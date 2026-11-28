Il fine settimana del 20-22 novembre 2026 ha consegnato due notizie distinte al box office internazionale: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha conquistato la vetta nel Regno Unito e in Irlanda con un debutto da 13,04 milioni di sterline incluse le anteprime, mentre Ramayana: Rise of a Legend ha riscritto la storia del cinema indiano diventando il film della Bollywood con il maggior incasso in 27 paesi. Due franchise, due mercati, una sola lettura: il pubblico, quando vuole, riempie ancora le sale.

Un esordio da 13 milioni di sterline nel mercato UK-Irlanda

Distribuito da Lionsgate, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha aperto in 664 siti nel circuito UK-Irlanda, raccogliendo 9,9 milioni di sterline nel solo weekend di apertura e arrivando a 13 milioni complessivi una volta contabilizzate le proiezioni anticipate. Secondo i dati riportati da Screen Daily e Variety, si tratta di un debutto solido per il sesto capitolo del franchise distopico, che consolida la sua posizione come uno dei brand più affidabili del cinema commerciale anglosassone.

Il risultato nel mercato britannico si inserisce in un contesto ancora più ampio: in Nord America, il film aveva già registrato 120 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, confermando che il ritorno nell’universo narrativo di Panem — questa volta in chiave prequel — ha trovato un pubblico pronto e motivato. Lionsgate aveva già sondato le acque dei prequel con The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes nel 2023; Sunrise on the Reaping rappresenta il passo successivo in questa strategia di espansione del franchise senza i protagonisti originali.

Il contesto del franchise: il sesto film di una saga che non si ferma

Classificare Sunrise on the Reaping come il sesto film della saga dei Hunger Games aiuta a capire la portata dell’operazione. Dopo la quadrilogia principale con Jennifer Lawrence e il prequel del 2023, Lionsgate ha dimostrato che la proprietà intellettuale regge anche senza i volti che l’hanno resa celebre. Il box office del weekend di apertura nel mercato UK-Irlanda — uno dei più competitivi d’Europa — conferma che il marchio funziona indipendentemente dal cast specifico, un segnale importante per la strategia futura dello studio.

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La media per sito, calcolabile su 664 location, posiziona il film in modo competitivo rispetto ad altri blockbuster stagionali. Novembre è tradizionalmente un mese forte per il cinema d’azione e per i franchise giovani, con un pubblico che torna in sala dopo la pausa autunnale. Sunrise on the Reaping ha saputo sfruttare questa finestra con precisione.

Ramayana stabilisce un record storico per il cinema indiano

Distribuito da Sony, Ramayana: Rise of a Legend ha scritto un capitolo inedito nella storia del box office indiano internazionale, diventando il film indiano con il maggior incasso in 27 paesi. Il dato, confermato da IMDB News, segnala una penetrazione geografica senza precedenti per una produzione Bollywood, che tradizionalmente raggiunge picchi significativi nei mercati della diaspora indiana ma fatica a sfondare altrove.

Il record assoluto al box office indiano che Ramayana ha stabilito rappresenta un momento di svolta per l’industria cinematografica del subcontinente. Il film si basa sull’epopea sanscrita omonima, uno dei testi fondativi della cultura indiana, e la sua trasposizione in chiave kolossal ha evidentemente risposto a una domanda culturale e spettacolare che il pubblico aspettava. La combinazione tra radici narrative profonde e produzione ad alto budget si è rivelata vincente su scala globale.

È significativo che due film così diversi — un prequel distopico di matrice anglosassone e un’epopea mitologica indiana — abbiano dominato il box office internazionale nello stesso fine settimana. Racconta qualcosa di preciso sullo stato del cinema commerciale nel 2026: i franchise consolidati e le narrazioni culturalmente identitarie sono i due poli attorno ai quali si organizza l’offerta che il pubblico sceglie attivamente.

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Gli altri titoli: un documentario da record e il ritorno di Johnny Depp

Nel mercato UK-Irlanda, la classifica del weekend non si esaurisce con il primo posto. In seconda posizione si è piazzato You Can See Everything, diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim, con 3,2 milioni di dollari e il record di miglior apertura per un documentario nella storia del box office britannico. Un risultato che merita attenzione: i documentari raramente raggiungono queste cifre nel circuito tradizionale delle sale, e il dato suggerisce che il pubblico UK è disposto a pagare il biglietto anche per il non-fiction quando il progetto ha la giusta visibilità.

In terza posizione, al suo secondo weekend, si è spostato Ebenezer, diretto da Ti West e con Johnny Depp protagonista. Il film ha tenuto bene nonostante l’arrivo di un blockbuster come Sunrise on the Reaping, confermando che il ritorno di Depp sugli schermi continua a generare interesse commerciale nel mercato britannico.

Per chi vuole seguire i dati del box office internazionale in tempo reale, la copertura di Variety offre il quadro più aggiornato sulle performance settimanali.

Il weekend del 20-22 novembre 2026 resterà probabilmente come uno dei più interessanti dell’anno dal punto di vista del box office internazionale: non per un singolo titolo dominante, ma per la coesistenza di successi provenienti da industrie cinematografiche diverse, ciascuno con la propria logica di mercato e il proprio pubblico di riferimento. Sunrise on the Reaping dimostra che i Hunger Games sono ancora una macchina da guerra commerciale; Ramayana dimostra che Bollywood ha trovato la formula per parlare al mondo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.