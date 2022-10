Stasera in tv: “Halloween 2018” su 20 Mediaset

David Gordon Green riscrive la saga di Halloween ripartendo dall’originale del 1978 di John Carpenter e cancellando ogni altro capitolo del prolifico franchise horror. Protagonista ancora la combattiva Laurie Strode di Jamie Lee Curtis che nel frattempo ha avuto una figlia e una nipote, interpretate rispettivamente da Judy Greer e Andi Matichak.

Cast e personaggi

Jamie Lee Curtis: Laurie Strode

Judy Greer: Karen Nelson, nata Strode

Andi Matichak: Allyson Nelson

Will Patton: Frank Hawkins

Virginia Gardner: Vicky

Nick Castle e James Jude Courtney: Michael Myers

Haluk Bilginer: dott. Ranbir Sartain

Jefferson Hall: Aaron Korey

Rhian Rees: Dana Haines

Toby Huss: Ray Nelson

Dylan Arnold: Cameron Elam

Miles Robbins: Dave

Drew Scheid: Oscar

Jibrail Nantambu: Julian Morrisey

Omar Dorsey: Sceriffo Barker

Brien Gregorie: padre

Doppiatori originali

Colin Mahan: dott. Sam Loomis

Doppiatori italiani

Roberta Greganti: Laurie Strode

Marina Guadagno: Karen Nelson, nata Strode

Emanuela Ionica: Allyson Nelson

Fabrizio Pucci: Frank Hawkins

Giulia Franceschetti: Vicky

Paolo Buglioni: dott. Ranbir Sartain

Giorgio Borghetti: Aaron Korey

Gaia Bolognesi: Dana Haines

Massimo Lodolo: Ray Nelson

Alessandro Campaiola: Cameron Elam

Federico Campaiola: Dave

Alex Polidori: Oscar

Gabriele Meoni: Julian Morrisey

Alberto Angrisano: Sceriffo Barker

Enrico Di Troia: padre

Ambrogio Colombo: dott. Sam Loomis

Trama e recensione

In Halloween 2018, Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Il nostro commento

David Gordon Green con il suo Halloween tira una linea netta e cancella in un sol colpo gli eventi di sette sequel, incluso il legame di sangue tra Michael Myers e Laurie Strode, interpretata di nuovo da Jamie Lee Curtis. Green fra le cose per bene e riporta a bordo anche John Carpenter come produttore esecutivo e coautore della colonna sonora, ma soprattutto riprende le fila della storia subito dopo il tentato omicidio della babysitter Laurie Strode e la carneficina che si è consumata in una Haddonfield addobbata a festa con zucche e scheletri. Green gioca sul sicuro, ma come potrebbe fare altrimenti? Il ritorno di Michael è da manuale del perfetto slasher, il personaggio è pronto per una nuova generazione di appassionati di horror, mentre chi lo conosce da più tempo proverà un misto di nostalgia e una sensazione di “già visto” che mina, ma solo in in parte, un sequel solido che espleta con rigore e dovizia il suo compito: riportare l’immarcescibile “Ombra” in azione con maschera iconica e coltellaccio d’ordinanza alla fioca luce di una zucca scaccia streghe…e la magia è fatta.

Curiosità

Il produttore di “Halloween 2018” è Malek Akkad, figlio di Moustapha Akkad, il produttore dell’originale “Halloween” del 1978. Moustapha Akkad è stato assassinato, insieme a sua figlia Rima (sorella di Malek), nell’attentato terroristico di un hotel di Amman, in Giordania nel 2005. Jamie Lee Curtis ha raccontato come la prima persona che ha visto quando è venuta sul set per il primo giorno di Le riprese del film del 2018 è stata Malek, che ha ricordato quando era un bambino di 7 anni che visitava il set durante la produzione del film originale. Ha aggiunto che vedere Malek per la prima volta dalla morte di suo padre l’ha commossa profondamente.

Come per l’originale Halloween (1978), Michael Myers è elencato nei titoli di coda non come “Michael Myers”, ma “The Shape” aka “L’ombra”.

In tv si sente un giornalista che descrive gli eventi del film originale come “The Babysitter Murders” (Gli omicidi della babysitter). Questo era originariamente il titolo che Carpenter voleva per Halloween (1978). È stato cambiato in Halloween solo dopo che il produttore Irwin Yablans ha trovato il nuovo titolo e l’ha rilasciata vicino ad Halloween.

