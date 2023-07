Giffoni Film Festival 2023, programma: inaugurazione, Impact e Next Generation di Giffoni 53 (video)

Giffoni 53 ha preso il via con la cerimonia di inaugurazione che si è tenuta a Piazza della Cittadella del Cinema alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un momento coinvolgente impreziosito dalla presenza della Fanfara della Polizia a Cavallo.

Giffoni è ogni volta una nuova storia, il posto dove ragazze e ragazzi raccontano la libertà, la bellezza. È quel momento preciso dove puoi guardare negli occhi l’altro, ascoltarlo. L’infinito perfetto di un verbo definito, concreto. Assoluto. E ti prende la mano, quella che quest’anno rappresenta il tema Indispensabili, per accompagnarti sulla strada della meraviglia, della curiosità, della grandezza. Si, Giffoni è esattamente il posto dove due più due fa le dita di una mano, sempre aperta. Pronta a prendere, accarezzare, dare. Pronta a trattenere, stringere più forte l’altro. E allora, finalmente Giffoni, dal 20 al 29 luglio, perché con una mano puoi cambiare il mondo. E trasformarlo in un posto migliore. Quella ideata da ERRI DE LUCA per narrare #Giffoni53 è l’immagine perfetta: lo scrittore e poeta tornerà al Festival per parlarne con i giovani, per ritrovarli, sorprenderli ancora.

Ad accogliere Vincenzo De Luca una folla festante. Tanti selfie, strette di mano, sorrisi, tutto sotto il sole rovente di queste ore. Numerosi i sindaci che hanno partecipato al momento inaugurale di Giffoni53, provenienti da ogni parte della Campania a conferma di come Giffoni, oltre al respiro internazionale che da sempre lo caratterizza, non abbia mai perso di vista il contesto territoriale nel quale si muove. Calorosa la stretta di mano con il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi. Al photocall scatti di rito con il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, con Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, con il primo cittadino di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Tra le altre autorità presenti il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il consigliere regionale Andrea Volpe. E, ancora, cordialità con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti,

E’ più di mezzo secolo che godiamo di questo evento – ha dichiarato Vincenzo De Luca – E’ un evento rivolto alle giovani generazioni che parla di futuro, di un mondo nuovo. Questo evento, il Giffoni Film Festival, è altrettanto importante perché è ispirato ai valori della solidarietà, dell’incontro tra giovani di diversi popoli, culture, religioni, che è il messaggio che dovremo far passare nel mondo contemporaneo: non è salvezza senza dialogo e convivenza tra i diversi”.

A seguire il passaggio in Sala Truffaut ed il messaggio rivolto ai juror delle sezioni Generator +13 e +16: “Il valore oggi di Giffoni – ha detto – è il segnale di speranza per il futuro che da qui parte. Vorrei che arrivasse anche da Giffoni il messaggio che come Regione Campania abbiamo lanciato già dal 28 ottobre scorso, quello del cessate il fuoco subito in Ucraina. Ci sono tanti piccoli vostri amici che oggi sono ancora sotto le bombe. In questi giorni avrete la possibilità di conoscere amici di tanti Paesi e di tante città, farete bellissime esperienze e capirete come è bello parlare con i vostri coetanei che provengono da altre parti del mondo, vi renderete conto quanto siete vicini, di come non ci sono distanze quanto vi guardate negli occhi e condividete sentimenti umani e di amicizia. Quando tornerete nelle vostre città, portate questo messaggio: la cosa più importante è la pace, la solidarietà, il rispetto tra i popoli”.

Giffoni parla ai ragazzi e li rende protagonisti: “Al di là del lavoro – ha continuato il presidente della Regione Campania – del clima, dello sviluppo, c’è una emergenza che è legata alla condizione di sofferenza psichica che interessa i giovani. Vediamo sempre più spesso genitori che non riescono a parlare con. i propri figli che non riescono a governarne i loro processi di crescita. Per questo come Regione Campania abbiamo attivato un servizio di psicologia di base presso le strutture sanitarie e presso le scuole”.

