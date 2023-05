Harrison Ford è approdato al Festival di Cannes 2023 per ricevere una Palma d’Oro onoraria e presentare Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto film della saga di Indiana Jones e ultimo per l’attore che a 80 anni suonati ha deciso di dare un ultimo saluto in gran spolvero al suo iconico archeologo supportato dalla regia di James Mangold (Logan – The Wolverine, Le Mans ’66) e di nuovo a bordo, in veste di produttori esecutivi, coloro che hanno dato i natali a Indy, Steven Spielberg e George Lucas.

Nel frattempo senza incorrere in spoiler indesiderati vi segnaliamo che in Indiana Jones e il quadrante del destino scopriremo cosa è accaduto al personaggio di Mutt Williams, interpretato da Shaia LaBeouf in Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo, lo ha rivelato il regista Jamesn Mangold in un’intervista a EW. Inoltre, Antonio Banderas ha rivelato in un’intervista con il sito Collider qualche dettaglio sul suo ruolo che l’attore definisce “quasi un cameo”.

Il mio ruolo è molto piccolo; è quasi un cameo[…] È solo un amico del personaggio di Indiana, e lo sta cercando perché ha bisogno di qualcosa dal suo amico. Ma occupa pochissimo tempo del film, ma è molto felice di far parte di una saga che è la storia del cinema, ovviamente. Il solo fatto di salire sul set, per me, è stato importante. E devo dirtelo: mi sono divertito molto con Harrison. È un gentiluomo sul set e fuori dal set. Condivido alcune cene con lui e un po’ di tempo, e che gentiluomo.

“Indiana Jones 5” arriva nei cinema italiani il prossimo 28 giugno con un cast che include anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, il citato Antonio Banderas e John Rhys-Davies.

Curiosità su Harrison Ford

Harrison Ford debutta sul grande schermo nella commedia Alle donne piace ladro (Dead Heat on a Merry-Go-Round), film del 1966 diretto da Bernard Girard. Ford interpreta in una piccola parte, non accreditato, è un fattorino.

Il 31 luglio 2000, ha pilotato il suo elicottero per salvare l’escursionista ventenne disidratata Sarah George da Table Mountain vicino al suo ranch a Jackson Hole, nel Wyoming.

Dei tre protagonisti della trilogia originale di Star Wars, è stato l’unico ad apparire in tutti e tre i film senza mai firmare un contratto.

Vive in un ranch dipinto di bianco che ha costruito lui stesso a Jackson Hole, Wyoming.

Ha una specie di formica centroamericana ( Peidole harrisonfordi ) e di ragno ( Calponia Harrisonfordi ) a lui intitolate in onore del suo lavoro nella conservazione della biodiversità in tutto il mondo. A Ford è stato anche chiesto di dare un nome ad una nuova razza di farfalla che l’attore ha chiamato “Mimacraea gelinia georgia” in omaggio a sua figlia Georgia.

Fortemente impegnato rispetto alle preoccupazioni ambientali, Harrison Ford ha fatto parte del consiglio della Conservation International (CI) per più di 10 anni, partecipando attivamente alla sua progettazione e crescita. Durante questo periodo CI è emerso come una forza trainante nella conservazione globale. Attualmente è vicepresidente del consiglio di amministrazione e fa parte del comitato esecutivo di CI.

Ha lavorato come falegname a Los Angeles prima di raggiungere la fama nel cinema, principalmente facendo lavori di ristrutturazione domestica. Non aveva una formazione formale come falegname. Ha preso in prestito libri sulla falegnameria dalla biblioteca, li ha studiati e poi si è esercitato in una casa vuota prima di diventare abbastanza bravo in questo da diventare il suo lavoro principale. Aveva la reputazione di uno dei migliori ebanisti della città e i suoi servizi erano molto richiesti nel Westside alla moda di Los Angeles molto prima che diventasse una star del cinema. E’ un mestiere che pratica ancora come hobby.

Uno dei suoi lavori nei suoi primi giorni di recitazione era come roadie in tournée con i Doors.

Durante la scena in cui è congelato nella carbonite in L’Impero colpisce ancora (1980), Carrie Fisher dice “Ti amo” e Ford avrebbe dovuto rispondere “Ti amo anch’io”, ma ha suggerito di cambiarlo in “Lo so”.