Michael Myers ha 61 anni in questo film.

Due ragazzini si imbattono in Michael prima che prenda il martello dal garage. Uno dei ragazzini sta portando sulle spalle uno stereo giocattolo, si tratta di un tributo ad una scena di Halloween II (1981) in cui Michael (Dick Warlock) viene urtato dal dal vero figlio di Dick Warlock (Lance Warlock) che portando uno stereo portatile.

Nel corso del film, diversi personaggi parlano del padre di Cameron (Dylan Arnold) “Lonnie” e di quanto fosse e continui ad essere un piantagrane. Nell’originale Halloween – La notte delle streghe (1978), Lonnie Elam (Brent Le Page) era un bullo di prima media che molesta costantemente Tommy Doyle (Brian Andrews), il ragazzo a cui Laurie (Jamie Lee Curtis) faceva da babysitter. In seguito sarebbe stato spaventato dal dottor Loomis (Donald Pleasence) fuori dalla casa abbandonata di Myers.

Sebbene “Halloween 2018” ignori tutti i precedenti sequel e reboot, rende omaggio a tutti i film di Halloween, come era stato anticipato dal co-sceneggiatore Danny McBride.

Jamie Lee Curtis ritorna in questo film. Ha interpretato Laurie Strode ed è stata in cinque film. Halloween – La notte delle streghe (1978), Il signore della morte (1981), Halloween – 20 anni dopo (1998), Halloween – La resurrezione (2002) e “Halloween 2018”. Era anche la voce dell’annunciatore del coprifuoco e dell’operatore telefonico di “Santa Mira” in Halloween III – Il signore della notte (1982), ma non era accreditata.

A settant’anni, Nick Castle è l’attore più anziano ad aver interpretato Michael Myers. È anche il terzo attore ad interpretarlo più di una volta, dietro George P. Wilbur (che lo ha interpretato in Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers (1988) e Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers (1995)) e Tyler Mane ( Halloween e Halloween II di Rob Zombie.

Tra i programmi trasmessi dalle tv nel film c’è un episodio di Voyagers! (1982) e il film Repo Man – Il recuperatore (1984).

La casa delle bambole di Laurie Strode è simile alla casa in cui è cresciuto Michael Myers.

Le illustrazioni del dottor Samuel Loomis compaiono tra i file raccolti da Aaron (Jefferson Hall) su Michael Myers.

I titoli di lavorazione di “Halloween 2018” includevano “Halloween Returns” e “Halloween H40: 40 Years Later” (un ovvio riferiemento ad Halloween – 20 anni dopo).

Laurie ne film usa una Smith and Wesson Modello 66, un Mossberg 500 Cruiser e un fucile Winchester 1873.

La produzione di un Halloween 3-D è stata interrotta martedì 29 settembre 2009 perché The Weinstein Company aveva finito i soldi. Avevano appena ricevuto la prima bozza della sceneggiatura venerdì 25 settembre e le riprese avrebbero dovuto iniziare a novembre per terminare in tempo perché il regista Patrick Lussier iniziasse a girare un altro film da un precedente impegno a gennaio, Drive Angry (2011) con Nicolas Cage. Nel maggio 2014, Todd Farmer ha confermato che né lui né Lussier erano più coinvolti nel progetto.

Il coltello da macellaio di Michael è un coltello da chef J.A. Henckels da 20 centimetri, usa invece un coltello da chef REX vintage da 30 centimetri quando uccide Dave fuori dallo schermo.

L’agente Hawkins sta giocando ad un flipper di Ritorno al futuro. La canzone Mr. Sandman può essere ascoltata in Il signore della morte (1981), Halloween – 20 anni dopo (1998), Halloween – The Beginning (2007), Ritorno al futuro (1985) e Ritorno al futuro – Parte II (1989).

Approssimativamente al minuto 00:59:36, viene reso omaggio ad Halloween III con un dolcetto o scherzetto con i costumi da zucca, scheletro e strega.

Jamie Lee Curtis ha rivelato di aver realizzato la voce del bambino che piange quando Michael cammina per la casa dopo aver massacrato la vicina con un martello e afferrato un coltello da macellaio dalla cucina.