Giffoni è un esempio di Mezzogiorno che non si piange addosso, ma che cresce e produce. Inevitabile il riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nasce anche per colmare la sperequazione tra aree del Paese: “Sono assenti i giovani ed è assente il Sud nel piano–ha commentato De Luca – Non dimentichiamo che questi duecento miliardi di euro servivano proprio per recuperare il divario tra Nord e Sud, divario infrastrutturale, occupazionale e di genere. Da mesi sono in polemica con il ministro Fitto e non ci sto capendo molto. Ancora oggi abbiamo il blocco dei Fondi di Sviluppo e Coesione che pure erano destinati al Sud con un riparto non ancora formalizzato. Abbiamo bisogno di concretezza e non si può dimenticare che gli obiettivi del Piano erano i giovani ed il Mezzogiorno d’Italia”.

Grande attesa per l’anteprima di L’ultima volta che siamo stati bambini, il film che segna l’esordio alla regia di Claudio Bisio, che arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre, distribuito da Medusa Film. È la storia di quattro bambini che giocano alla guerra mentre attorno esplode quella vera. I giurati viaggeranno insieme ai giovani protagonisti del film in un’Italia stremata fra soldati allo sbando, disertori, truppe di tedeschi occupanti e popolazioni affamate. Una storia di amicizia e fragilità, libertà e rivoluzione. Con Bisio, i giovanissimi attori Carlotta De Leonardis, Alessio Di Domenicantonio, Lorenzo Mc Govern e Vincenzo Sebastiani.

Per la prima volta a Giffoni, invece, Vanessa Scalera, la sua Imma Tataranni – sostituto procuratore è la serie campione di ascolti che l’ha consacrata al grande pubblico: attrice intensa e versatile, sublime l’interpretazione di Filumena Marturano per la regia di Francesco Amato e con la quale riceve il Nastro d’Argento Miglior Film Tv 2023. E ancora, l’energia di Diana Del Bufalo, camaleontica e irriverente, reduce dal grande successo della tournée di 7 Spose per 7 fratelli, musical diretto da Luciano Cannito e con la direzione musicale di Beppe Vessicchio.

Cresce l’attesa per Impact!, la sezione dedicata a 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi liberamente con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Blu – Impatto Giovani, che prende il nome dal progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Fittissimo il programma, si inizia con il Dipartimento Di Scienze Economiche E Statistiche Dell’università Degli Studi Di Salerno. Parteciperanno Sergio Destefanis, Docente di Economia Politica e Direttore DISES, Gianluigi Coppola, Docente di Economia Politica, Francesco Ciardiello, Docente di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie e Marisa Faggini, Docente di Politica Economica. Toccherà, poi, allo scrittore Erri De Luca, con lui ci sarà la produttrice Paola Porrini Bisson. E ancora Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione di Amici nella categoria Canto e rivelazione musicale dell’anno, già Disco d’Oro con il singolo “Ci pensiamo domani” e in partenza a ottobre con il “Voglia di vivere tour” nei club.

Nella stessa giornata appuntamento con l’Istituto Nazionale Di Astrofisica per il quale parteciperanno Crescenzo Tortora e Giuliana Russano, astrofisici e ricercatori all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. L’importanza di una scelta vitale come quella della donazione organi: è questo il tema dell’incontro con Roberta Borrelli, coreferente dello Sportello Amico Dei Trapianti Dell’asl Di Salerno. E ancora Luca Rago, cresciuto proprio tra le poltrone della IMPACT!, originario di Giffoni Sei Casali, sta svolgendo un’importante missione scientifica per la 38esima spedizione italiana in Antartide come chimico e glaciologo presso la Stazione Concordia. A seguire Gaia Pulliero, un’altra protagonista di questa edizione degli anni scorsi, giovanissima sceneggiatrice, regista e produttrice.

