Stasera in tv: “Fast & Furious 9” su Canale 5

Fast & Furious 9 – The Fast Saga, su Canale 5 il nono capitolo del fortunato franchise di Universal Pictures con protagonista Vin Diesel. Questo capitolo arriva a 20 anni dall’originale “Fast & Furious” e vede il ritorno al franchise di Justin Lin che ha esordito con il terzo film della saga e ha trasformato la saga nel franchise blockbuster che conosciamo oggi.

Fast & Furious 9 – Cast e doppiatori

Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto

Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker

John Cena: Jakob Toretto

Nathalie Emmanuel: Megan Ramsey

Jordana Brewster: Mia Toretto

Sung Kang: Han Lue

Michael Rooker: Buddy Hubbard

Helen Mirren: Magdalene “Queenie” Shaw

Kurt Russell: Frank Petty “Sig. Nessuno”

Charlize Theron: Cipher

Anna Sawai: Elle

Thue Ersted Rasmussen: Otto

J. D. Pardo: Jack Toretto

Jim Parrack: Kenny Linder

Cardi B: Leysa

Lucas Black: Sean Boswell

Don Omar: Rico Santos

Shea Whigham: agente Michael Stasiak

Bow Wow: Twinkie

Jason Tobin: Earl

Gal Gadot: Gisele Yashar (immagini di repertorio)

Jason Statham: Deckard Shaw

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Dominic “Dom” Toretto

Rossella Acerbo: Leticia “Letty” Ortiz

Fabio Boccanera: Roman Pearce

Oreste Baldini: Tej Parker

Andrea Ward: Jakob Toretto

Veronica Puccio: Megan Ramsey

Eleonora De Angelis: Mia Toretto

Stefano Crescentini: Han Lue

Stefano Thermes: Buddy Hubbard

Ada Maria Serra Zanetti: Magdalene “Queenie” Shaw

Massimo Rossi: Frank Petty “Sig. Nessuno”

Roberta Pellini: Cipher

Federico Viola: Otto

Riccardo Scarafoni: Jack Toretto

Fabrizio Manfredi: Sean Boswell

Giulia Franceschetti: Leysa Mirtha

Diego Suarez: Rico Santos

Ennio Coltorti: agente Ben Stasiak

Davide Perino: Twinkie

Daniele Raffaeli: Earl

Emanuela D’Amico: Gisele Yashar

Francesco Prando: Deckard Shaw

Fast & Furious 9 – Trama e trailer

Per questo nono capitolo l’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. In “Fast & Furious 9” il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena).

Curiosità sul film

Tyrese Gibson ha annunciato il 1° novembre 2017 che non sarebbe stato in questo film se ci fosse stato Dwayne Johnson. I due non andavano d’accordo e Tyrese si rifiutava di lavorare con The Rock. Quando Johnson ha annunciato che avrebbe rinunciato a questo film per girare lo spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw, la partecipazione di Gibson è stata nuovamente assicurata.

Fast & Furious 9 è stato il primo film della serie da Fast & Furious 6 (2013) ad essere girato principalmente su pellicola Super 35mm.Il film segna il ritorno di Jordana Brewster (Mia Toretto), apparsa per l’ultima volta in Fast & Furious 7 (2015). Il marito di Mia, Brian O’Conner (Paul Walker) non appare, l’attore è scomparso nel 2013.

Fast & Furious 9 è il primo film di Fast & Furious ad avere esattamente lo stesso antagonista del suo predecessore.

Fast & Furious 9 è il primo film della serie dopo Fast & Furious 5 (2011) girato con macchine da presa Panavision Panaflex.

Lucas Black torna nei panni di Sean Boswell nel film. In precedenza ha interpretato il personaggio in Fast and Furious: Tokyo Drift (2006) e come breve cameo in Fast & Furious 7 (2015).

Red Digital Cinema ha pagato per il massiccio posizionamento di prodotti del suo smartphone Hydrogen One nel film. Tuttavia, le scarse vendite hanno costretto l’azienda a interromperlo e ad abbandonare il business degli smartphone nel novembre 2019 al termine delle riprese, ma mesi prima dell’uscita del film. La pandemia di COVID-19 ha ritardato la realizzazione del film fino alla metà del 2021, più di un anno dopo la sospensione della produzione del telefono.

