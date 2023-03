Giancarlo Giannini ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk Of Fame (video)

Il pluripremiato attore e vanto italico Giancarlo Giannini ha recentemente ricevuto in quel di Los Angeles una stella (n. 2.752) sulla iconica Hollywood Walk of Fame.

“Giancarlo Giannini è un tesoro italiano e un’icona culturale del cinema straniero. Siamo entusiasti di aggiungerlo alla Hollywood Walk of Fame dove si unisce a molti dei suoi compatrioti italiani come Gina Lollobrigida, Lina Wertmuller, Sophia Loren, Rodolfo Valentino e molti altri” ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame. “La Walk of Fame è un premio multiculturale e siamo orgogliosi di onorare molti grandi artisti di tutto il mondo”, ha aggiunto Martinez.

Insieme alla presentatrice Lupita Sanchez Cornejo ospiti dell’evento il Sottosegretario di Stato alla Cultura Italiana, Lucia Borgonzoni, i produttori cinematografici Barbara Broccoli e Michael Gregg Wilson, e il direttore artistico di Filming Italy Los Angeles, Tiziana Rocca.

Giancarlo Giannini è un attore, regista e doppiatore candidato all’Oscar che ha ottenuto riconoscimenti internazionali per i suoi ruoli da protagonista e per la sua padronanza di una varietà di lingue e dialetti. Nato il 1° agosto 1942 a La Spezia in Liguria, per 10 anni ha vissuto e studiato a Napoli, conseguendo una laurea in elettronica. A 18 anni si iscrive all’Accademia d’Arte Drammatica D’Amico di Roma, dove esordisce come attore teatrale. I suoi crediti includevano produzioni teatrali come “Romeo e Giulietta” e “Sogno di una notte di mezza estate”. Nel 1965 ha fatto il suo debutto televisivo interpretando il ruolo di David Copperfield nell’omomonimo sceneggiato RAI. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo in Libido (1965), un thriller psicologico freudiano. Dal 1966 ha collaborato con successo con la leggendaria regista italiana Lina Wertmuller, con cui realizzato diversi film come protagonista maschile tra cui classici della commedia all’italiana del calibro di Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972), che gli è valso un Oscar al migliore attore protagonista, Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…” e il cult Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974) tutte pellicole interpretate al fianco di una memorabile Mariangela Melato.

Giannini si è anche costruito una reputazione doppiando star internazionali come Jack Nicholson, Al Pacino, Michael Douglas, Dustin Hoffman, Gerard Depardieu e Ian McKellen. In particolare Stanley Kubrik lo ha elogiato per il doppiaggio di Nicholson in Shining (1980). La fluidità di Giannini in inglese e la sua padronanza dei dialetti gli hanno portato una serie di ruoli di supporto in produzioni hollywoodiane, come Il Profumo del Mosto Selvatico (1995), Hannibal (2001), Darkness (2002) e Man of Fire (2004), solo per citarne alcuni. È apparso anche come Rene Mathis nel 21° film di James Bond Casino Royale (2006), e ha ripreso il ruolo nel sequel, Quantum of Solace (2008). Inoltre Giannini è stato recentemente omaggiato anche dal Festival Filming Italy Los Angeles con uno speciale premio alla carriera (Filming Italy Lifetime Achievement Award).

Fonte: Walk Of Fame