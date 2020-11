Il romanzo Forty Acres di Dwayne Alexander Smith arriverà sul grande schermo in un adattamento prodotto da Netflix. Il sito Deadline riferisce che lo sviluppo del progetto è stato affidato a Cheo Hodari Coker che ha scritto il biopic Notorious B.I.G., creato la serie tv Luke Cage e scritto la storia di Creed II.

“Forty Acres” segue un avvocato per i diritti civili che deve lottare per la sopravvivenza quando viene invitato ad unirsi a un’organizzazione nera d’élite con un segreto strabiliante; il thriller è descritto come un incrocio tra Il socio e Scappa – Get Out.

La trama ufficiale del romanzo: Martin Gray, un avvocato nero intelligente e di talento che lavora in un negozio nel Queens, diventa amico di un gruppo di alcuni degli uomini di colore più potenti, ricchi e stimati d’America. È abbagliato da ciò che hanno realizzato e sembrano pensare che abbia il potenziale per avere lo stesso successo che hanno loro. Lo invitano per un fine settimana lontano da tutto: niente mogli, niente telefoni cellulari, niente chiacchiere di affari. Ma lontano da casa e tagliato fuori da tutti quelli che ama, scopre un segreto inquietante che sfida alcune delle sue convinzioni più profonde…Martin scopre che i suoi nuovi brillanti amici fanno parte di una società segreta dedita alla conservazione dell’istituto della schiavitù, ma questa volta gli uomini neri sono chiamati “Padrone”. Unirsi a loro sembra garantire un futuro senza limiti; rimproverarli quasi certamente garantisce la sua morte. Intrappolato in un mondo immaginario da cartolina che ospita una realtà spaventosa, Martin deve trovare una via d’uscita che gli permetta di sopravvivere senza diventare proprio la cosa che odia. Un romanzo di rabbia e compassione, bene e male, fiducia e tradimento, Forty Acres è la storia stimolante del tentativo disperato di un uomo di sfuggire alle grinfie di un nuovo e terrificante ordine morale.

James Lassiter, Jay-Z, Aaron Kaplan di Kapital Entertainment producono con Niles Kirchner e Bill Strauss. I produttori esecutivi sono Dana Honor per Kapital, Smith e Mike Epps. I crediti di Jay-Z come produttore includono Il grande Gatsby, il remake Annie – La felicità è contagiosa e l’annunciato biopic Richard Pryor: Is It Something I Said?.