Il film è uscito esattamente 20 anni dopo l’originale The Fast and the Furious (2001).

Vin Diesel ha pubblicato una foto sui social media augurando buon compleanno a Jordana Brewster. Nella didascalia, ha accennato al ritorno di Brewster in questo sequel, dopo che il suo personaggio si era ritirato in Fast & Furious 7 (2015).

Justin Lin è stato un fan del logo della Universal Pictures fin dall’infanzia, e ha scelto quello vecchio stile in concomitanza con il flashback di apertura ambientato alla fine degli anni ’80. Per l’occasione il logo della Universal degli anni ’90 è stato utilizzato, ma in una forma aggiornata: utilizzando l’attuale musica della Universal e la firma di Comcast.

Questo sarà il primo film della serie dai tempi di 2 Fast 2 Furious (2003) a non essere scritto o co-sceneggiato da Chris Morgan.

Justin Lin ritorna come regista. L’ultima volta ha diretto Fast & Furious 6 (2013).

Tyrese Gibson ha annunciato il 1° novembre 2017 che non sarebbe stato in questo film se ci fosse stato Dwayne Johnson. I due non andavano d’accordo e Tyrese si rifiutava di lavorare con lui. Quando Johnson ha annunciato che avrebbe rifiutato questo film, la partecipazione di Gibson fu nuovamente assicurata.

Il gigantesco camion blindato visto nella sequenza finale dell’inseguimento a Tbilisi si chiama “l’Armadillo”; È alto 4 metri, pesa 26 tonnellate e ci sono voluti quattro mesi per costruirlo. Il supervisore del veicolo Alex King ha lavorato con lo scenografo Jan Roelfs per progettare e costruire due versioni personalizzate dell’Armadillo. King ha detto nelle note di produzione del film “L’Armadillo, o come l’ho sempre chiamato, il Mother Trucker, è il più grande veicolo sullo schermo che abbia mai visto e certamente che abbia mai costruito”.

Durante i primi 10 minuti, si può vedere una Dodge Charger 500 del 1970 all’interno del fienile della fattoria di Dom e Letty. Questa è la stessa famigerata macchina che Dom guida nell’originale The Fast and the Furious (2001), e successivamente in Fast & Furious – Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011) e Fast & Furious 7 (2015). Verso la fine dei film precedenti, l’auto continua ad essere distrutta, ma Dom continua a ripararla fuori dallo schermo.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster sono gli unici membri rimasti del cast di Fast and the Furious (2001).

Dwayne Johnson alias “The Rock” ha scelto di non tornare nei panni di Luke Hobbs, in seguito alla decisione di Johnson di recitare nello spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) e al litigiodiventato pubblico con Vin Diesel sul set di Fast & Furious 8 (2017).

Con 142 minuti (2 ore e 22 minuti), questo è il film Fast & Furious più lungo mai uscito (1 minuto meno di Fast X). Questo record era precedentemente detenuto da Fast & Furious 7 (2015) e Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), entrambi di 137 minuti (2 ore e 17 minuti).

Una delle scene incluse nel Director’s Cut è una breve rreunion tra Dom e Mia (Jordana Brewster) dopo che lei arriva alla remota fattoria di Dom e Letty per fare da babysitter al piccolo Brian prima che Dom si unisca alla sua squadra nella loro missione a Montequinto.

Il film è ambientato dopo gli eventi di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019), circa due o tre anni dopo Fast & Furious 8 (2017).

Justin Lin amava l’idea di riportare qui un Toretto perduto, qualcuno mai menzionato negli otto film precedenti, ma era incredibilmente nervoso all’idea che non sarebbero riusciti a trovare qualcuno che lo aiutasse a farcela. Tuttavia ha incontrato John Cena ed “entro i primi trenta secondi sono riuscito a respirare”.

