Halloween si avvicina e come ogni anno il mese di ottobre diventerà una vetrina per il genere horror con trailer, iniziative editoriali, eventi, merchandise, recensioni e classifiche ad hoc, che ci porteranno fino al 31 ottobre per celebrare la Notte di Ognissanti con una lista di film consigliati da Cineblog per creare una gustosa maratona horror.

Iniziamo questa serie di speciali di Halloween con due segnalazioni ad hoc dedicate ad uno dei “mostri” più popolari, il licantropo. Disponibile un nuovo fumetto italiano ispirato al classico horror Universal L’uomo Lupo del 1941 con Lon Chaney Jr. e Bela Lugosi, classico che sta per fruire del suo secondo remake con protagonista Ryan Gosling dopo il Wolfman con Benicio del Toro, Anthony Hopkins ed Emily Blunt uscito nel 2010. Per la seconda segnalazione dedicata ad Halloween un nuovo trailer italiano e tutto quello che c’è da sapere sul nuovo speciale Licantropus di Marvel Studios disponibile su Disney Plus dal 7 ottobre.

L’uomo lupo dal film al fumetto

Alla sua uscita nelle sale nel 1941, “L’uomo Lupo” diretto da George Waggner si rivelò un successo clamoroso ed entrò prepotentemente nel pantheon degli Universal Classic Monsters. Un grande classico del cinema horror d’annata, che ha conosciuto diverse reinterpretazioni nel corso degli anni e che ora rivive nel volume a fumetti pubblicato da Edizioni NPE: «L’uomo Lupo», con le evocative tavole di Sergio Vanello e i testi di Luca Franceschini.

Protagonista è il giovane Larry Talbot, tornato in Galles per riunirsi al padre dopo la scomparsa del fratello maggiore. Ben presto si innamora di una ragazza, Gwen, figlia di un antiquario dal quale acquista uno strano bastone. Dopo una serata trascorsa a farsi predire il futuro da un gruppo di zingari, Larry si imbatte in un lupo e, nel tentavo di ucciderlo, viene morso sul petto. In preda a incubi e visioni di rituali aberranti, l’indomani si accorgerà di aver lottato contro un lupo mannaro. Da quel momento, la sua vita cambierà per sempre. A partire dal canovaccio del famoso film, la storia è stata rinarrata e adattata al linguaggio del fumetto enfatizzando la dimensione “horror”, la visionarietà e il costante irrisolto dualismo uomo-bestia. Un metaforico viaggio nella psiche umana alla scoperta di un latente aspetto animalesco, spaventoso e affascinante al tempo stesso. In libreria dal 16 settembre.

Titolo: L’uomo lupo

Collana: Horror

Numero in Collana: 18

ISBN: 9788836270842

Autori: Luca Franceschini, Sergio Vanello

Formato: 1 volume 21×29,7 cm, cartonato b/n, pg.80

Prezzo: 19,90 euro

Editore: Edizioni NPE

Il fumetto “L’uomo lupo” di Luca Franceschini & Sergio Vianello è disponibile sul sito Edizioni NPE.

Anche l’uomo che ha puro il suo cuore, ed ogni giorno si raccoglie in preghiera, può diventar lupo se fiorisce l’aconito, e la luna piena splende la sera. Un giovane uomo viene morso da un lupo mannaro nel tentativo di difendere la propria ragazza. Ben presto si trasformerà anche lui in un orribile mostro. L’iconico film di George Waggner, pietra miliare del cinema horror, in una travolgente trasposizione a fumetti.

Licantropus / Werewolf by Night di Marvel Studios

A partire dal 7 ottobre su Disney Plus disponibile l’evento spin-off di Halloween Licantropus (Werewolf by Night). Il mediometraggio della durata di 60 minuti introduce un nuovo personaggio Marvel, noto appunto come Licantropus, il cui vero nome è Jack Russell, lupo mannaro e antieroe creato da Gerry Conway (testi) e Mike Ploog (disegni) nel febbraio del 1972 e pubblicato per la prima volta da Marvel Comics all’interno della testata Marvel Spotlight (prima serie) n. 2.

Prima della formazione della Comics Code Authority nel 1954, il predecessore della Marvel, Atlas Comics pubblicò un racconto di cinque pagine intitolato “Werewolf by Night!” incluso nell’albo Marvel Tales # 116 (luglio 1953). Con l’allentamento delle regole della censura nel 1971, è diventato possibile per la prima volta pubblicare fumetti con i lupi mannari approvati dal codice. Il nome della serie è stato suggerito da Stan Lee e il team creativo iniziale era Gerry Conway e Mike Ploog, che hanno lavorato a una trama di Roy e Jeanie Thomas per il primo numero. I lettori hanno spesso sottolineato che anche il nome del protagonista, Jack Russell, è una razza di cane. Conway ha detto che mentre non riesce a ricordare come abbia inventato il nome, è improbabile che stesse facendo consapevolmente questo riferimento canino, dal momento che non possedeva un cane e non ne aveva mai posseduto uno. Il numero 32 (agosto 1975) contiene la prima apparizione d Moon Knight. Jack Russell è apparso insieme a Tigra in Giant-Size Creatures # 1 (luglio 1974), che è stata la prima apparizione di Greer Grant Nelson come Tigra invece che come Donna Gatto. Jack Russell è apparso anche in vari numeri di Spider-Woman, West Coast Avengers e Doctor Strange: Sorcerer Supreme e come membro del cast di supporto nelle pagine di Morbius: Il vampiro vivente dal 1993 al 1995.

Protagonista dello speciale di Halloween l’attore Gael García Bernal noto per aver interpretato Ernesto “Che” Guevara nel film I diari della motocicletta e visto di recente nel thriller-horror Old di M. Night Shyamalan. Bernal interpreta questo supereroe licantropo che combatte il crimine usando le abilità scaturite da una maledizione che affligge la sua stirpe. Il cast comprende anche Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant e Kirk R. Thatcher.

Per quanto riguarda la regia c’è una sorpresa, al timone di “Licantropus” c’è il pluripremiato compositore di colonne sonore Michael Giacchino premio Oscar per il film d’animazione Up. Giacchino debutta nel lungometraggio dopo aver diretto due cortometraggi: Monster Challenge con protagonista Patton Oswalt e un episodio della serie Star Trek: Short Treks collegata alla serie tv Star Trek Discovery. Il musicista statunitense, di origine e cittadinanza italiana, ha recentemente musicato Thor: Love and Thunder, Lightyear – La vera storia di Buzz, The Batman, Jurassic World – Il dominio e Spider-Man: No Way Home.

La trama dello speciale tv segue Jack Russell (Gael García Bernal), un supereroe licantropo, mentre cerca di proteggere la sua famiglia e la sua piccola città in Arizona, e se stesso dopo essere diventato il nuovo Licantropus.