Spazio ai film in concorso con TOTEM di Sander Burger (Netherlands, Luxembourg, Germany, 2022, 93’) dedicato agli Elements +10; JUST SUPER di Rasmus A. Sivertsen (Norway, 2022, 76’) riservato agli Elements +6 e THE MOUNTAINS di Christian Einshoj (Denmark, Norway, 2023, 87’) per la sezione Gex Doc.

Attesissimo il Giffoni Music Concept, appuntamento alle 22, in Piazza Fratelli Lumière, con Angelina Mango, Serepocaiontas e Federica Morrone.

Giffoni Next Generation

Si alza il sipario sulla nona edizione di Giffoni Next Generation, la rassegna all’insegna dell’innovazione promossa da Giffoni Innovation Hub all’interno del Giffoni Film Festival. Dal 20 al 29 luglio la Multimedia Valley sarà crocevia di giovani talenti pronti a immergersi nel mondo delle nuove tecnologie, della cultura digitale, dei nuovi linguaggi e della creatività. Una full immersion che vedrà il suo momento clou il 29 luglio con il Summit sul futuro delle produzioni audiovisive: innovazione nell’ambito delle industrie creative e dell’entertainment. Un crescendo di appuntamenti imperdibili non solo per i “dreamers”, ma per tutti i ragazzi della GenZ.

Con Giffoni Next Generation 2023 torna anche il Giffoni Dream Team, composto da 26 under 30, 14 ragazze e 12 ragazzi con un’età media di 25 anni, provenienti da tutta Italia con competenze trasversali, voglia di mettersi in gioco e vivere un’esperienza unica che consenta loro non solo di rafforzare le proprie skills, ma anche di confrontarsi con mondi e storie diverse dalla propria. Tra panel, mentorship, Innovation Talk all’interno delle Giffoni Impact, presentazioni in anteprima delle produzioni audiovisive di Giffoni Innovation Hub e workshop, i dreamers avranno l’opportunità di entrare in contatto con importanti figure istituzionali, CEO di grandi aziende, startupper e imprenditori con i quali confrontarsi su temi chiave quali sostenibilità, branded entertainment, tutela dei minori rispetto all’utilizzo dei media, nuove professioni, evoluzione del mercato del lavoro e applicazione delle nuove tecnologie al cinema e alla musica.

I 26 dreamers, dal 20 al 29 luglio, risponderanno alle sfide lanciate dal Gruppo Siram-Veolia, leader mondiale nella gestione ottimizzata delle risorse ambientali e da Giffoni Innovation Hub lavorando ai brief proposti. Il primo legato a un piano di comunicazione ad hoc sull’efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione e sulla decarbonizzazione dei processi in tutela dell’ambiente. Il secondo pensato per mettere alla prova i dreamers sul piano dell’inventiva. Si chiede loro, infatti, di ideare e proporre nuove soluzioni digitali. Ad accogliere i dreamers e a consegnargli il kit del Giffoni Dream Team 2023 e le maglie di Blowhammer che vestirà i giovani dreamers, saranno i founder di Giffoni Innovation Hub Antonino Muro, Luca Tesauro e Orazio Maria Di Martino con Jacopo Gubitosi General Manager Giffoni Experience.

Giffoni Impact

La Sala Blu della Multimedia Valley sarà il punto di ritrovo per i ragazzi dai 18 ai 30 anni per gli Innovation Talk organizzati all’interno delle Giffoni Impact.

Il 20 luglio apriranno le danze Donato Mele, CEO Prometeo Lab, Emanuele Salvucci, Technical Art Director e Stefano Urru, Technical Artist con la presentazione del programma Giffoni Next Generation alla Giffoni Impact e del Master: MASTER IN UNREAL ENGINE 5: LA CREATIVITÀ APPLICATA ALLE VIRTUAL PRODUCTION in collaborazione con PROMETEO LAB.

