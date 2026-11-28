Olivia Cooke di House of the Dragon ha disattivato Instagram per sfuggire al fandom tossico, denunciando misoginia e razzismo tra i fan della serie.

Nel novembre 2026, in un’intervista con GQ, Olivia Cooke ha parlato apertamente di una scelta che molti avevano notato ma pochi avevano capito fino in fondo: la disattivazione di tutti i suoi profili social nell’aprile dello stesso anno, proprio mentre House of the Dragon si preparava a tornare sugli schermi con la sua terza stagione. Dietro quella sparizione digitale c’era qualcosa di preciso — un fandom tossico che l’attrice britannica descrive con parole nette, senza giri di parole.

Le parole di Cooke: misoginia e razzismo tra i fan

L’interprete della Regina Alicent Hightower in House of the Dragon — la serie HBO ambientata nel mondo di Game of Thrones — non ha usato eufemismi nel descrivere il clima che aveva scelto di evitare. «C’è molta bruttezza in quel fandom. È intrisa di misoginia. C’è molto razzismo. Cerco di lasciarle occupare il minimo spazio mentale possibile» ha dichiarato a GQ. Non è la prima volta che Cooke affronta l’argomento: già in un’intervista del 2025 con The Hollywood Reporter aveva accennato a incontri spiacevoli con i fan, ma il tono di questa nuova dichiarazione è più diretto, più stanco, e per questo più significativo.

La scelta di disattivare i profili social in aprile 2026 è stata deliberata e cronologicamente calibrata rispetto alla messa in onda della terza stagione, andata in onda su HBO per otto settimane nell’estate 2026. Cooke ha intenzionalmente costruito una distanza digitale attorno alla stagione per evitare il flusso di commenti, discussioni e attacchi online che accompagnano ogni episodio. Non è tornata su Instagram fino a metà ottobre 2026, e solo per promuovere la sesta stagione di Slow Horses, la serie Apple TV+ in cui interpreta un ruolo ben diverso da quello della regina Targaryen.

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Il fandom tossico nelle serie fantasy: un problema strutturale

Il caso di Cooke non è isolato, ma è particolarmente emblematico perché riguarda un franchise — l’universo di Game of Thrones e dei suoi spin-off — che ha storicamente prodotto alcune delle dinamiche di fandom tossico più documentate nella storia recente della televisione. Le fazioni interne al fandom di House of the Dragon, divise tra sostenitori dei Verdi (la casata Hightower) e dei Neri (i Targaryen fedeli a Rhaenyra), tendono a proiettare sui personaggi una rivalità che poi rimbalza sugli attori stessi.

Cooke interpreta Alicent Hightower, un personaggio che nella narrativa dello show si trova spesso in opposizione a Rhaenyra Targaryen. Questa contrapposizione drammatica viene trasformata da una parte del pubblico in una guerra di tifo che travalica lo schermo: gli attori che interpretano i personaggi “avversari” diventano bersagli di ostilità reale. Il problema non è la passione per la serie — che è legittima e, in molte forme, arricchente — ma la deriva in cui quella passione si tramuta in insulti misogini e razzisti rivolti a persone in carne e ossa.

Questo meccanismo è particolarmente visibile nei franchise di genere fantastico, dove l’investimento emotivo del pubblico è altissimo e la comunità online è molto organizzata. Ma l’organizzazione, in assenza di norme condivise, può amplificare le voci più aggressive invece di isolarle.

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Il costo personale della visibilità digitale per gli attori

La decisione di Cooke di sparire dai social per mesi — attraverso l’intera corsa estiva di House of the Dragon stagione tre — mette in luce un paradosso sempre più evidente nell’industria dell’intrattenimento contemporanea. Gli attori sono implicitamente incoraggiati a mantenere una presenza digitale attiva, considerata parte integrante della promozione dei titoli in cui recitano. Eppure quella stessa presenza li espone a forme di abuso che nessun contratto copre e nessun ufficio stampa può filtrare completamente.

Cooke ha scelto la propria salute mentale sopra le aspettative promozionali, e lo ha fatto in modo pianificato: non una fuga impulsiva, ma una strategia consapevole. Il fatto che abbia poi parlato apertamente di questa scelta in un’intervista a GQ trasforma la sua esperienza personale in una dichiarazione pubblica, quasi un atto di testimonianza sul costo reale della cultura digitale per chi lavora sotto i riflettori.

Il fandom tossico non è un fenomeno marginale né circoscritto a un singolo show. È una dinamica che le piattaforme, gli studios e le produzioni televisive non possono continuare a trattare come effetto collaterale accettabile della popolarità. Quando un’attrice di primo piano come Cooke sceglie di scomparire dalla rete per mesi per proteggere il proprio equilibrio, e poi lo racconta apertamente, sta descrivendo un problema di sistema — non una sensibilità individuale da gestire in privato.

Cooke è tornata su Instagram a ottobre, con un obiettivo preciso e circoscritto. Non è una resa, né una riconciliazione con un ambiente che non ha cambiato le sue regole. È, semmai, una conferma che la sua presenza online sarà d’ora in poi misurata, selettiva, alle sue condizioni. Una posizione che, in un’industria che spesso chiede tutto, ha il sapore di una piccola ma concreta forma di autodeterminazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.