I bambini che hanno perso i telefoni durante l’inseguimento a Tbilisi sono i figli di Justin Lin, Jordana Brewster e di altri membri del cast/troupe. “Quando abbiamo iniziato non c’erano bambini”, ma man mano che sono arrivati e sono cresciuti nel corso degli anni hanno iniziato ad aggiungerli al mix “per connettersi con l’umanità nel mezzo delle scene”.

Una scena cancellata (a 54 minuti) mostra l’auto che Sean (Lucas Black) ha distrutto in Tokyo Drift parcheggiata in un garage di Tokyo. Sebbene Black abbia affermato che “è stato un grosso problema” spedire a Londra l’auto quasi distrutta per scopi di ripresa, verniciata, ecc., il regista Justin Lin ha deciso di tagliare la sequenza a prescindere.

Nei film futuri di tornare a lavorare con Han, Gisele (Gal Gadot) e Mr. Nessuno (Kurt Russell).

Justin Lin ha ricordato con preoccupazione i commenti pubblici di Michelle Rodriguez sul trattamento dei personaggi femminili nella serie – più specificamente, il fatto che falliscono il “test di Bechdel” (donne il cui posto nei film ruota interamente attorno al personaggi maschili e che non hanno vite conosciute oltre quella prospettiva limitata) – e dice che “è stato davvero strano per me perché quando facevo parte del franchise ho sempre avuto la sensazione che i nostri personaggi femminili fossero valorizzati, mi sono divertito moltissimo tempo per realizzarli con gli attori e costruire i singoli personaggi.” Il regista aggiunge di non sapere cosa sia successo dopo che se n’è andato, ma riconosce che Rodriguez era arrabbiata, e in risposta ha aggiunto una scena durante la sequenza di Tokyo in cui Letty e Mia si godono insieme una cena tranquilla e piena di ricordi.

Justin Lin non ha avuto alcun impegno con il franchise dopo aver lasciato la regia dei film dal terzo al sesto, quindi è rimasto sorpreso di scoprire cosa è successo nell’ottavo film. Riconosce che la continuità retroattiva fa parte del franchise, ma è arrivato al punto di sedersi e parlare con i dirigenti dello studio chiedendo cosa fosse successo “e nessuno poteva darmi una risposta”. Detto questo ha affermato che “se effettivamente gestissero la cosa correttamente, allora Han probabilmente rimarrebbe morto”.

Justin Lin ritiene che Vinnie Bennett incarni bene il giovane Dom Toretto “ma allo stesso tempo apporta qualcosa di originale e nuovo al personaggio”.

Justin Lin ha contribuito a spostare il franchise in scenari di “fine del mondo” con Fast 6, ma era indeciso sull’idea di farlo di nuovo per F9. Alla fine ha deciso che doveva rispettare la direzione in cui era andato il franchise dopo che se n’era andato “è diventato molto più fantascientifico” e, anche se ci è voluto un po’ di sforzo, ha sentito che era la cosa giusta da fare. Lin suggerisce che questo potrebbe essere l’ultimo tentativo del genere, aggiungendo “mentre entriamo nel nostro capitolo finale, esploreremo i nostri personaggi attraverso altri elementi”.

Justin Lin afferma che la creatività a Hollywood è qualcosa per cui spesso bisogna lottare, soprattutto quando si tratta di grandi film. Questo franchise è diverso, tuttavia, in quanto abbraccia pienamente idee folli.

Intorno al minuto 43:24, quando il giovane Dom affronta il giovane Jakob alla corsa su strada, si può vedere una versione più giovane di tutti i personaggi di The Fast and the Furious (2001), inclusi Letty, Mia, Vince e Jesse.

Justin Lin voleva iniziare l’azione con una sequenza più tattile, quindi le auto corrono ed esplodono in un campo minato. “È stato uno sforzo molto consapevole ricostruire il tono di questo franchise”, dice, aggiungendo che sebbene la CG sia una parte importante del cinema di successo di questi tempi, lui pensa che “c’è qualcosa di veramente eccitante e viscerale negli effetti pratici”. A tal fine, indipendentemente da quanto stravagante sia la sequenza d’azione, “ci assicuriamo sempre di girarla per prima cosa in modalità pratica”.

