Ghostbusters 3 slitta a maggio 2021, Man In The Dark 2 esce ad agosto 2021

Annunciate nuove date di uscita ufficiali per due sequel: Ghostbusters 3 aka Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman e Man in the Dark 2 aka Don’t Breathe 2.

Il sito Collider riporta che La data di uscita di “Ghostbusters 3” è posticipata di tre mesi fino a l’11 giugno 2021 con lo studio che ha sottolineato che si tratta dello stesso fine settimana in cui il film originale Ghostbusters ha debuttato nel 1984. Il sequel non seguirà l’approccio del deludente reboot al femminile di Paul Feig, ma sarà un sequel diretto dei primi due film di Ghostbusters diretti da Ivan Reitman e non è un caso che al timone del reboot ci sia il figlio di Ivan, il Jason Reitman del Juno con Ellen Page, Tra le nuvole con George Clooney e Tully con Charlize Theron.

Il cast di “Ghostbusters: Legacy” riporterà Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver e Ernie Hudson affiancati dai nuovi arrivato del franchise Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace e Paul Rudd. La storia segue una madre single e i suoi due figli che arrivano in una piccola città e iniziano a scoprire la loro connessione con gli acchiappafantamsi originali e l’eredità segreta che il loro nonno ha lasciato alle spalle.

Collider riporta inoltre che il sequel Man in the Dark 2 aka Don’t Breathe 2, il sequel del successo thriller-horror del 2016 ha finalmente una data di uscita ufficiale fissata da sony al 13 agosto 2021. Il film originale girato con un budget di soli 10 milioni di dollari e interpretato da Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto e Stephen Lang, ha incassato oltre 150 milioni di dollari nel mondo. Fede Álvarez che ha diretto l’originale oltre al remake La Casa non tornerà sulla sedia del regista che sarà occupata dal suo co-sceneggiatore e collaboratore di lunga data Rodo Sayagues che farà invece il suo debutto alla regia. Per quanto riguarda il cast del sequel, al momento solo Lang è confermato, l’attore riprenderà il ruolo del veterano non vendente che film originale terrorizza e bracca nella sua casa tre ladri (Levy, Minnette e Zovatto) che si sono intrufolati in casa in cerca di una somma di denaro nascosta. I tre sprovveduti capiranno in men che no si dica che da aspiranti predatori sono diventati prede.