La sceneggiatura del reboot è stata affidata a Matt Lopez che ha scritto Father of Bride di HBO Max, il reboot versione ispanica de Il padre della sposa. I crediti di Lopez includono anche L’apprendista stregone con Nicolas Cage, Corsa a Witch Mountain con The Rock e Racconti incantati con Adam Sandler. La produzione del reboot inizierà in primavera in Nuovo Messico.

Vedremo Eva Longoria anche nel dramma Un Cuento de Circo & A Love Song al fianco di Diane Kruger, Jason Patric e Demián Bichir, quest’ultimo al suo debutto alla regia; nella commedia corale All-Star Weekend debutto da regista sul grande schermo dell’attore Jamie Foxx e nel 2023 l’attrice sarà protagonista della serie tv Land of Women , nei panni di Gala la cui vita crolla quando suo marito accusa la famiglia di irregolarità finanziarie. Per sfuggire ai criminali, Gala, sua madre (Carmen Maura) e la figlia si nascondono in una cittadina nel nord della Spagna cercando di rimanere anonimi, ma i pettegolezzi si diffondono e i segreti di famiglia si svelano. Longoria è anche nel cast della commedia 24-7 attualmente in pre-produzione che segue un gruppo di contabili che si alleano contro i colleghi maschi della loro azienda per risolvere un caso di frode che salverà i loro posti di lavoro.

George Lopez attualmente impegnato con le riprese della commedia sportiva The Underdoggs, in cui recita con Snoop Dogg e Mike Epps e la cui trama è top secret, vestirà i panni dello zio Rudy Reyes nel film DC live-action del supereroe Blue Beetle attualmente in post-produzione e la cui uscita nelle sale è prevista per il 18 agosto 2023. Inoltre Lopez affiancherà Aaron Eckhart e Terrence Howard nel thriller Afterward di Dito Montiel, sulla lotta di un padre che nell’affrontare la morte di sua figlia si triverà a cercare giustizia contro corruzione e politica, e l’attore sarà anche protagonista del dramma Whale Talk basato sull’omonimo romanzo di Chris Crutcher, che racconta la storia di TJ (The Tao) Jones, un giovane adolescente di colore determinato a vivere secondo il proprio codice nella “bianchissima” città di Cutter.