Il paese immaginario di Montequinto, dove si svolge la sequenza d’azione di apertura del film, è ambientato da qualche parte nell’America centrale o nel nord del Sud America e presenta scogliere estremamente alte accanto a massicce formazioni rocciose carsiche. Non esiste nulla di lontanamente simile nelle Americhe: tali formazioni esistono solo in alcune parti della Thailandia, del Vietnam e delle Filippine. (La sequenza è stata girata in Tailandia.)

L’ultima gara di Jack Toretto si svolge nel 1989. Tuttavia, l’intero gruppo è composto da carrozzerie Chevrolet Monte Carlo e Pontiac Grand Prix basate su modelli della fine degli anni ’90 e dell’inizio degli anni 2000.

Questa è la terza volta che Dom guida una Dodge Charger del 1968 nella serie. Guida la Dodge Charger “Maximus” alla fine di Fast & Furious 7 (2015), una versione pesantemente modificata dell’auto durante la sequenza sul ghiaccio in Fast & Furious 8 (2017), e la Charger “Hellacious” in questo film.

Nel trailer, Dom guida quella che sembra essere una Dodge Charger SRT Hellcat Widebody del 2020. Il suo motore V8 da 6,2 litri eroga 707 cavalli e 650 piedi per libbra di coppia.

Justin Lin e Vin Diesel parlano da dieci anni di un “capitolo finale della saga”. Questa è la prima parte di quell’ultimo capitolo e, mentre pensava di aver finito con il franchise dopo Fast & Furious 6 (2013), si è reso conto che queste battute finali della storia dovevano essere raccontate. Secondo lui, i personaggi esplorano le mitologie del loro passato in modo che possano continuare ad andare avanti. In seguito il decimo capitolo è stato ulteriormente diviso in due parti con uscite nei cinema fissate nei cinema il 18 maggio 2023 per la Parte 1 e nel 2024 la Parte 2.

Il giornalista sportivo e podcaster Bill Simmons ha un cameo come membro del team ai box nella sequenza della gara di apertura.

Quando Dom torna a parlare con Buddy nel garage, il personaggio di Buddy (Michael Rooker) indossa un cappello City Chevrolet al contrario. City Chevrolet è stata uno degli sponsor dell’auto di Cole Trickle nel film Giorni di tuono (1990) con Tom Cruise in cui ha recitato anche Michael.

Justin Lin ricorda l’incontro con Vin Diesel per discutere di un cameo alla fine di Tokyo Drift. “Avevo sentito dire che non sarebbe mai tornato nel franchise”, ma si sono collegati alla mitologia, e Diesel dovrebbe essere *molto* grato a Lin per averlo riportato in questa impresa fabbrica soldi.

Il film riunisce Vin Diesel, Kurt Russell e Michael Rooker che hanno recitato insieme in Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017).

Durante la scena dell’inseguimento a Edimburgo, Jakob (John Cena) ruba e guida una Toyota 86 rossa del 2020.

Durante la sequenza dell’inseguimento a Edimburgo e Tbilisi, Dom guida una Dodge Charger R/T del 1968, chiamata “Hellacious”. L’auto è stata completamente costruita da zero da SpeedKore Performance Group e costata oltre 1 milione di dollari. L’azienda ha fornito nove telai e carrozzerie per le riprese, ma a differenza di quelle auto, la Hellacious è stata costruita per l’uso stradale. Il V-8 Hellcat sovralimentato da 6,2 litri è montato su un telaio personalizzato che invia 707 CV e 650 lb-ft di coppia alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale Graziano di una Lamborghini Gallardo. Inoltre viene fornito con pinze Brembo anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini, freno a mano idraulico, sistema di scarico MagnaFlow personalizzato, nonché nuovi intercooler e radiatore ad alte prestazioni. L’auto sfoggia anche ruote HRE personalizzate da 18 pollici “Hellacious” con bloccaggio centrale con pneumatici 275/35R18 anteriori e 345/35R18 posteriori a completare questa configurazione appositamente costruita. “Hellacious” è realizzata interamente in fibra di carbonio, proprio come le precedenti Charger di SpeedKore, ma aggiunge uno stile widebody su misura di Sean Smith Designs. Ritagli pronunciati del parafango, rivestimenti esclusivi della carrozzeria e un portello posteriore in vetro per esporre il vano motore completano la carrozzeria aggressiva, mentre la vernice nera opaca BASF Glasurit aggiunge uno stile sinistro. “Questa Charger è una delle nostre costruzioni più estreme fino ad oggi”, ha affermato Jim Kacmarcik, presidente e proprietario di SpeedKore. “Dopo aver incaricato il famoso designer Sean Smith di progettare l’auto e aver lavorato con il coordinatore dei veicoli di F9 Dennis McCarthy per costruire i nove telai e le carrozzerie del veicolo per il film, volevamo dare vita alla magia cinematografica in F9. ‘Hellacious’ è una versione da strada attuale di un’auto da cinema con la funzionalità di un’auto ad alte prestazioni appositamente progettata.”

