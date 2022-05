È la Star Wars Week: tutti i film e i gadget in sconto fino al 46%

Oggi, 4 maggio, si celebra lo Star Wars Day, scelta nell’ormai lontano 2007 per il gioco di parole con la famosa frase Che la forza sia con te, in inglese “May the Force be with you” che diventa “May the fourth be with you”, il 4 maggio appunto. Una data iconica che i fan di Star Wars prendono molto seriamente e che da qualche anno a questa parte è diventata nota anche a chi conosce la serie cinematografica anche di sfuggita.

E oggi, in occasione di quello che è a tutti gli effetti il Giorno di Guerre Stellari, Amazon ha lanciato la Star Wars Week con decine di offerte legate proprio a questo universo così affascinante e celebrato ormai da decenni, con nove film ufficiali, serie animate, spin-off e migliaia di gadget.

Star Wars, tutti i film della Saga di Skywalker in super offerta

Da oggi e per tutto il resto della settimana possiamo portarci a casa tutti i film della Saga di Skywalker in DVD e Blu-Ray a prezzi mai visti prima, in cofanetto o edizioni singole:

Star Wars, i migliori gadget in offerta fino al 46%

T-shirt, action figures e gadget di qualsiasi genere. I fan di Star Wars possono contare su una varietà di merchandising unico nel suo genere e la buona notizia è che oggi, e per tutto il resto della settimana, si può risparmiare fino al 46% su centinaia di prodotti in vendita su Amazon, quasi tutti con spedizione gratuita veloce inclusa.

Abbiamo pensato di fare cosa gradita proponendovi le offerte più imperdibili in arrivo dall’universo esteso di Star Wars!