Ha il brevetto di pilota per velivoli privati, monomotore ala fissa ed elicottero. Possiede un elicottero Bonanza, Gulfstream IV, DeHavland Beaver e Bell 407. Ha distrutto il primo 407 durante le prove simulate di “motore spento”. Vola regolarmente tra New York City e le case del Wyoming. Ha un loft a Tribeca, New York City.

Carrie Fisher ha dovuto stare su una scatola per la maggior parte delle sue scene con Ford nella trilogia originale di Star Wars perché era molto più bassa di lui e non si adattava correttamente all’inquadratura.

Nessuno dei suoi due ruoli più famosi (Han Solo e Indiana Jones) gli è stato offerto per primo. Tom Selleck è stata la prima scelta per interpretare Indiana Jones, ma c’erano problemi con il suo contratto con Magnum P.I. e Christopher Walken è stata la prima scelta per interpretare Han Solo. Il ruolo di Han Solo è stato rifiutato anche da Al Pacino.

Ha adottato il figlio dell’allora fidanzata Calista Flockhart, Liam Flockhart.

Ha detto che una delle cose che gli sono piaciute di più nel realizzare sia Witness – Il testimone (1985) che Mosquito Coast (1986) è stato poter applicare le sue abilità nella vita reale come falegname (esempio: la scena della costruzione del fienile in Witness).

La sua ex moglie, Melissa Mathison, ha scritto la sceneggiatura di E.T. – L’extraterrestre (1982).

Inizialmente è stato portato da George Lucas per fornire battute ad altri attori che facevano il provino per Star Wars (1977) perché non gli era permesso fare il provino (Lucas voleva volti nuovi per il film). Alla fine ha conquistato Lucas e il ruolo di Han Solo è andato a lui.

Ha rifiutato il ruolo di Jack Nicholson in Voglia di tenerezza (1983), il ruolo di Kurt Russell in Vanilla Sky (2001), i ruoli di Kevin Costner in JFK – Un caso ancora aperto (1991), The Untouchables – Gli intoccabili (1987), Il segno della libellula – Dragonfly (2002), il ruolo di Jack Ryan in Caccia a Ottobre Rosso (1990) e Al vertice della tensione (2002), il ruolo di Michael Douglas in Traffic (2000), il ruolo di Russell Crowe in Rapimento e riscatto (2000), I ruoli di Nick Nolte in Cape Fear – Il promontorio della paura (1991) e La sottile linea rossa (1998), il ruolo di Warren Beatty come Dick Tracy (1990), il ruolo di Liam Neeson in Schindler’s List (1993), il ruolo di Mel Gibson in Il patriota (2000 ), i ruoli di George Clooney in La tempesta perfetta (2000) e Syriana (2005), il ruolo di Val Kilmer in Kiss Kiss Bang Bang (2005), una proposta di sequel de Il fuggitivo (1993), e il ruolo di Tom Skerritt in Alien (1979). È stato considerato per i protagonisti di Jurassic Park (1993), Insomnia (2002) e Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988).

Era amico di Billy Dee Williams (Lando Calrissian) prima che apparissero insieme in L’Impero colpisce ancora (1980). Williams aveva fatto un provino anche per il ruolo di Han Solo nel film originale.

I suoi figli con Mary Marquardt: i figli Ben Ford (Benjamin) (nato il 22 settembre 1966) e Willard Ford (nato il 14 maggio 1969); con Melissa Mathison: figlio Malcolm Ford (nato il 10 marzo 1987) e figlia Georgia Ford (nato il 30 giugno 1990).

Entra a far parte di un’agenzia di talenti per la prima volta nella sua carriera nel 1999, dopo il flop al botteghino di Destini incrociati (1999).

Ha recitato in quattro dei 100 film da cardiopalma dell’American Film Institute: I predatori dell’arca perduta (1981) al numero 10, Star Wars (1977) al numero 27, Il fuggitivo (1993) al numero 33 e Blade Runner ( 1982) al numero 74.

Ha avuto un ruolo come preside della scuola in E.T. – L’extra-terrestre (1982) che rimprovera Elliott sui pericoli dell’alcool. La scena è stata tagliata perché il regista Steven Spielberg pensava che la presenza di Ford avrebbe interrotto il flusso del film. L’unico filmato noto per esistere è apparso in The E.T. Storybook uscito contemporaneamente al film.

