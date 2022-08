Goodnight Mommy è un thriller/horror psicologico di Matt Sobel, con protagonista Naomi Watts, che sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video, in tutto il mondo, a partire dal prossimo 16 settembre.

Il film è un remake in lingua inglese del film Ich seh, Ich seh, distribuito nel 2014 anche con il titolo internazionale di Goodnight Mommy, diretto da Veronika Franz e Severin Fiala.

Goodnight Mommy: cast

Nel cast del film troviamo la protagonista Naomi Watts, insieme a Cameron Crovetti, Nicholas Crovetti e Peter Hermann.

Il film, diretto da Matt Sobel, è stato scritto da Kyle Warren e prodotto da V.J. Guibal, Nicolas Brigaud-Robert, Joshua Astrachan e David Kaplan. Gli executive producer sono Veronika Franz, Severin Fiala, Naomi Watts, Kyle Warren, Matt Sobel, Derrick Tseng, Sébastien Beffa e François Yon.

Goodnight Mommy: trama

I due fratelli gemelli, interpretati da Cameron e Nicholas Crovetti, arrivano nella casa di campagna della loro madre, interpretata da Naomi Watts, e la trovano con il volto coperto di bende. La madre giustifica le bende come conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica. I gemelli, però, intuiscono subito che c’è qualcosa che non va.

La donna inizia a fare una serie di cose che prima non avrebbe mai fatto: impone ai figli nuove regole da rispettare in casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato.

Il suo comportamento, con il passare del tempo, diventa sempre più strano ed eccentrico. Nei gemelli, quindi, inizia ad insinuarsi il sospetto che la donna che si cela sotto le bende non sia la loro madre.

Goodnight Mommy: trailer

Goodnight Mommy: foto

Matt Sobel: note biografiche

Matt Sobel è un regista, produttore e sceneggiatore. Nel corso della sua carriera, ha scritto, diretto e prodotto il film Take Me to the River, con Logan Miller, Robin Weigert, Josh Hamilton e Richard Schiff, storia di un adolescente gay della California che scopre dell’esistenza di un segreto familiare tenuto nascosto per molto tempo, film uscito nel 2015.

Ha diretto anche due episodi della serie Al nuovo gusto di ciliegia, disponibile su Netflix. Matt Sobel è accreditato anche come co-executive producer di 5 episodi della serie.