Quando Allyson cammina per strada con i suoi amici, Dave afferma di aver sentito che Laurie Strode era la sorella minore di Michael Myers. Tuttavia, Vicky dice che questa storia è stata inventata. Questo è un chiaro riferimento a Il signore della morte (1981), dove scoprimao che Laurie è la sorella minore di Michael, un fatto di cui nemmeno lei era a conoscenza. John Carpenter in seguito ammise di aver scritto la sceneggiatura di Halloween II principalmente per soldi, e di aver incluso la relazione familiare tra Laurie e Michael semplicemente come un espediente della trama, qualcosa di cui in seguito si pentì. Poiché questo film ignora Halloween II, la parentela non viene più considerata parte del nuovo canone.

Il corpo sotto il lenzuolo fantasma e la zucca nella vasca dei pesci sono un cenno all’omicidio di Lynda Van Der Klok in Halloween (1978), che ha delle somiglianze con il personaggio di Virginia Gardner Vicky in questo film. La zucca di Halloween intagliata era accanto al letto di Wallace durante la morte di Lynda.

Secondo la sceneggiatura trapelata e le relazioni del pubblico delle proiezioni di prova, il finale originale aveva una versione molto diversa e molto più breve del confronto finale tra Michael e Laurie. Dopo che lei lo ferisce sparandogli ad alcune dita e va in giro per casa cercando di trovarlo, alla fine finiscono fuori dalla casa dove Laurie cerca di sparargli ma si rende conto che ha finito i proiettili, quindi prende il suo coltello e comincia una lotta con Michael durante la quale lei lo taglia al braccio nello stesso modo in cui lui l’ha ferita quarant’anni prima, ma riesce anche a pugnalarla al petto, e mentre sta per pugnalarla di nuovo, Karen gli spara alla schiena con la freccia della balestra, ferendolo gravemente. Poi mentre lei e Allyson stanno portando via Laurie ferita mentre lei li supplica di tornare indietro e ucciderlo, Michael ferito va nel bosco e poi finisce nella radura vicino alla casa di Laurie dove si trovano i suoi manichini e si siede contro un albero, respirando affannosamente e come è implicito dalla sceneggiatura, forse sta finalmente morendo.

I trailer di “Halloween 2018”, specialmente i primi, e il dietro le quinte mostrano alcune delle scene cancellate e alternative del film, come la scena della doccia di Dana in cui Aaron la spaventa indossando la maschera di Michael, ma mostrano anche diverse parti del finale originale, come la lotta con il coltello di Michael e Laurie.

Michael ha ucciso un totale di 123 persone durante l’intera saga, 19 solo in questo film.

Alcune delle altre scene cancellate includono Allyson che trova un cane morto e macellato appeso a testa in giù su un albero, scene di morte alternative per Aaron e Dana, Laurie e Karen che parlano all’Haddonfield Community Center, Allyson che conforta Laurie dopo la scena del ristorante, scena estesa di Laurie al poligono di tiro, Allyson seduta sulla panchina della scuola e che parlacon Cameron e Oscar, la polizia che arriva al ballo della scuola e arresta Cameron. Alcune altre scene sono state aggiunte durante le riprese, come Laurie che dà ad Allyson i soldi che ha ricevuto da Aaron e Dana, e una scena di flashback in cui Karen racconta ad Allyson della sua infanzia e della crescita con Laurie che la prepara ad essere pronta per il ritorno di Michael.