È stato accreditato come Harrison J. Ford fino al 1970 per evitare confusione tra lui e l’attore del cinema muto Harrison Ford. In realtà Ford non ha un secondo nome.

Ha lavorato per la prima volta con George Lucas in American Graffiti (1973). Questo in realtà gli è quasi costato i suoi ruoli iconici di Han Solo e Indiana Jones. Inizialmente Lucas decise che non avrebbe usato nessuno del cast di American Graffiti in Star Wars, ma cambiò idea dopo aver chiesto ad Harrison di leggere per un’audizione. In seguito fu la prima scelta di Steven Spielberg per il ruolo di Indiana Jones, ma Lucas inizialmente si oppose perché avendo già girato due film con lui, non voleva che Ford “diventi il mio Robert De Niro”, riferendosi all’uso di Martin Scorsese di De Niro in diversi film.

Considera Mosquito Coast (1986) il preferito di tutti i suoi film.

Ha una cicatrice sul mento che si è procurato nel 1968 quando ha cercato di “allacciarsi le cinture” mentre era già alla guida e ha perso il controllo dell’auto. La cicatrice è stata spiegata in due suoi film: nella sequenza introduttiva di River Phoenix in Indiana Jones e l’ultima crociata (1989), un giovane Indy inesperto si colpisce il mento la prima volta che prova a usare la frusta; e in Una donna in carriera (1988), prima dice di essersi procurato la cicatrice in una colluttazione, poi ammette che la vera storia è che ha sbattuto il mento su un gabinetto dopo essere svenuto durante un piercing all’orecchio.

Ha sostituito Kevin Costner in Air Force One (1997) dopo che Kevin ha dovuto rifiutare la parte essendo ancora fortemente coinvolto nelle riprese de L’uomo del giorno dopo (1997) e ha suggerito Ford per la parte.

È stato inserito nel Guinness dei primati del 2001 come l’attore maschio più ricco.

Il 19 dicembre 1996, è stato elencato come una delle 50 persone a cui è stato impedito di entrare in Tibet. La Disney si è scontrata con i funzionari cinesi per il film Kundun (1997), scritto dalla seconda moglie di Ford, Melissa Mathison.

Gli fu offerto il ruolo di Mike Stivic in Arcibaldo (1971), che rifiutò, adducendo che il fanatismo di Archie Bunker era troppo offensivo.

Una volta ha descritto Han Solo come “il grande furfante dell’universo”.

Si è strappato un legamento del ginocchio durante le riprese del trailer speciale de Il fuggitivo (1993), in cui ha assunto il ruolo di protagonista dopo che Alec Baldwin si è tirato indietro (come era già accaduto con Giochi di potere). Durante la campagna di pubbliche relazioni del film, si è lamentato di aver superato indenne l’intera ripresa, solo per ferirsi girando un trailer del film al termine della produzione.

Ha citato Gregory Peck e Gary Cooper come i suoi attori preferiti. Due dei suoi film preferiti sono il western anti-maccartismo Mezzogiorno di fuoco (1952), per il quale Cooper vinse il suo secondo Oscar, e il dramma sui diritti civili Il buio oltre la siepe (1962), per il quale Peck vinse il suo unico Oscar.

Witness – Il testimone (1985) è stato il suo primo ruolo che lo ha allontanato dai generi fantascientifici e fantasy che lo hanno reso famoso. Tuttavia questo ruolo ha ancora una connessione con il suo ruolo rivoluzionario di Han Solo. Uno dei membri del cast era Robert Earl Jones, il cui figlio, James Earl Jones, era la voce di Darth Vader. Ha lavorato con Ford anche in Giochi di potere (1992) e Sotto il segno del pericolo (1994).

È diventato l’attore con il maggior incasso di tutti i tempi con l’incasso combinato di Star Wars – Il risveglio della Forza (2015), inclusi quarantuno dei suoi film precedenti, per un totale di 4,7 miliardi di dollari.

Quando arrivò in Inghilterra per iniziare le riprese di Star Wars (1977), Alec Guinness lo aiutò a trovare un appartamento.

