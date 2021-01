In un periodo di incertezza e paura, figlio di una pandemia globale e un virus, il Covid-19, con cui sembra dovremmo convivere a lungo, i cinema chiusi hanno dato un ulteriore input alla fruizione online dei film in streaming con Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e altre piattaforme che hanno fatto la parte del leone.

Ecco un buon motivo per accogliere il 2021 con entusiasmo: ogni settimana arriva un nuovo film su Netflix! Questa è solo una piccola anticipazione: supereroi, western, thriller, commedie romantiche, comicità e a volte un mix di tutti questi generi ti terranno compagnia al fianco delle star e dei registi più amati e dei talenti più promettenti. Preparati. Sarà un anno eccezionale.

Netflix ora alza la posta e per il 2021 promette agli appassionati di cinema, in una ricca anteprima video, un nuovo film di alto profilo che debutterà ogni settimana. Il trailer si apre con Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot che saranno protagonisti del thriller d’azione Red Notice a cui fanno seguito Idris Elba, Jonathan Majors e Regina King nel dramma western The Harder They Fall; Melissa McCarthy e Octavia Spencer supereroine nella commedia d’azione con supereroi Thunder Force; Halle Berry protagonista e regista del dramma Bruised; Joey King e Taylor Zakhar Perez nella teen-comedy Kissing Booth 3; Amy Adams è una psicologa agorafobica nel thriller La donna alla finestra; Chris Hemsworth nel thriller fanta-distopico Escape from Spiderhead; Jennifer Garner nella commedia per famiglie Yes Day; Jason Momoa nel film d’azione Sweet Girl e Dave Bautista è un mercenario nello zombie-movie Army of the Dead di Zack Snyder.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il filmato si conclude con Anthony Mackie androide nell’action fantasy Outside the Wire; Eric André & Lil Rel Howery nella commedia Bad Trip; lo spy-thriller estone O2 ambientato alla vigilia della seconda guerra mondiale; l’action The Last Mercenary con Jean-Claude Van Damme; l’horror Fear Street con Gillian Jacobs, il thriller Night Teeth su un giovane autista che accompagna due giovani donne a feste diverse e si ritrova a lottare per la sua vita; il romance Malcolm & Marie con John David Washington e Zendaya; La Tigre bianca, Monster, Girl Power – Ricomincia la scuola, Doppio Papà, il film d’animazione Back to the Outback, Beauty e Don’t Look Up con Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio nei panni di due astronomi che cercano di avvertire tutti sulla Terra che un meteorite gigante distruggerà il pianeta entro sei mesi.

Fonte: Netflix