Diverse scene / uccisioni rendono omaggio ad altri film di Halloween. 1. L’incidente dell’autobus con i pazienti di Smith’s Grove che vagano è simile alla scena di apertura di Halloween – La notte delle streghe (1978) dove Loomis arriva a Smith’s Grove e diversi pazienti si aggirano liberi. 2. Il ragazzo viene ucciso nello stesso modo quasi come lo era stata Annie Brackett nell’originale Halloween – La notte delle streghe (1978) con l’eccezione del coltello alla gola. 3. Si sente cantare la filastrocca di Dolcetto o scherzetto dell’apertura di Halloween – La notte delle streghe (1978) quando Michael sta per uccidere il vicino con il martello. 4. Tre ragazzini che fanno Dolcetto o Scherzetto indossano le tre maschere Silver Shamrock da Halloween III – Il signore della notte (1982). 5. I bambini che camminano per strada sono simili ad Annie, Laurie e Lynda che tornano a casa nel film originale Halloween – La notte delle streghe (1978). 6. La stazione di servizio è simile nella configurazione alla stazione di servizio in Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers (1988). 7. Aaron, il giornalista maschio, viene ucciso allo stesso modo di Joe Grizzly nel film Rob Zombie Halloween – The Beginning (2007) sbattendogli violentemente la testa più e più volte, con la leggera differenza che non viene pugnalato. 8. Vicky è coperta con un lenzuolo come quello che Michael indossava in Halloween – La notte delle streghe (1978). 9. Il fidanzato di Vicky viene impalato da un grosso coltello in modo simile a come Bob viene ucciso nell’originale Halloween – La notte delle streghe (1978). 10. Julian corre fuori per chiedere aiuto urlando come facevano Lindsey e Tommy nell’originale Halloween – La notte delle streghe (1978). 11. I due poliziotti fuori dalla casa di Laurie sono un cenno ai due poliziotti al Tower Farm Party in Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers (1989). 12. Michael è apparentemente morto bruciato nel finale proprio come lo era in Il signore della morte (1981) 13. Laurie cade da un balcone e in seguito si vede che il suo corpo non c’è come è finito l’originale Halloween – La notte delle streghe (1978). 14. Quando Michael uccide il suo dottore, lo fa nello stesso modo in cui Michael uccide il buttafuori colpendolo alla testa in Halloween II di Rob Zombie (2009). 15. Il padre che trova l’autobus fuori strada con suo figlio ha il collo rotto in modo simile al camionista in Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers (1995) ha il collo spezzato nel “Producer’s Cut” del film. 16. Proprio come Michael ha fatto in Halloween – La resurrezione (2002) usando la sua casa come mezzo per uccidere le persone, Laurie usa la sua casa per uccidere Michael.

Terza volta in un film di Halloween in cui Michael viene dato alle fiamme. È stato bruciato in Halloween 2 (1981) e Halloween – La resurrezione (2002).

Quando Michael uccide la donna con un martello, lei indossa i bigodini e un accappatoio rosso, e c’è un tagliere con prosciutto e l’iconico coltello da chef di grandi dimensioni. Questo fa cenno alla scena di Halloween 2 (1981) in cui Michael ruba il coltello alla signora Elrod, una donna in bigodini e accappatoio, mentre sta tagliando il prosciutto su un tagliere.

“Halloween 2018” è il primo film di Halloween con un Michael Myers adulto che uccide un bambino.

Il modo in cui Michael uccide il dottor Sartain schiacciandogli la testa, è simile ad Halloween 2 (2009) di Rob Zombie, quando Michael uccide Howard schiacciandogli la testa e riducendola una poltiglia insanguinata.

Quando Dave arriva a casa di Julian per uscire con la sua ragazza Vicky, ha in mano un cavallo di legno che chiama Tate e porta una zucca. Qualsiasi fan che abbia familiarità con Halloween: H20 capirà subito il nome Tate perché quando Laurie ha simulato la sua morte e ha cambiato il suo nome lo ha cambiato in Keri Tate.

“Halloween 2018” apre una nuova trilogia che proseguirà con Halloween Kills e si concluderà con

Halloween Ends che usciranno rispettivamente il 15 ottobre 2021 e il 14 ottobre 2022.

“Halloweeen 2018″costato 15 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 255.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Halloween 2018” sono realizzate da John Carpenter e suo figlio Cody e il suo figlioccio Daniel Davies. Il trio aveva già collaborato per gli album “Lost Themes” e “Lost Themes II” di John Carpenter.

TRACK LISTINGS:

1. Intro

2. Halloween Theme

3. Laurie’s Theme

4. Prison Montage

5. Michael Kills

6. Michael Kills Again

7. The Shape Returns

8. The Bogeyman

9. The Shape Kills

10. Laurie Sees the Shape

11. Wrought Iron Fence

12. The Shape Hunts Allyson

13. Allyson Discovered

14. Say Something

15. Ray’s Goodbye

16. The Shape Is Monumental

17. The Shape and Laurie Fight

18. The Grind

19. Trap the Shape

20. The Shape Burns

21. Halloween Triumphant

La colonna aonora di “Halloween 2018” è disponibile su Amazon.