Ha rivelato durante un’ospitata al Late Show di David Letterman (1993) di avere dei denti finti; due sono stati estratti da un dentista dopo che alcuni altri sono stati danneggiati quando è caduto su una pistola, durante una scena di stunt, per un’apparizione televisiva all’inizio della sua carriera.

Durante le riprese di Firewall – Accesso negato (2006) a Vancouver, British Columbia, è rimasto così colpito dalla bellezza di Bowen Island che ha acquistato una proprietà sul lungomare da 13 milioni di dollari su richiesta della fidanzata Calista Flockhart.

Era un boy scout e si è guadagnato il grado di Life Scout. Ha anche lavorato come membro e consigliere al Camp Napowan nel Wisconsin centrale. Mentre era lì, ha insegnato il distintivo di merito per lo studio dei rettili e degli anfibi.

Mentre frequentava il Ripon College, Ford è apparso come Mac the Knife nel musical “The Threepenny Opera”.

È apparso in otto film selezionati per il National Film Registry dalla Biblioteca del Congresso come “culturalmente, storicamente o esteticamente” significativi: American Graffiti (1973), La conversazione (1974), Star Wars (1977), Apocalypse Now (1979), L’Impero colpisce ancora (1980), I predatori dell’arca perduta (1981), Blade Runner (1982) e Il ritorno dello Jedi (1983).

Ha frequentato la stessa scuola superiore di Hillary Clinton e Karen Black (Maine East High School a Park Ridge, Illinois).

Ha detto che Blade Runner (1982) è stato uno dei film più frustranti che abbia mai fatto, perché le riprese effettive sono state molto estenuanti e a causa dei cambiamenti in post-produzione che avrebbero dovuto (ma non hanno) aiutato il film a fare meglio al botteghino.

Si è rotto una caviglia sul set di Star Wars – Il risveglio della Forza (2015) quando è crollata una porta. Ci sono state delle indagini sull’accaduto.

A quel tempo, il suo divorzio da Melissa Mathison fu il più costoso nella storia di Hollywood. Oggi, questo è classificato al quarto posto.

Possiede un aereo Aviat Husky.

Ha tre nipoti: Eliel (figlio di Willard) è nato nel 1993, Guiliana (figlia di Willard) è nata nel 1997 ed Ethan (figlio di Ben) è nato nel 2000.

Ha quasi rifiutato il ruolo di Henry Turner in A proposito di Henry (1991) perché il protagonista era un avvocato penalista. Ne aveva appena interpretato uno in Presunto innocente (1990), e aveva paura di essere stereotipato in quel ruolo. Ha poi accettato il ruolo quando si è reso conto che Henry avrebbe lavorato come avvocato solo per i primi dieci minuti del film.

Il matrimonio di Ford e Calista Flockhart a Santa Fe è stato presieduto dal governatore del Nuovo Messico Bill Richardson. Alla modesta cerimonia hanno partecipato Richardson, sua moglie Barbara e il figlio adottivo degli sposi Liam Flockhart. La figlia della coppia Heather Lyn Ford nata nel 2002.

Si è fidanzato con Calista Flockhart dopo averle chiesto di sposarlo durante il fine settimana di San Valentino del 2009, dopo che la coppia si conosceva da otto anni.

Suo padre era cattolico e sua madre era ebrea, e Harrison è cresciuto attorno alle religioni di entrambi i genitori. Suo nonno paterno, John Fitzgerald Ford, era di origini irlandesi e sua nonna paterna, Florence Veronica Niehaus, era di origini tedesche e irlandesi. I nonni materni di Harrison, Harry Nidelman e Nachama (Annie) Lifshitz, erano emigranti ebrei, da Minsk, ora in Bielorussia, allora parte dell’Impero russo. Quando gli è stato chiesto in quale fede è cresciuto, Harrison ha anche scherzato, “Democratico”.

Ha recitato in tre film scritti da Lawrence Kasdan, ma mai uno diretto da quest’ultimo. Kasdan ha scritto L’Impero colpisce ancora (1980), Il ritorno dello Jedi (1983) e I predatori dell’arca perduta (1981).

Il 6 ottobre 2006 gli è stato conferito il “Jules Verne Spirit of Nature Award” per il suo lavoro nella conservazione della natura e della fauna selvatica. La cerimonia si è svolta presso lo storico Shrine Auditorium di Los Angeles, in California.