Il 21 luglio sarà la volta di A2A: Storie Sostenibili con Maurizio Ghiraldi, Chief People and Transformation Officer A2A, che da remoto parlerà di giovani, lavoro e responsabilità sociale nella gestione delle risorse umane dell’azienda e Michela Lampone, Responsabile Sustainability Stakeholder Engagement 6 Education A2A, che presenterà le attività di education svolte in collaborazione con Giffoni Innovation Hub quest’anno.

Il 22 luglio la Impact, evento speciale, di LundbecK “Mi vedete?” con Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia, Sergio De Filippis, Direttore sanitario e scientifico Clinica Neuropsichiatrica Villa Von Siebental e Docente Psichiatria delle dipendenze, Margherita Desirè Forlano, Ambassador Giffoni e Alessandro Vento, Psichiatra Responsabile Osservatorio sulle Dipendenze che affronteranno con i ragazzi il tema della salute mentale e della depressione negli adolescenti. “Mi vedete?” è il titolo del cortometraggio presentato a Giffoni l’anno scorso. A moderare sarà Carola Salvato, CEO Havas Life Italia.

Il 23 luglio la Impact di Enel X Global Retail, con l’anteprima dello short movie prodotto da Giffoni Innovation Hub “Così fa il silenzio” per la regia di Sami Schinaia, presente in sala con Nicola Tagliafierro, Head of Global Sustainability Enel X, l’attrice Margherita Aresti, Daniela Trevisan, Head of HSEQ Enel X e Armando Fiumara, Head of e-Bus Enel X. I ragazzi avranno la possibilità di scoprire qual è il fil rouge che unisce il silenzio alla sostenibilità ambientale.

Il 24 luglio la Giffoni Impact aprirà uno scorcio su Napoli, una Napoli inedita raccontata dai ragazzi grazie al progetto “La voce dei giovani” che ha portato alla nascita di “Il mercato dei racconti”, una produzione Giffoni Innovation Hub e Giffoni Experience con il Comune di Napoli e con la partecipazione di La Doria e Mad Entertainment per la regia di Emanuele Vicorito. Ospiti: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, il regista e l’attrice Lidia Palumbo. Presenti anche gli alunni dell’Istituto Alfonso Casanova di Napoli, vincitori del contest di scrittura creativa che ha preceduto la produzione del corto. Nel pomeriggio in Sala Blu l’evento “Buon compleanno Federico”, con il lancio dello short movie per gli 800 anni dell’Università di Napoli Federico II che verrà realizzato da Giffoni Innovation Hub e dall’Ateneo campano con la regia di Ettore De Lorenzo. In sala il Rettore Matteo Lorito e Luigi Sales, Head of Original Productions di Giffoni Innovation Hub.

Il 25 luglio torna a Giffoni Stellantis per la presentazione del cortometraggio “Wasted”, regia di Tobia Passigato, una storia che racconta attraverso il linguaggio audiovisivo il concetto di second life, ossia la possibilità di generare nuova vita dai rifiuti tramite l’ingegno e l’innovazione. Lo Short Movie è prodotto da Giffoni Innovation Hub. Sempre il 25 luglio, in Sala Blu, verrà proiettato in anteprima lo short movie “I nostri sogni – essere felici superando la barriera della malattia” con il regista Riccardo Denaro, l’attore Ettore Bassi, il compositore Andrea Ascanio e il produttore Elena Rotari. Spazio agli ospiti per raccontare il progetto di FMRI Onlus-Federazione Malattie Rare Infantili ed Elive, nato dal desiderio di realizzare il primo corto cinematografico scritto, diretto e interpretato da ragazzi disabili. L’opera è stata patrocinata da Giffoni Innovation Hub.

