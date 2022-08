E.T. L’Extraterrestre: la colonna sonora di John Williams in edizione limitata per il 40° anniversario

E.T. L’Extraterrestre ha compiuto 40 anni dalla sua uscita nelle sale nell’estate del lontano 1982, e tra le iniziative legate alle celebrazioni dell’anniversario c’è una riedizione della colonna sonora di John Williams pubblicata da La-La Land Records in due dischi, per un’edizione limitata a sole 5.000 unità. L’album originale pubblicato per la prima volta dalla MCA Records l’11 giugno 1982 ha vinto un Premio Oscar, un BAFTA, un Golden Globe e un Saturn Award per la migliore colonna sonora e 3 Grammy Award per la miglior colonna sonora, la miglior composizione musicale, il miglior arrangiamento musicale e la miglior registrazione per bambini.

Per celebrare il 90° compleanno di John Williams e il 40° anniversario del film classico E.T. L’extraterrestre, La-La Land Records, Universal Music Group, Universal Studios e Amblin Entertainment presentano con orgoglio una ristampa in 2 CD della nostra ristampa restaurata e rimasterizzata del leggendario colonna sonora originale e iconica del compositore John Williams (LO SQUALO, INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO, JURASSIC PARK) per l’amato film classico del 1982, E.T. L’EXTRATERRESTRE, con Henry Thomas, Drew Barrymore e Dee Wallace, e diretto da Steven Spielberg. L’incomparabile magia di questa immortale colonna sonora di John Williams, vincitrice dell’Oscar – brulicante di meraviglia, ricca di avventura, illuminante di dramma, piena di gioia, traboccante di amore – è qui mostrata all’interno di una presentazione di lusso approvata dal compositore che restaura e rimasterizza colonna sonora originale del film e serve inoltre una prima volta rimasterizzata dell’album della colonna sonora del 1982, vincitore di un Grammy, oltre a tracce bonus che includono spunti alternativi mai pubblicati prima, la musica originale dell’attrazione del parco a tema degli Universal Studios “The E.T. Adventure” e altro! Prodotta da Mike Matessino e Bruce Botnick e mixata e masterizzata in alta risoluzione da elementi originali del caveau dello studio, questa speciale uscita in 2 CD è limitata a 5000 unità e presenta note di copertina esclusive e approfondite di Matessino, oltre a un pacchetto celestialmente meraviglioso design di Jim Titus inclusa la nuova copertina approvata dal regista. Un must per gli appassionati di cinema di tutte le età: questa è, senza dubbio, una versione per cui telefonare a casa!

NOTA: A parte l’annotazione “40th Anniversary” e le leggere revisioni alla copertina del CD, questa ristampa utilizza lo stesso master e lo stesso contenuto generale della nostra precedente versione su 2 CD del 35° Anniversario.

TRACK LISTINGS:

Disc 1: E.T. The Extra-Terrestrial – 40th Anniversary Edition

1. THE FILM SCORE PRESENTATION: Main Title 1:14

2. Far From Home / E.T. Alone 6:57

3. Bait for E.T. 1:45

4. Meeting E.T. 2:08

5. E.T.’s New Home 1:28

6. The Beginning of a Friendship 2:53

7. Toys 3:13

8. I’m Keeping Him 2:20

9. E.T.’s Powers 2:44

10. The Closet * 0:53

11. E.T. and Elliott Get Drunk 2:57

12. Frogs 2:12

13. At Home 5:38

14. The Magic of Halloween 2:55

15. Sending the Signal 3:58

16. Searching for E.T. 4:18

17. Invading Elliott’s House 2:24

18. Stay With Me * 2:24

19. Losing E.T. 2:04

20. E.T. Is Alive 4:22

21. The Rescue and Bike Chase 8:07

22. The Departure 7:07

23. End Credits 3:55

Disc 2: E.T. The Extra-Terrestrial – 40th Anniversary Edition

1. THE 1982 SOUNDTRACK ALBUM: Three Million Light Years From Home 3:01

2. Abandoned and Pursued 3:02

3. E.T. and Me 4:54

4. E.T.’s Halloween 4:11

5. Flying 3:25

6. E.T. Phone Home 4:21

7. Over the Moon 2:12

8. Adventure on Earth 15:10

9. ADDITIONAL MUSIC: The E.T. Adventure * 4:12

10. Far From Home / E.T. Alone (alternate) ** 7:00

11. The Encounter * 1:49

12. Meeting E.T. (alternate) * 2:20

13. E.T.’s New Home (alternate) 1:27

14. The Kiss * 0:49

15. Levitation * 0:41

16. Searching for E.T. (alternate) 4:19

17. Invading Elliott’s House (alternate) ** 2:24

18. E.T. Is Dying 2:24

19. The Departure (alternate) 7:06

20. End Credits (alternate) 3:55

La colonna sonora di “E.T. L’Extraterrestre” edizione per il 40° anniversario è disponibile sul sito ufficiale di La-La Land Records.