Ha interpretato tre personaggi chiamati “Jack” in quattro film: Una donna in carriera (1988), Giochi di potere (1992), Sotto il segno del pericolo (1994) e Firewall – Accesso negato (2006).

Fino ad oggi è è apparso in otto film candidati all’Oscar per il miglior film: American Graffiti (1973), La conversazione (1974), Guerre stellari (1977), Apocalypse Now (1979), I predatori dell’arca perduta (1981 ), Witness – Il testimone (1985), Una donna in carriera (1988) e Il fuggitivo (1993).

A partire dal 2015, dopo l’uscita di Star Wars – Il risveglio della Forza (2015), ha recitato in cinque dei trenta film di maggior incasso di tutti i tempi. Adeguato all’inflazione, è la star del botteghino statunitense che ha incassato di più nella storia.

I suoi personaggi, rispettivamente Han Solo e Indiana Jones, sono entrambi brutalmente torturati in L’Impero colpisce ancora (1980) e Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), il secondo episodio di entrambe le trilogie.

È stato il secondo attore a interpretare l’uomo della CIA di Tom Clancy, Jack Ryan (in Giochi di potere) e Sotto il segno del pericolo) dopo che il primo attore, Alec Baldwin, si era tirato indietro dopo Caccia a ottobre rosso). Ben Affleck è stato il terzo a interpretare il ruolo, seguito da Chris Pine e John Krasinski.

Nell’assemblare la versione “Final Cut” del 2007 di Blade Runner (1982), la scena in cui Deckard sta parlando con il commerciante di serpenti, Abdul Ben Hassan, è stata alterata digitalmente in modo che i movimenti delle labbra di Ford corrispondessero al dialogo alterato. Poiché Ford non era disponibile a causa di problemi di programmazione, suo figlio Ben Ford, che durante le nuove riprese aveva all’incirca la stessa età di suo padre durante le riprese di Blade Runner, ha girato su un palco dopo essere stato truccato con la cicatrice sul mento di suo padre.

Nell’ottobre 1997, è stato classificato al primo posto nell’elenco delle “100 migliori star del cinema di tutti i tempi” della rivista Empire (Regno Unito).

È apparso sulla copertina della rivista GQ cinque volte: aprile 1982, novembre 1986, giugno 1994, novembre 1998 (con George Clooney e Chris Rock) e marzo 2000 (con Tom Cruise).

Gli è stato offerto il ruolo di Garrett Breedlove in Voglia di tenerezza (1983), che ha rifiutato a causa della differenza di età tra lui e Shirley MacLaine. Jack Nicholson è stato invece scelto e ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione.

Ha fornito le frustate nella canzone “Desperation Samba (Halloween in Tijuana)” per l’album “Last Mango in Paris” di Jimmy Buffett.

Ha interpretato due presidenti (immaginari) degli Stati Uniti. In Air Force One (1997), interpreta il presidente James Marshall. In Giochi di potere (1992) e Sotto il segno del pericolo (1994), tratti dalla serie di libri di Tom Clancy, interpreta Jack Ryan. Sebbene non abbia interpretato l’attuale presidente in quei film, nella serie di Clancy Ryan viene nominato vicepresidente e successivamente succede allo Studio Ovale quando il presidente muore.

La sua interpretazione di Branch Rickey in 42 – La vera storia di una leggenda americana (2013) ha segnato il primo ruolo cinematografico di Ford in cui ha interpretato un personaggio realmente esistito. Ma in passato è stato preso in considerazione per il ruolo di Oskar Schindler in Schindler’s List (1993), ha rifiutato il ruolo di Jim Garrison in JFK – Un caso ancora aperto (1991) e si diceva che avrebbe interpretato V.P. Andrew Johnson in Lincoln (2012).

E’ amico intimo e compagno di golf dell’ex presidente Bill Clinton.

A seguito della sua popolarità in Blade Runner (1982), è diventato un testimonial per l’elettronica giapponese negli anni ’80.

Nel 1998, è stato scelto come l’uomo più sexy del mondo dalla rivista People.

