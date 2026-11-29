A dieci mesi dall’avvio delle riprese di Heat 2, Michael Mann si ritrova a combattere su un fronte inaspettato: non il set, ma un tribunale federale della California. Il 14 novembre 2026, New Regency Productions ha depositato una causa contro il regista, rivendicando la proprietà della sceneggiatura originale di Heat — il film del 1995 con Al Pacino e Robert De Niro — e chiedendo che i tentativi di Mann di riacquisire quei diritti vengano dichiarati nulli. La disputa, riportata da Variety, Deadline e The Hollywood Reporter, solleva domande fondamentali sul controllo creativo di uno dei thriller più influenti della storia del cinema americano.

La causa depositata il 14 novembre 2026: cosa chiede New Regency

New Regency Productions, la società guidata da Yariv Milchan, ha presentato il ricorso in un tribunale federale californiano il 14 novembre 2026, chiedendo espressamente una dichiarazione che le notifiche di copyright termination inviate dagli avvocati di Mann siano prive di effetto legale. Il cuore della tesi di New Regency è il concetto di work made for hire: se la sceneggiatura di Heat rientra in questa categoria, il diritto d’autore non è mai appartenuto a Mann come persona fisica e, di conseguenza, non può essere da lui “recuperato” attraverso i meccanismi previsti dalla legge americana sul copyright.

La posizione della società produttrice non è priva di basi formali. Il diritto statunitense prevede che un autore — o i suoi eredi — possano riacquisire i diritti ceduti in passato dopo un certo numero di anni, ma questa facoltà è esclusa per le opere create nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o commissionato. New Regency sostiene che la sceneggiatura di Heat rientri esattamente in questo schema, rendendo inapplicabile qualsiasi procedura di termination.

Le mosse di Mann: tre notifiche di termination nella primavera 2026

Gli avvocati di Michael Mann non si sono limitati a una sola mossa: nella primavera del 2026 hanno inviato tre distinte notifiche di copyright termination, azionando una procedura che nella storia dell’industria cinematografica americana è stata usata da autori e musicisti per riacquisire il controllo delle proprie opere storiche. Secondo quanto riportato da Copyright Lately, Mann ha fondato le sue rivendicazioni su un accordo del 1988 in cui cedette le prime bozze della sceneggiatura a due società da lui controllate.

→ Leggi anche: Constantine 2 ritrova speranza dopo l'addio di James Gunn a DC Studios

La questione giuridica è dunque intricata: Mann non sta sostenendo di non aver mai ceduto i diritti, ma che quella cessione originaria — avvenuta attraverso strutture societarie da lui stesso create — consenta oggi di azionare il meccanismo di termination previsto dal Copyright Act statunitense. Gli avvocati del regista hanno già fatto sapere che intendono combattere la causa con ogni mezzo disponibile, usando il termine “vigorously” per descrivere la propria strategia difensiva.

Il contesto: Heat 2 è già in produzione da gennaio 2026

Quello che rende questa vicenda particolarmente significativa è la sua collocazione temporale rispetto allo sviluppo del sequel. Le riprese di Heat 2 sono cominciate il 19 gennaio 2026, quasi dieci mesi prima che New Regency depositasse la causa. Il progetto, dunque, era già in fase di produzione attiva quando la battaglia legale è esplosa pubblicamente a novembre.

Un dettaglio rilevante, confermato dalle fonti tracciate, è che la causa non blocca né influenza direttamente la produzione di Heat 2. Mann sta girando il sequel indipendentemente dall’esito del contenzioso, almeno per il momento. Questo non significa che la disputa sia irrilevante per il futuro del film: a seconda di come si risolverà la questione dei diritti sulla sceneggiatura originale, potrebbero emergere complicazioni legate alla distribuzione o alla struttura narrativa del sequel, che inevitabilmente si collega all’opera del 1995.

Work made for hire: il nodo giuridico che decide tutto

La dottrina del work made for hire è uno degli strumenti più controversi del diritto d’autore americano, spesso usato dalle major e dalle società di produzione per mantenere il controllo sulle opere anche a distanza di decenni. Se un tribunale stabilisce che la sceneggiatura di Heat rientra in questa categoria, Mann perderebbe ogni possibilità di riacquisire i diritti attraverso le procedure di termination.

→ Leggi anche: Hunger Games: L'alba sulla mietitura

Il caso ha implicazioni che vanno ben oltre la disputa tra Mann e New Regency. L’industria cinematografica guarda con attenzione crescente a questi contenziosi, perché stabiliscono precedenti su come vengono trattati i diritti di autori che hanno lavorato con strutture societarie intermedie. Se Mann dovesse prevalere, potrebbe aprire la strada ad altri registi e sceneggiatori che negli anni Ottanta e Novanta hanno ceduto diritti attraverso meccanismi analoghi.

New Regency, Mann e il peso di un film del 1995

Heat, prodotto da New Regency e uscito nel 1995, è uno dei titoli più citati e analizzati della storia del cinema americano contemporaneo. La scena del confronto al bar tra Al Pacino e Robert De Niro è entrata nell’immaginario collettivo ben prima che i due attori condividessero lo schermo in modo così diretto. Il film ha definito un’estetica e un approccio alla regia che Mann ha poi portato avanti in tutta la sua carriera.

Che proprio questo titolo diventi l’oggetto di una battaglia legale trent’anni dopo la sua uscita dice molto sulle tensioni strutturali tra autori e produttori nell’industria hollywoodiana. New Regency, con Yariv Milchan alla guida, ha chiaramente deciso che cedere il controllo della sceneggiatura originale non è un’opzione percorribile, specialmente con un sequel già in produzione che riporta l’attenzione commerciale e mediatica sull’intera proprietà intellettuale.

La causa è appena iniziata e i tempi della giustizia federale americana raramente si adattano all’urgenza del cinema. Nel frattempo, Heat 2 continua a prendere forma, con Mann che dirige un progetto il cui rapporto con il proprio passato legale è, per il momento, sospeso in attesa di sentenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.