Dal 21 aprile disponibile su AppleTV+ Ghosted, la commedia d’azione a tinte romance dall’acclamato regista Dexter Fletcher (Eddie the Eagle, Rocketman). Nel trailer un mix tra Innocenti bugie di James Mangold, ma con ruoli invertiti e Una spia e mezzo con The Rock e Kevin Hart. “Ghosted” vede protagonisti l’ex Captain America Chris Evans e la bellissima Ana de Armas vista di recente nei panni di Marilyn Monroe. La trama vede lui che si prende una sbandata per lei, inconsapevole che lei è un letale agente operativo della C.I.A., ma lui lo scoprirà presto e sulla sua pelle quando avrà la pessima idea di farle un’improvvisata, dopo che lei lo ha “ghostato” per settimane ed è sparita nel nulla.

Chris Evans parlando del film ha dichiarato: “Ghosted è una storia d’amore/avventura sulla scia di All’inseguimenfo della pietra verde. Adoro lavorare con Ana. È un’attrice incredibilmente versatile e molto divertente sul set. Nessuno di noi ha mai interpretato personaggi come questi e il pubblico si divertirà molto.

Ghosted – Trama e cast

La trama ufficiale: Cole (Chris Evans) s’innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), ma poi fa la sconvolgente scoperta che lei è un agente segreto. Prima che possano decidere un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono trascinati in un’avventura internazionale per salvare il mondo.

Il cast include anche Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson, Tate Donovan, Marwan Kenzari, Lizze Broadway, Mustafa Shakir, Mike Moh, Fahim Fazli, Marisol Correa, Gina Jun, Victoria Kelleher, Sasha Go, Bailey MB, Scott Vogel.

Ghosted – Trailer e video

Curiosità sul film

Dexter Fletcher dirige da una sceneggiatura di Chris McKenna, Erik Sommers e Rhett Reese, i primi due hanno scritto in tandem la trilogia di Spider-Man dell’MCU con Tom Holland, Ant-Man and the Wasp e Jumanji: Benvenuti nella giungla, mentre Reese ha scritto i due film di Deadpool, i due film di Zombieland, il film d’azione 6 Underground e il thriller Spiderhead tutti in collaborazione con Paul Wernick.

Il titolo “Ghosted” è un riferimento al termine inglese “Ghosting” colloquialmente in italiano “Ghostare”: comportamento di chi decide di interrompere bruscamente una relazione sentimentale e di scomparire dalla vita del partner, rendendosi irreperibile. Di solito per “sparire” si inizia dai social network: via l’amicizia da Facebook, via le foto da Instagram e via ogni tweet che riconduca all’ormai ex.

Ana de Armas ha già interpretato agenti della C.I.A. in precedenza, l’attrice ha vestito i panni di Dani Miranda in The Gray Man e di Paloma al fianco del Bond di Daniel Craig in No Time To Die.

Scarlett Johansson era stata originariamente scelta per il ruolo principale, che avrebbe segnato una reunion con Chris Evans dopo aver condiviso lo schermo insieme in oltre nove film (la maggior parte dei quali nel Marvel Cinematic Universe). Tuttavia, Johansson ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione e Ana de Armas l’ha sostituita, altra frequente collaboratrice di Evans (hanno recitato insieme in Cena con delitto – Knives Out e The Grey Man).

Questo è il primo progetto AppleTV+ di Chris Evans da In difesa di Jacob (2020).

Ana de Armas e Adrien Brody hanno già recitato insieme in Blonde (2022).

Dexter Fletcher ha precedentemente diretto Tate Donovan in Rocketman (2019).

Sia Chris Evans che Adrien Brody avevano recitato in almeno un progetto di Adam McKay; Evans era in Don’t Look Up (2021) e Brody era in Succession (2018) e Vincere il tempo: l’ascesa della dinastia dei Lakers (2022).

Burn Gorman, visto nell’acclamato thriller Watcher, nel film interpreta non accreditato il tassista che chiacchiera con il personaggio di Chris Evans. Gorman ha recentemente collaborato con il regista Dexter Fletcher nella strepitosa miniserie tv The Offer che racconta la lavorazione de Il padrino; Gorman nella serie tv interpreta Charles Bluhdorn. il boss di Gulf and Western Industries e Paramount Pictures, lo studio dietro al capolavoro di Coppola.

Sia Chris Evans che Tim Blake Nelson hanno recitato in almeno un film MCU, Evans ha interpretato Steve Rogers in diversi film MCU e Nelson era in L’incredibile Hulk (2008).

Ghosted – Foto e poster