Primo film della serie dai tempi di Fast & Furious 5 (2011) ad essere girato con macchine da presa Panavision Panaflex.

Ad un certo punto dello sviluppo la sceneggiatura si avvicinava alle 200 pagine, prima di rendersi effettivamente conto dell’eccessiva lunghezza e cominciassero a tagliare.

“Non te ne accorgi”, dice Justin Lin, ma ammette che le vere auto non sempre consentono le inquadrature e gli angoli che lui desidera, quindi usa trucchi fisici o digitali. L’inquadratura al minuto 22:58 è un esempio poiché le porte aperte della Mustang in realtà non offrono quella visuale ad angolo retto.

Otto (Thue Ersted Rasmussen) guida una Jaguar XE SV Project 8 del 2017 durante la sequenza dell’inseguimento a Edimburgo.

Il commento su F9 di Justin Lin suggerisce che voleva che gli spettatori credessero veramente che la tecnologia dei magneti ad alta potenza mostrata nel film fosse “realistica”, nonostante le sue continue incongruenze, e in realtà aveva girato filmati che mostravano controlli più dettagliati sul laptop di Mia per i magneti in ciascuno dei veicoli utilizzati nella sequenza del film a Tbilisi, ma alla fine hanno tagliato le riprese del laptop perché “era un sovraccarico di informazioni” e avrebbe distratto lo spettatore.

L’auto di Jakob è una Ford Mustang GT350 del 2020. È uno speciale V8 da 5,2 litri, nome in codice Voodoo, eroga 526 cavalli e raggiunge la vertiginosa velocità di 8250 giri al minuto. È inoltre dotata di sospensioni più rigide da gara, ruote leggere in fibra di carbonio e componenti aerodinamici più aggressivi.

Il primo film della Fast Saga ad essere parzialmente girato in Panavision (anamorfico). Mentre la maggior parte delle scene sono state catturate in modo sferico con Panavision Primo Spherical Primes, una scena di flashback è stata girata con obiettivi anamorfici. Notare i bagliori orizzontali e il bokeh ovale sullo sfondo.

È il primo di due film usciti nel 2021 con co-protagonisti John Cena e Michael Rooker. Il secondo è The Suicide Squad – Missione suicida (2021).

Nathalie Emmanuel (Megan) non ha la patente di guida.

SpeedKore e Dennis McCarthy hanno realizzato tre Dodge Chargers del 1968 personalizzate appositamente progettate per il film da Sean Smith Design. Una delle auto era dotata di un freno a mano appositamente progettato ed è stata utilizzata come veicolo “infernale” in varie sequenze di acrobazie che richiedevano manovre di frenata rapide. Un’altra era dotata di cambio automatico e utilizzata come “macchina dell’eroe” per riprese ravvicinate con Vin Diesel all’interno del veicolo. Una terza era un’auto per scene di stunt “normale” dotata dello stesso cambio automatico Sidewinder utilizzato in quasi tutti i film di F&F dal quarto capitolo.

Justin Lin avrebbe dovuto dirigere anche il prossimo capitolo, Fast X (2023), ma ha abbandonato, solo per essere sostituito da Louis Leterrier.