Il 26 luglio sarà la volta di Dixan e Cesvi che hanno scelto il palco di Giffoni per presentare il corto prodotto da Giffoni Innovation Hub “Imma, i sogni non si macchiano” e portare all’attenzione dei più giovani il tema della povertà d’igiene. A parlarne saranno Francesca D’Angelo Valente, Direttore Marketing Henkel Consumer & Brands, Roberto Vignola, Communication and Fundraising Director presso la Fondazione Cesvi e la regista Victoria Fiore.

Il 27 luglio durante la Giffoni Impact di Lice (Lega Italiana contro le Epilessie), partendo dalla proiezione dello short movie “Fuori dall’acqua” si affronterà il tema dell’epilessia con Laura Tassi, Presidente LICE, Oriano Mecarelli, Past President LICE, Nathalie Falsetto, Specialty Care Medical Lead di Angelini Pharma, Ivan Di Schiena, Head of Patient Access and External Engagement Italy di UCB Pharma, la regista Angela Bevilacqua e l’attore Antonio Ciorfito. Una produzione Giffoni Innovation Hub.

Il 28 luglio sarà la volta di ENI con la Giffoni Impact “TO ZERO TOGETHER: Soluzioni integrate per la decarbonizzazione” con Paolo Contenti, Head of Branding & Comunicazione Plenitude, Teresa Petronelli, Responsabile Comunicazione Interna e Coordinamento Comunicazione Esterna Versalis, Alexandra Cannatelli, Responsabile Retail, Smart Mobility & Social Communications – Eni Sustainable Mobility.

A chiudere il ciclo delle Giffoni Impact 2023 sarà Iren, che promuoverà il terzo cortometraggio prodotto in collaborazione con Giffoni Innovation Hub: “La tribù delle luci”. A confrontarsi con la GenZ sui temi dell’educazione ambientale, l’importanza dei piccoli gesti e il confronto generazionale per generare impatto positivo e salvaguardare il nostro Pianeta, saranno Francesco Castellone, Head of Communications and External Relations e Arturo Bertoldi, Responsabile Eduiren.

I Panel

Un confronto a tutto tondo sul mondo dell’innovazione con tre appuntamenti imperdibili da segnare in agenda. Si parte il 25 luglio con il panel Fimi “Digital Music Forum 2023″ con Enzo Mazza, Ceo Fimi, Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo e Stefano Galbiati, Head of open innovation di Giffoni Innovation Hub.

Sempre il 25 luglio si prosegue con il panel curato dal MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo dal titolo “Tutela dei minori rispetto all’utilizzo dei media. Dall’uso delle tecnologie emergenti al Revenge porn nell’esperienza cinematografica e audiovisiva”. Ospiti del panel Donatella Proto, dirigente del Ministero delle Imprese del Made in Italy Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di Radio diffusione e postali, Alfredo Ferrante, Coordinatore Servizio II – Ufficio II Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei ministri e le attrici del film “Mia” di Ivano De Matteo, Milena Mancini e Greta Gasbarri. A moderare sarà Gaia Tridente direttrice del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo.

In programma per il 26 luglio, il panel Obe: “Generazione Entertainment: il branded Entertainment come leva di marketing e comunicazione per coinvolgere la generazione Z” moderato da Anna Vitiello, Direttore scientifico OBE con gli ospiti Alessio Garbin, Data & Digital Marketing Coordinator Barilla Region Italy, Diego Daniele, Media & Connections Manager Italy & Albania – Coca Cola e Matteo Giarrizzo, Head of Media & Digital Italia – Henkel.

Il 27 luglio con Incyte – azienda biofarmaceutica globale – dopo la proiezione del cortometraggio “L’ospite”, prodotto da Incyte con il patrocinio dell’Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi e dedicato alla Leucemia Mieloide Cronica, ad affrontare il dibattito con i ragazzi in sala saranno Pino Toro, presidente AIL, Andrea Sgaravatti, Produttore e regista e fondatore casa di produzione Brandon Box, Onofrio Mastandrea, Associate Vice Presidente, General Manager Incyte Italia.