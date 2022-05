Doctor Strange nel Multiverso della Follia: action figure Hot Toys di Scarlet Witch / Elizabeth Olsen

Gadget Doctor Strange nel Multiverso della Follia: l'action figure ufficiale Hot Toys e nuove figure by Funko

La bellissima e malvagia Scarlet Witch di Elizabeth Olsen corrotta dal Darkhold in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha rubato a più riprese la scena allo Stephen Strange del sempre bravissimo protagonista Benedict Cumberbatch. Potente, intensa e minacciosa, il disperante desiderio distorto di maternità di Wanda Maximoff ne innesca il lato oscuro e porta Scarlet Witch a seminare distruzione pur di avere l’accesso al Multiverso, che solo i poteri della giovane America Chavez di Xochitl Gomez sono in grado di ottenere. Strange però non ha intenzione di lasciare la giovane supereroina in erba nelle mani di Scarlet Witch e quindi la difenderà strenuamente intraprendendo con la ragazza un viaggio multidimensionale mentre vengono braccati da una Wanda sempre più furiosa e distruttiva.

Hot Toys ha deciso di fare la gioia dei fan di Elizabeth Olsen e della sua Scarlet Witch con una nuova action figure disponibile in pre-ordine in versione deluxe con accessori esclusivi a questo LINK.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: foto action figure Hot Toys di Scarlet Witch / Elizabeth Olsen Guarda le altre 17 fotografie →

“Spero che tu possa comprendere che anche ora, in quello che capiterà, il mio comportamento sarà molto…ragionevole.” – Scarlet Witch

Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, rivela al Doctor Strange come i suoi figli esistono in ogni altro Universo e la sua intenzione è di possedere il potere di viaggiare nel multiverso in modo da poter essere in una realtà in cui possa finalmente realizzare il suo desiderio ardente. Quindi usa il Darkhold per sognare e dirotta la coscienza di una versione alternativa di se stessa in un altro universo.

Proseguendo con la collezione Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sideshow e Hot Toys sono lieti di presentare la figura in scala 1/6 The Scarlet Witch (versione Deluxe) con fantastici accessori per l’incantesimo Dreamwalking.

Splendidamente realizzata sulla base dell’aspetto di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch nel film, la figure presenta una testa scolpita e una tiara di nuova concezione con una straordinaria somiglianza, due stili di sculture di capelli davanti, un effetto riflettente luminoso applicato in modo speciale sugli occhi per emulare Scarlet Witch che usa le sue abilità, la fedele riproduzione del costume in rosso scarlatto applicato con effetti atmosferici drammatici, accessori altamente dettagliati come il Darkhold, diversi stili di accessori per effetti che usano il potere e mani intercambiabili con punte delle dita nere.

Inoltre, la versione deluxe includerà un accessorio esclusivo, l’effetto dell’incantesimo Dreamwalking, accessori per diorama con candele e un espositore di forma rotonda con scheda grafica per incantesimi magici per ricreare la scena in cui The Scarlet lancia l’incantesimo proibito.

La figure di Scarlet Witch sta ora sconfinando nella tua collezione Marvel!