F9 ha subito il più grande calo al botteghino nel secondo fine settimana di qualsiasi film della serie (67,2%). Il secondo calo più grande è stato Fast X (2023) (65,6%).

Durante la scena del barbecue alla fine del film, si può vedere Brian O’Conner fermarsi a casa Toretto a bordo di una Nissan Skyline blu sulla baia [la stessa che guidava in Fast and Furious (2009)]. Prima di morire, Paul Walker possedeva davvero una Nissan Skyline R34 blu bayside, valutata circa 1,37 milioni di dollari.

F9 rappresenta la prima volta che il pubblico vede il tragico incidente che coinvolge il padre di Dom e Kenny Linder. Dom ha fatto riferimento per la prima volta a questo incidente in The Fast & the Furious (2001), e ha affermato in esso che l’incidente ha portato Linder a lasciare i circuiti da corsa e costretto a lavorare come custode.

Il giovane Dom (Vinnie Bennett) picchia a morte Kenny Linder (Jim Parrack) con una chiave inglese. Questa scena è un richiamo a The Fast and the Furious (2001), quando Dom (Vin Diesel) menziona a Brian (Paul Walker) di aver picchiato Kenny con una chiave inglese e di essere andato in prigione per questo. In un’altra scena (00:55:07) il capo di Brian, il sergente Tanner (Ted Levine), specifica di aver picchiato Linder con una chiave dinamometrica da 3/4″

Lucas Black ritorna nel ruolo di Sean Boswell nel film. In precedenza ha interpretato il personaggio in Fast & Furious: Tokyo Drift (2006) e come breve cameo in Fast & Furious 7 (2015).

Sung Kang ritorna nei panni di Han per la prima volta da Fast & Furious 6 (2013), anche se è apparso in Fast & Furious 7 (2015) in flashback/filmati d’archivio.

Justin Lin aveva coinvolto Jason Statham per la fine della sesta parte ma poi aveva deciso di lasciare il franchise. Statham ha detto che se Lin se ne fosse andato, se ne sarebbe andato anche lui, ma il regista lo ha convinto a restare e riportandolo indietro per una scena dopo i titoli di coda.

Sung Kang interpreta il personaggio di Han Seoul-Oh. Il cognome del personaggio è stato rivelato in Fast & Furious 5 (2011) a seguito di una corrispondenza del software di riconoscimento facciale. Questo è un riferimento a Star Wars (1977) e ai suoi sequel che presentano un personaggio chiamato Han Solo, interpretato da Harrison Ford. Tuttavia, sia l’attore Sung Kang che il regista Justin Lin, che è stato anche produttore di alcuni film di Fast and Furious, hanno affermato che “Seoul-Oh” era uno pseudonimo. Il vero nome completo di Han è apparentemente Han Lue, personaggio interpretato da Sung Kang in Better Luck Tomorrow (2002). Il film è stato diretto da Justin Lin. Pertanto, Better Luck Tomorrow può considerarsi un prequel della serie Fast & Furious, come rivelato in un’intervista dallo stesso Lin.

Tyrese Gibson una volta scherzò dicendo che l’unico posto che il franchise di F&F doveva ancora visitare era lo spazio. In risposta, Justin Lin ha deciso di fare esattamente questo: tentare di aggiungere una sequenza ambientata nello spazio. Anche se ha notato che “non era sicuro che saremmo mai stati in grado di farlo”, la sequenza che aveva immaginato è finita nel film in gran parte come Lin l’aveva originariamente immaginata. per questa scena hanno consultato un ingegnere della NASA e “all’inizio pensava semplicemente che fossimo pazzi”. Tuttavia, è entrato più in sintonia con loro quando si è reso conto che Justin Lin era seriamente intenzionato a rendere la sequenza il più credibile possibile.

Nella scena con Vin Diesel e Helen Mirren, (quando stanno fuggendo dalla polizia dopo aver rubato dei gioielli), Mirren ha fatto tutto quello che fa Vin Diesel, ma all’indietro e con i tacchi. Si dice spesso a Hollywood e tra gli artisti in generale che Ginger Rogers ha fatto tutto quello che ha fatto Fred Astaire, ma all’indietro e con i tacchi alti.

