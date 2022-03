Harry Potter, l’edizione da collezione Hogwarts Express in sconto del 23%

La saga cinematografica di Harry Potter è nei cuori di tutti, sia di chi ha scoperto le avventure del mago più famoso di sempre grazie ai libri di J. K. Rowling sia di chi, invece, si è avvicinato a questo magico mondo proprio grazie ai film che si sono succeduti dal 2001 al 2011. C’è chi li conosce a memoria, chi non perde occasione per rivederli ogni volta che passano in TV o approfittando della loro presenza sulle piattaforme di streaming – in Italia sono disponibili gratuitamente su Prime Now di Amazon e Now TV – e poi ci sono i collezionisti del supporto fisico, che nel corso di questi anni hanno cercato la migliore edizione da collezione da esporre fieramente in casa. La migliore edizione disponibile è quella che in questi giorni possiamo trovare in offerta su Amazon, l’edizione Hogwarts Express che include tutti i film di Harry Potter in 4K Ultra HD e Blu-Ray in un cofanetto da ben 25 dischi contenuti in una copia in cartone pesante dell’Hogwarts Express piena zeppa di contenuti speciali.

Vediamo nel dettaglio questa fantastica edizione da collezione Hogwarts Express della saga di Harry Potter.

Harry Potter Hogwarts Express in 4K Ultra HD. Quanti dischi sono inclusi?

Il cofanetto Hogwarts Express della saga di Harry Potter, rilasciato in occasione dei 20 anni dall’uscita del primo film, Harry Potter e la Pietra Filosofale, contiene gli otto film della saga in 16 dischi Blu-Ray:

Harry Potter e la pietra filosofale (2001)

Harry Potter e la camera dei segreti (2002)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004)

Harry Potter e il calice di fuoco (2005)

Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007)

Harry Potter e il principe mezzosangue (2009)

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010)

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011)

Ai dischi Blu-Ray si aggiungono 8 dischi 4K Ultra HD utilizzabili esclusivamente con lettori e televisori compatibili col formato 4K Ultra HD, oltre ad un disco Blu-Ray contenente la Magical Movie Mode del film Harry Potter e La Pietra Filosofale per un’esperienza di visione inedita con scene eliminate dalla versione finale del film ed effetti speciali visiti e sonori che appaiono durante la visione.

Ogni Blu-Ray include valanghe di contenuti speciali, gli stessi già inclusi nelle versioni tradizionali già uscite in doppio disco Blu-Ray.

Le cose da non perdere incluse nel cofanetto Hogwarts Express

Come già anticipato in apertura, tutti i dischi inclusi in questa edizione da collezione vanno inseriti nella replica in cartone rigido del treno Hogwarts Express, quello che collega Londra con la scuola di magia.

La replica dell’Hogwarts Express misura 44,8 centimetri di lunghezza, 10,3 centimetri di larghezza e 18 centimetri di altezza. I dischi vanno inseriti nella carrozza passeggeri, mentre nel resto del treno sono nascosti tantissimi extra che i collezionisti non possono non avere:

1 biglietto dell’Hogwarts Express

7 Concept Art Card

7 Carte dei personaggi principali del primo film della Saga.

Un booklet da 32 pagine con immagini, oggetti di scena, note di produzione del Dietro le quinte di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Un libretto di 32 pagine dell’Anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale

Un mini poster del 20° Anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale

Una spilla “Ricordella” in edizione limitata

Quanto costa il cofanetto Hogwarts Express

Questo cofanetto in edizione da collezione è stato messo in vendita al prezzo di 249,99 euro, ma periodicamente può essere acquistato a prezzo ridotto. In questi giorni Amazon propone uno sconto del 23% che ci fa risparmiare 58,25 euro e fa scendere il prezzo finale a 191,74 euro con spedizione veloce inclusa nel prezzo.