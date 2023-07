Giffoni53 – Tartarughe Ninja: Caos Mutante in anteprima il 28 luglio

Dal 30 agosto, nei cinema italiani con Eagle Pictures, arriva Tartarughe Ninja: Caos Mutante, di Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, una produzione Point Grey, sceneggiatura di Seth Rogen, Evan Goldberg, Jeff Rowe, Dan Hernandez e Benji Samit. Prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver. Il pubblico di Giffoni53 potrà vedere in anteprima questa nuova avventura il 28 luglio: le Tartarughe Ninja sono pronte a conquistare il carpet del festival, per un evento speciale ed emozionante.

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Sarà un’occasione straordinaria, destinata non solo ai giurati, ma a tutto il pubblico del festival che potrà vivere in anteprima questa emozionante storia.

Il cast del film comprende Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Hannibal Buress (Gengis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), Nicolas Cantu (Leonardo), John Cena (Rocksteady), Jackie Chan (Splinter), Ice Cube (Superfly), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edebiri (April O’Neil), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Brady Noon (Raffaello), Seth Rogen (Bebop), Paul Rudd (Mondo Gecko), Maya Rudolph (Cynthia Utrom). Il regista è Jeff Rowe, il co-regista è Kyler Spears. Il film è basato sui personaggi delle Tartarughe Ninja, creati da Peter Laird e Kevin Eastman.

Giffoni53 si svolgerà dal 20 al 29 luglio. “Indispensabili” è il tema di questa edizione, che segue il percorso iniziato lo scorso anno da “Invisibili”. Protagonisti saranno ovviamente i bambini e i giovani, le nuove generazioni che rappresentano lo scopo e l’obiettivo del festival, fondato da Claudio Gubitosi.

Il Giffoni53 in numeri

1) 6500 giffoner da 30 nazioni, protagonisti dal 20 al 29 luglio

2) 99 film in competizione da 35 Paesi: tra i film italiani “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e la canzone originale di Brunori Sas

3) 4 anteprime: l’esordio alla regia di Claudio Bisio con “L’ultima volta che siamo stati bambini”; “Noi anni luce”; “Le stelle di Dora – Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” e la nuova avventura Disney “La Casa dei Fantasmi”

4) 20 eventi speciali, tra questi: la seconda stagione di “DI4RI” con Netflix, l’attesissimo “Barbie” di Greta Gerwig, “Blanca – Seconda Stagione” con Maria Chiara Giannetta, “Stranizza D’Amuri” con Giuseppe Fiorello e “Fantastici 5” con Raoul Bova

5) Più di 200 talenti, tra questi: Carlo Verdone, Mario Martone, Antonio Albanese, Matt Smith, Asa Butterfield, Massimiliano Gallo, Sydney Sibilia, Simona Tabasco, Caterina Guzzanti, Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio

6) 250 giovani, under 30, protagonisti di IMPACT! incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport come: Erri De Luca, Joe Bastianich, Massimo Bisotti, Costantino Della Gherardesca, Guido Maria Brera

7) Le Istituzioni presenti: inaugura il 20 luglio il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che incontrerà i giffoner; in apertura videomessaggio del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola; a seguire Anna Maria Bernini Ministro dell’Università e della Ricerca; Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno; Giancarlo Giorgetti Ministro dell’Economia e Finanza; Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani; Giuseppe Valditara Ministro dell’Istruzione e del Merito; Edmondo Cirielli Vice Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Lucia Borgonzoni Sottosegretaria Ministero della Cultura; Maurizio De Lucia Procuratore Capo della Repubblica di Palermo; Barbara Floridia Presidente della Commissione di Vigilanza Rai; in collegamento il Presidente del Brasile Lula

8) Il Dream Team formato da 30 innovatori a confronto con i big dell’innovazione, nazionale e internazionale

9) 22 artisti musicali e 10 showcase live con talenti come: Rosa Chemical, Junior Cally, Ermal Meta, The Kolors, Angelina Mango, Alfa, Federica Carta, Luigi Strangis, gIANMARIA, Follya, Diss Gacha, Maninni, Emanuele Aloia, Merk & Kremont

10) In collaborazione con i Ministeri delle Finanze, dell’Interno e lo Stato Maggiore della Difesa, l’esibizione delle Bande della Polizia a Cavallo, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, della Guardia di Finanza e Bersaglieri

11) 12 attività dedicate al sociale e al terzo settore

12) Laboratori e attività di animazione per le famiglie, tra questi Giffoni Food Show: 30 foodblogger, pasticceri e maestri pizzaioli incontreranno il pubblico per la campagna a favore di una corretta alimentazione

13) Più di 20 Progetti speciali con enti, associazioni e aziende. Tra questi Impatto Giovani con il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e le attività con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione del Ministero dell’Interno