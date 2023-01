Dall’11 agosto 2023 nei cinema con Sony Pictures Gran Turismo, film basato sull’acclamata serie di giochi di corse per Playstation. Il regista Neill Blomkamp (District 9) ha girato il film in Ungheria con un cast che include David Harbour, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou e Orlando Bloom. “Gran Turismo” vede protagonista Archie Madekwe è basato su eventi reali e racconta della possibilità di esaudire il desiderio di un adolescente giocatore di “Gran Turismo”, le cui abilità di gioco gli hanno fatto vincere una serie di competizioni Nissan e di gareggiare come un vero pilota professionista di auto da corsa.

Gran Turismo – Trama e cast

La trama ufficiale: Basato sulla storia vera di Jann Mardenborough, il film è il racconto del desiderio esaudito di un adolescente giocatore di Gran Turismo (Archie Madekwe), le cui abilità di esperto giocatore lo hanno visto vincere una serie di competizioni Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

Il cast di “Gran Turismo” è completato da David Harbour, Orlando Bloom, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou, Darren Barnet, Emelia Hartford, Josha Stradowski, Geri Horner Geri Horner, Andrea Vasiliou, Harki Bhambra, Mariano González, Anto Sharp, Maximilian Mundt, Nikhil Parmar, Selin Cuhadaroglu, Richard Cambridge, Maeve Courtier-Lilley, Joanne Heywood, Kal Sabir , Maya Murofushi, Sang Heon Lee, Pepe Barroso, Théo Christine, Alexis Tuttle, Royce Cronin, Mehr Hussain, Bianca Bardoe.

Gran Turismo – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Humanddroid, Demonic) dirige “Gran Turismo” da una sceneggiatura di Will Dunn (Ms. Marvel), Jason Hall (American Sniper), Erich Hoeber & Jon Hoeber (Red 2, Shark – Il primo squalo).

Il film è stato girato a Budapest in Ungheria.

Archie Madekwe è un attore britannico noto per ruoli nel film horror Midsommar – Il villaggio dei dannati, nel dramma fantascientifico Voyagers e nella serie tv distopica See in cui recita con Jason Momoa.

“Gran Turismo” è prodotto da Asad Qizilbash e Carter Swan (The Last of Us) di PlayStation Productions con Doug Belgrad (Bad Boys for Life, Charlie’s Angels) e Dana Brunetti (The Social Network, Cinquanta sfumature di grigio).

Jann Mardenborough – La storia vera dietro il film

Jann Mardenborough (nato il 9 settembre 1991), figlio del calciatore inglese Steve Mardenborough, è un pilota professionista britannico che gareggia nella serie Super GT giapponese. Nel 2011 è diventato il terzo (e il più giovane) vincitore della competizione GT Academy, battendo 90.000 partecipanti. il premio è stato guidare per Nissan alla 24 ore di Dubai. Successivamente ha gareggiato nel Campionato Europeo F3 e nella GP3 Series, vincendo una gara ad Hockenheim. Ha anche gareggiato nella 24 Ore di Le Mans, finendo terzo nella classe LMP2 al suo debutto nel 2013. Ha gareggiato per Nissan Motorsports nel FIA World Endurance Championship 2015, ma il team si è ritirato dalla serie dopo una gara a causa di un’auto non competitiva. Da allora ha corso in Giappone nei campionati Super GT e Super Formula. Nel 2016 ha vinto una gara ed era in lizza per il campionato nella classe GT300 del Super GT. Poi, nel 2017, è entrato a far parte della classe GT500 dove gareggia ancora nel 2019 e ha ottenuto un podio. Il 2017 è stata la sua unica stagione in Super Formula, dove ha ottenuto una pole position.

Gran Turismo – La serie

Gran Turismo (GT) è una serie di videogiochi di simulazione di corse creata da Kazunori Yamauchi e sviluppati da Polyphony Digital. Sviluppati per i sistemi PlayStation, i giochi Gran Turismo hanno lo scopo di emulare l’aspetto e le prestazioni di un’ampia selezione di veicoli, la maggior parte dei quali sono riproduzioni con licenza di automobili del mondo reale. Dal debutto del franchise nel 1997, oltre 85 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo per PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation Portable, numeri che lo hanno reso reso il franchise di videogiochi più venduto con il marchio PlayStation.

La serie “Gran Turismo” può far risalire le sue origini al 1992, quando Kazunori Yamauchi iniziò con un gruppo di sette persone a sviluppare l’originale Gran Turismo, che richiese cinque anni per essere completato. Il fascino della serie Gran Turismo è dovuto in modo significativo alla sua grafica, al gran numero di veicoli con licenza, all’attenzione ai dettagli del veicolo, all’accurata emulazione della fisica di guida e alla capacità di ottimizzare le prestazioni, da cui il sottotitolo “The Real Driving Simulator”, incorporato in l’iconografia del franchise da Gran Turismo 4. La gestione dei veicoli è modellata sulle impressioni di guida della vita reale, la messa a punto si basa sui principi della fisica e il suono del motore del veicolo si basa sulle registrazioni dei veicoli reali. Il gioco è stato un fiore all’occhiello per le capacità grafiche della console PlayStation ed è spesso utilizzato per dimostrare il potenziale del sistema. Secondo Yamauchi, le auto nei primi due giochi erano composte da 300 poligoni, mentre quelle in Gran Turismo 3 e 4 erano composte da 4.000 poligoni con le “auto premium” in Gran Turismo realizzate fino a 500.000 poligoni.

Il 22 gennaio 2014 ha debuttato su Hulu il film documentario KAZ: Pushing The Virtual Divide curato da Kazunori Yamauchi che copre gli ultimi 15 anni della serie di giochi.

Serie classica

GT (PlayStation, 1997)

GT 2 (PlayStation, 1999)

GT 3: A-Spec (PlayStation 2, 2001)

GT 4 (PlayStation 2, 2004)

GT 5 (PlayStation 3, 2010)

GT 6 (PlayStation 3, 2013)

GT 7 (PlayStation 4 e PlayStation 5, 2022)

Serie Sport

GT Sport (PlayStation 4, 2017)

Serie Concept

GT Concept: 2001 Tokyo (PlayStation 2, 2002)

GT Concept: 2002 Tokyo-Seoul (PlayStation 2, 2002)

GT Concept: 2002 Tokyo-Geneva (PlayStation 2, 2002)

GT HD Concept (PlayStation 3, 2006)

Spin-off

GT (PlayStation Portable, 2009)

Edizioni speciali

GT 5: Academy Edition (PlayStation 3, 2012)

GT 6: 15th Anniversary Edition (PlayStation 3, 2013)

GT 7: 25th Anniversary Edition (PS5, 2022) .

