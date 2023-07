Emmy 2023, nomination: “Prey” lo spin-off di Predator candidato a sei premi incluso miglior Film per la TV

Prey, lo spin-off/prequel dell’originale Predator nonché quinto film del franchise, è stato nominato agli Emmy 2023 in un totale di sei categorie: 2 candidature ai Prime Time Awards e altre quattro per i riconoscimenti tecnici “Creative Arts Emmy”. Il film diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, The Boys) vede protagonista Amber Midthunder (L’uomo dei ghiacci – The Ice Road) nei panni di una guerriera comanche che si ritrova ad affrontare il famigerato cacciatore alieno “Yautja” in una selvaggia America precoloniale.

Prey ha ottenuto nomination per Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie (miglior regia); Outstanding Picture Editing For a Limited or Anthology Series or Movie (miglior montaggio); Outstanding Music Composition For a Limited or Anthology Series, Movie, or Special – Original Dramatic Score (miglior colonna sonora); Outstanding Television Movie (miglior film per la tv); Oustanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie, or Special (miglior sonoro) e Outstanding Writing For a Limited or Anthology Series or Movie (miglior sceneggiatura).

Nella categoria Miglior film per la TV, “Prey” se la vedrà con il sequel Hocus Pocus 2 e con la commedia biografica musicale Weird: The Al Yankovic Story con protagonista un sorprendente Daniel Radcliffe.

Gli “Emmy 2023” si suddivideranno in due cerimonie di premiazione: i “Primetime Emmy Awards” verranno consegnati il 18 settembre 2023, mentre i “Creative Arts Emmy” sono previsti per il 9 e 10 settembre, ma potrebbero essere posticipati a causa dello sciopero della Writers Guild of America del 2023 e dello sciopero SAG-AFTRA del 2023.

Nomination 75th Primetime Emmy Awards

Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie

Beef: “Figures of Light” – Lee Sung Jin (Netflix)

Beef: “The Great Fabricator” – Jake Schreier (Netflix)

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story: “Bad Meat” – Carl Franklin (Netflix)

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story: “Silenced” – Paris Barclay (Netflix)

Fleishman Is in Trouble: “Me-Time” – Jonathan Dayton and Valerie Faris (FX)

Prey – Dan Trachtenberg (Hulu)

Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie

Beef: “The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain” – Lee Sung Jin (Netflix)

Fire Island – Joel Kim Booster (Hulu)

Fleishman Is in Trouble: “Me-Time” – Taffy Brodesser-Akner (FX)

Prey – Patrick Aison and Dan Trachtenberg (Hulu)

Swarm: “Stung” – Janine Nabers and Donald Glover (Prime Video)

Weird: The Al Yankovic Story – Al Yankovic and Eric Appel (The Roku Channel)

Nomination 75th Primetime Creative Arts Emmy Awards

Outstanding Television Movie

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas (NBC)

Fire Island (Hulu)

Hocus Pocus 2 (Disney+)

Prey (Hulu)

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)

Hocus Pocus 2 – John Debney (Disney+)

Ms. Marvel: “Time and Again” – Laura Karpman (Disney+)

Prey – Sarah Schachner (Hulu)

A Small Light: “What Can Be Saved” – Ariel Marx (National Geographic)

Weird: The Al Yankovic Story – Leo Birenberg, Zach Robinson (The Roku Channel)

Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie

Beef: “Figures of Light” – Nat Fuller, Laura Zempel (Netflix)

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story: “The Good Boy Box” – Stephanie Filo (Netflix)

Ms. Marvel: “Generation Why” – Nona Khodai, Sabrina Plisco (Disney+)

Obi-Wan Kenobi: “Part VI” – Kelley Dixon, Josh Earl (Disney+)

Prey – Angela M. Catanzaro, Claudia Castello (Hulu)

Weird: The Al Yankovic Story – Jamie Kennedy (The Roku Channel)

Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story: “God of Forgiveness, God of Vengeance” – Gary Megregian, Borja Sau, Bruce Tanis, David Klotz, Sam Munoz, Noel Vought (Netflix)

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities: “The Autopsy” – Nelson Ferreira, Jill Purdy, Paul Davies, Bernard O’Reilly, Paul Germann, Tom Jenkins, Robert Hegedus, Rose Gregoris, Goro Koyama (Netflix)

Mrs. Davis: “Mother of Mercy: The Call of the Horse” – Bryan Parker, Kristen Hirlinger, Nathan Efstation, Roland Thai, Matt Decker, Music Editor Sam Lewis, Sam Munoz, Ellen Heuer, Nancy Parker (Peacock)

Obi-Wan Kenobi: “Part VI” – Matthew Wood, Trey Turner, Angela Ang, Ryan Cota, Jon Borland, Tim Farrell, Michael Levine, Ramiro Belgardt, Nicholas Fitzgerald, Thom Brennan, Ronni Brown, Sean England (Disney+)

Prey – Chris Terhune, William Files, Jessie Anne Spence, James Miller, Diego Perez, Lee Gilmore, Christopher Bonis, Daniel DiPrima, Stephen Perone, Leslie Bloome, Shaun Brennan (Hulu)

Fonte: Deadline