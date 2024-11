Heart Eyes: trailer e poster della commedia horror dai produttori di “M3GAN” e “My Best Friend’s Exorcism”

Dal 7 febbraio 2025 nei cinema americani con Sony Pictures Heart Eyes, una commedia slasher-horror che presenta il famigerato “Heart Eyes Killer”, che negli ultimi anni ha trasformato San Valentino in un bagno di sangue perseguitando e uccidendo coppie in atteggiamenti romantici.

Heart Eyes – Trama e cast

Due colleghi (Olivia Holt e Mason Gooding) vengono scambiati per una coppia da un assassino a Seattle il giorno di San Valentino. Costretti a sfuggire all’assassino, devono muoversi nel panorama romantico della città e lavorare insieme per sopravvivere.

Il cast include anche Jordana Brewster meglio nota come Mia Toretto di Fast & Furious, il Devon Sawa del franchise Final Destination, Gigi Zumbado (Run Sweetheart Run), Chris Parker (Wellington Paranormal) e Latham Gaines (Un ponte per Terabithia).

Heart Eyes – Trailer ufficiale in lingua originale

Il regista Josh Ruben (Plan B, Blood Relatives) dirige da una sceneggiatura scritta da Christopher Landon & Michael Kennedy (Freaky, It’s a Wonderful Knife, Time Cut).

Il regista sul film: “Il mio amore per l’horror è eguagliato solo dal mio amore per le commedie romantiche. [È] il mio genere più impegnativo fino ad oggi: uno slasher brutale in un nostalgico universo di commedie romantiche”.

Il film è prodotto da Greg Gilreath & Adam Hendricks (M3GAN, Totally Killer,It’s a Wonderful Knife) con Christopher Landon (My Best Friend’s Exorcism, Un fantasma in casa, Time Cut) e Axel Paton (Shannara, Sweet Tooth). Michael Kennedy, Gary Barber, Phillip Murphy, Chris Stone e Melanie Turner sono i produttori esecutivi.

Il poster ufficiale del film