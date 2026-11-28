Ebenezer, il nuovo film di Johnny Depp diretto da Ti West e distribuito da Paramount Pictures, ha conquistato il primo posto al box office nordamericano nel weekend di apertura del 13-15 novembre 2026, incassando 19.012.017 dollari negli Stati Uniti e in Canada. L’ebenezer box office ha sorpreso per la solidità del debutto, con un risultato globale che ha superato i 42 milioni di dollari complessivi grazie ai 23 milioni raccolti nei mercati internazionali.

Un debutto da primo posto in 3.535 sale

Paramount ha puntato forte sulla distribuzione capillare: Ebenezer è uscito in 3.535 sale tra Stati Uniti e Canada, una copertura da grande studio che riflette la fiducia nella capacità di richiamo del progetto. Il risultato ha ripagato quella scommessa, almeno sul piano commerciale immediato. Il film si è piazzato in cima alla classifica nordamericana, davanti a tutti gli altri titoli in programmazione in quel fine settimana di metà novembre.

Il dato più significativo, però, non è solo il numero assoluto: questa è la prima volta dal 2018 che Johnny Depp guida la classifica del box office con un film di un grande studio hollywoodiano. Otto anni di assenza dalla vetta, colmati da una reinterpretazione horror del classico di Charles Dickens.

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Un adattamento di Dickens in chiave horror firmato Ti West

Ebenezer è una versione dichiaratamente cupa e orrorifica di A Christmas Carol, il racconto di Charles Dickens che ha ispirato decine di adattamenti cinematografici nel corso di oltre un secolo. Depp interpreta Ebenezer Scrooge, il vecchio avaro al centro della storia, in una lettura che secondo la regia di Ti West — noto per il suo approccio al genere horror con titoli come X e Pearl — privilegia l’atmosfera gotica rispetto alla tradizionale morale natalizia.

Il cast attorno a Depp è di rilievo. Rupert Grint interpreta Bob Cratchit, il fedele impiegato di Scrooge, mentre Ian McKellen veste i panni del fantasma di Marley. La combinazione di un’icona del cinema come McKellen, un volto della generazione post-Harry Potter come Grint, e il ritorno di Depp in un ruolo da protagonista rappresenta un’operazione di casting che ha evidentemente funzionato presso il pubblico.

A confermarlo è il CinemaScore A- assegnato dagli spettatori americani: un voto che indica una ricezione calorosa nelle sale, non semplicemente la curiosità legata al nome del protagonista. Per un film che mescola Dickens e orrore, non è un risultato scontato.

L’ebenezer box office nei mercati internazionali e in Italia

I 23 milioni di dollari incassati fuori dal Nord America nella settimana di apertura portano il totale mondiale a circa 42 milioni, come riportato da The Hollywood Reporter nel suo resoconto del weekend. Il 16 novembre 2026, Box Office Biz ha segnalato un risultato italiano di quasi 2 milioni di euro nella prima settimana di programmazione, dato che colloca Ebenezer tra i debutti più rilevanti della stagione autunnale nel mercato italiano.

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La performance internazionale è rilevante perché dimostra che l’interesse per il film non è circoscritto al pubblico americano. Il personaggio di Scrooge è universalmente riconoscibile, e la reinterpretazione horror di Ti West ha evidentemente trovato una risposta anche in mercati dove il nome di Depp mantiene un peso specifico considerevole.

Depp alla vetta per la prima volta dal 2018

Il dato storico è quello che più colpisce nell’analisi dell’ebenezer box office: l’ultimo film di un grande studio con Depp come protagonista a raggiungere il primo posto in Nord America risaliva al 2018. Gli anni successivi lo hanno visto quasi assente dalla grande distribuzione hollywoodiana, con apparizioni in produzioni europee — tra cui il film francese Jeanne du Barry del 2023 — ma senza il ritorno a un ruolo centrale in una major americana.

Ebenezer segna dunque un punto di discontinuità oggettivo, almeno sul piano commerciale. Che si tratti di un ritorno definitivo o di un caso isolato è una valutazione che spetta al mercato nei prossimi mesi, quando si vedrà la tenuta del film nelle settimane successive e se nuovi progetti di studio seguiranno. Ciò che i numeri attestano, senza interpretazioni, è che il pubblico ha scelto di comprare il biglietto.

Il 20 novembre 2026, a una settimana dal debutto, i dati mondiali si sono consolidati confermando Ebenezer come il titolo di maggior richiamo commerciale del periodo, in un novembre tradizionalmente competitivo per il mercato cinematografico in vista delle festività. Per Paramount, che ha costruito attorno al film una campagna di distribuzione da grande uscita stagionale, i numeri del weekend di apertura rappresentano una validazione della strategia. Per Ti West, regista che ha costruito la sua carriera nel cinema di genere indipendente, è il debutto più ampio in termini di sale e visibilità. Per Depp, i 19 milioni nordamericani e i 42 milioni globali parlano da soli.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.