Nel marzo 2003, “The New York Daily News” ha chiarito i rapporti contrastanti sulla posizione dell’attore sulla guerra in Iraq. Il giornale aveva detto che numerosi rapporti trovavano Ford contrario alla lettera contro la guerra inviata al presidente George W. Bush nel dicembre 2002 dal gruppo di celebrità Artists United to Win Without War. Tuttavia, parlando attraverso la sua manager Patricia McQueeney, Ford ha risposto che i suoi sentimenti erano “esattamente l’opposto” di quanto riportato. Ha detto al Daily News che Ford era “sconvolto dall’idea” che qualcuno potesse pensare che sostenga una guerra con l’Iraq. “Quello a cui sono favorevole è un cambio di regime da entrambe le parti”, ha detto Ford al Daily News attraverso McQueeney.

Nel 2003, ha accettato l’Oscar come “Miglior regista” per conto di Roman Polanski, che non era presente alla cerimonia di premiazione, in quanto latitante dalla giustizia degli Stati Uniti da quando era fuggito dal paese nel 1978. Ford ha consegnato personalmente la statuetta dell’Oscar a Polanski pochi mesi dopo la cerimonia. È andato a Parigi, dove all’epoca viveva Polanski, lo stesso luogo in cui entrambi avevano lavorato anni prima in Frantic (1988).

Le scelte di casting sue e di Kevin Costner si sono incrociate molte volte prima. Ford ha rifiutato il ruolo di Jack Ryan in Caccia a Ottobre Rosso (1990), così come Costner. Ford ha invece realizzato Presunto innocente (1990) e Costner ha realizzato il suo premio Oscar Balla coi lupi (1990). Il ruolo di Jack Ryan è andato ad Alec Baldwin.

Ha studiato al Ripon College di Ripon, nel Wisconsin, ma se n’è andato senza conseguire una laurea.

Democratico, è stato oppositore della guerra in Iraq ed è molto attivo nelle questioni ambientali. Tuttavia, preferisce non discutere apertamente delle sue posizioni politiche.

Ha sostenuto un audizione per il ruolo di Joe Buck in Un uomo da marciapiede (1969). Tuttavia, l’attore allora sconosciuto è stato rifiutato per il ruolo. Alla fine a Jon Voight è stato offerto il ruolo.

È stato premiato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame al 6801 Hollywood Boulevard di Hollywood, in California, il 30 maggio 2003.

Sua figlia Georgia frequenta la Wildwood School di Los Angeles, dove frequentano i figli di Demi Moore, Bill Pullman, Bruce Willis, Eddie Murphy, Steven Spielberg e diverse personalità della musica e dello spettacolo, ed è grande amicop di Elliot Murphy, figlio di Eddie.

Nell’ottobre 2003, ha subito un intervento chirurgico su una cuffia dei rotatori lacerata.

Lui e la sua seconda moglie, Melissa Mathison, hanno avuto due figli: Malcolm Ford (Malcolm Carswell Ford) (nato il 3 ottobre 1987) e Georgia Ford (nato il 30 giugno 1991).

Vive tra Los Angeles, California e Jackson in Wyoming.

Ha interpretato Jack Ryan sia in Giochi di potere (1992) che in Sotto il segno del pericolo (1994), rendendolo l’unico attore a interpretare il ruolo in più di un film. Alec Baldwin lo ha interpretato in Caccia a Ottobre Rosso (1990), Ben Affleck lo ha interpretato in Al vertice della tensione (2002) e Chris Pine lo ha interpretato in Jack Ryan – L’iniziazione (2014).

È stato votato come la 46a più grande star del cinema di tutti i tempi da Entertainment Weekly.

Sua madre Dorothy Ford è morta di cancro ai polmoni il 10 febbraio 2004 all’età di 86 anni.

Nel 1997, è stato scelto dalla rivista People come una delle 50 persone più belle del mondo.

È menzionato nella canzone “One Week” dei Barenaked Ladies.

È apparso in quattro film con Michael Sheard: Forza 10 da Navarone (1978), L’Impero colpisce ancora (1980), I predatori dell’arca perduta (1981) e Indiana Jones e l’ultima crociata (1989).

Lui e la sua prima moglie, Mary Marquardt, hanno due figli: Ben Ford (Benjamin Ford) (nato il 22 settembre 1967) e Willard Ford (nato il 14 maggio 1969).

Il duo pop danese “Souvenirs” ha dedicato una canzone all’attore. Il brano “Harrison Ford” incluso nel CD “Villa Danmark” del 1998.