Nel suo debutto come attore, l’ex campione UFC Francis Ngannou fa un cameo nei panni del mercenario che combatte contro Han nella parte posteriore del veicolo blindato.

F9 è il quinto film di maggior incasso del 2021 con 726 milioni di dollari incassati nel mondo. E’ stato anche il primo film ad incassare più di 700 milioni di dollari nel periodo post-Covid-19, anche se è stato eclissato poco tempo dopo da No Time to Die (2021).

Fast & Furious 9 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore americano Brian Tyler (Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, John Rambo, mercenari – The Expendables). Tyler ha musicato altri cinque capitoli della saga (The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious – Solo parti originali, Fast & Furious 5, Fast & Furious 8, Fast & Furiosu 10).

Le musiche originali del film

1. Fast 9 2:48

2. Fallen 2:24

3. Visions of the Past 3:51

4. Upward Movement 2:44

5. Tracking Nobody 2:53

6. Neela Drifts (from Tokyo Drift) 3:30

7. Reconciliation 2:23

8. Diamonds and Emeralds 2:43

9. Awakened 2:27

10. The Race 2:43

11. Innuendo of Character 2:07

12. Peligro Minas 5:37

13. Tracking a Ghost 4:00

14. Faith 1:47

15. Broken Allegiance 3:53

16. Brother 1:46

17. Transitions 2:41

18. Plans Within Plans Within Plans 4:12

19. The Next Chapter 5:18

20. Peace in the Chaos 1:52

21. Turning the Screws 3:12

22. Twinkie, Ding Dong, and Snowball 1:27

23. This Is My World 3:24

24. Car vs. Jet 1:00

25. Security Breach 3:54

26. Risk 1:16

27. I Got Next 1:54

28. Minions 0:56

29. Student Driver 2:43

30. Hope for the Future 2:49

31. Simple Words 2:33

32. Seeking Jakob 1:11

33. Double Crossed 2:28

34. Reunion 1:20

35. Numbers Don’t Lie 3:02

36. Belly Up 2:54

37. Promises 0:51

38. Math and Science 0:48

39. Connections 2:48

40. Punching Bag 1:10

41. Magneticism 3:02

42. Project Aries 2:22

43. Dom vs. Cipher 3:25

44. Toretto 2:14

La colonna sonora di “Fast & Furious 9 .- The Fast Saga” è disponibile su Amazon.

Le canzoni del film

F9: The Fast Saga è la compilation ufficiale con i brani del film. L’album è stata pubblicato da Atlantic Records e Universal Studios e includi i singoli ”I Won” di Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kGoldn e “Bussin Bussin” di Lil Tecca.

1. Fast Lane (Don Toliver, Lil Durk & Latto) 2:52

2. Lane Switcha (feat. A$AP Rocky, Juicy J & Project Pat) (Skepta & Pop Smoke) 2:48

3. Hit Em Hard (Offset, Trippie Redd, Kevin Gates, Lil Durk & King Von) 2:43

4. I Won (Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kGoldn) 2:55

5. Rapido (Amenazzy, Farruko, Myke Towers & Rochy RD) 2:33

6. Breathe (feat. RZA) [Liam H and Rene LaVice Re-Amp] (The Prodigy) 2:29

7. Real (Justin Quiles, Dalex & Konshens) 3:47

8. Bussin Bussin (Lil Tecca) 2:20

9. Furiosa (Anitta) 2:33

10. Ride Da Night (feat. Polo G & TeeJay3k) (Kevin Gates) 2:48

11. Bushido (Good Gas & JP THE WAVY) 3:13

12. Speed It Up (feat. Rico Nasty) (NLE Choppa) 2:23

13. Mala (Jarina De Marco) 2:20

14. Exotic Race (feat. Sean Paul & Dixson Waz) (Murci) 3:21

La compilation con i brani inclusi in “Fast & Furious 9 .- The Fast Saga” è disponibiel su Amazon.