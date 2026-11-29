È passato quasi un decennio dall’ultima volta che Netflix ha debuttato con un suo film sulla Croisette. Ora, secondo quanto riportato da Variety, il colosso dello streaming starebbe trattando un ritorno al Netflix Cannes Film Festival del 2027 con Jack of Spades, il nuovo film di Joel Coe con Josh O’Connor nel ruolo principale. Non si tratta ancora di un accordo chiuso, ma di negoziazioni in corso — e il solo fatto che si stia discutendo segnala qualcosa di significativo in un rapporto che sembrava essersi incrinato in modo strutturale.

Dieci anni di assenza: perché Netflix sparì da Cannes

L’ultima volta che Netflix portò un film in anteprima a Cannes fu nel 2017, con due titoli di peso: Okja di Bong Joon-ho e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach. Quella edizione fu anche l’ultima, perché nel giro di poco tempo le regole francesi sulle uscite cinematografiche resero incompatibile la presenza in concorso dei film di Netflix con le condizioni imposte dal festival.

Il nodo centrale è normativo: in Francia, un film che partecipa alla competizione per la Palme d’Or deve essere distribuito nelle sale cinematografiche francesi. Netflix, che non intende cedere su questo punto, si è trovata strutturalmente esclusa dal concorso principale. Non è stata una scelta artistica o una rottura diplomatica, ma una questione di modello di business incompatibile con le regole locali. Il risultato pratico è stato quasi un decennio di assenza dalla manifestazione più influente del cinema mondiale.

Jack of Spades e la pressione di Thierry Frémaux

Il fatto che si stia parlando di un possibile ritorno non è casuale. Secondo Variety, è stato Thierry Frémaux, direttore artistico del festival di Cannes, a spingere attivamente da oltre un anno per portare Jack of Spades sulla Croisette. Frémaux ha un rapporto consolidato con Joel Coe: lo ha onorato insieme al fratello Ethan al Lumière Film Festival di Lione, il che rende la sua insistenza su questo titolo tutt’altro che sorprendente.

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Il film ha già attraversato una lunga gestazione festivaliera. Era atteso inizialmente a Cannes 2026, poi si era parlato di Venezia, ma alla fine la data di completamento si è spostata: Jack of Spades è ora previsto per maggio 2027. Netflix ha recentemente acquisito il film, e questa acquisizione introduce ulteriori variabili nelle trattative — anche se i dettagli esatti delle complicazioni che ne derivano non sono ancora stati resi noti.

Il cast è di quelli che giustificano l’attenzione: oltre a Josh O’Connor, protagonista, il film conta su Patsy Ferran, Frances McDormand, Lesley Manville e Damian Lewis. Un ensemble che da solo basterebbe a garantire visibilità internazionale a qualsiasi proiezione.

Fuori concorso: l’unica strada percorribile

Il problema rimane quello di sempre. Se Netflix non accetta di distribuire il film nelle sale francesi — e al momento non lo accetta — Jack of Spades non potrà competere per la Palme d’Or. La strada più probabile, qualora le trattative andassero a buon fine, sarebbe una proiezione fuori concorso: una presenza di prestigio, visibile, capace di generare attenzione critica e mediatica, ma senza accesso alla competizione ufficiale.

Non sarebbe comunque una presenza minore. Cannes fuori concorso ospita regolarmente film di grande rilevanza, e la sola notizia del ritorno del Netflix Cannes Film Festival come combinazione — anche in forma non competitiva — avrebbe un peso simbolico e industriale considerevole. Per uno streamer che ha costruito la propria identità anche sul cinema d’autore, tornare sulla Croisette dopo dieci anni significherebbe riaffermare una posizione culturale che l’assenza prolungata aveva inevitabilmente appannato.

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Ted Sarandos e l’80° anniversario

A rendere il 2027 un momento particolarmente rilevante contribuisce il contesto: Cannes festeggerà la sua 80ª edizione. Ted Sarandos, chief executive di Netflix, aveva dichiarato a Variety nel corso del 2026 di sperare di fare «qualcosa di speciale» proprio per quell’occasione. Una dichiarazione vaga, ma che in retrospettiva sembra allinearsi perfettamente con le trattative attorno a Jack of Spades.

Sarandos non ha commentato ulteriormente, e Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma il fatto che le negoziazioni siano in corso — e che Frémaux stia lavorando attivamente al dossier da più di un anno — suggerisce che entrambe le parti abbiano interesse a trovare un accordo. La domanda è se la formula fuori concorso sia sufficiente per Netflix, o se lo streamer consideri quella soluzione troppo parziale rispetto all’impegno logistico e negoziale richiesto.

Cosa significherebbe per l’industria

Il ritorno di Netflix al Cannes Film Festival nel 2027, anche in forma non competitiva, ridisegnerebbe i rapporti tra le grandi piattaforme streaming e i festival cinematografici europei. Negli ultimi anni, altri festival — Venezia in primo luogo — hanno mantenuto porte aperte agli streamer con regole più flessibili. Cannes ha tenuto la linea più rigida, ma la pressione del mercato e il peso specifico di un titolo come Jack of Spades stanno evidentemente aprendo uno spazio di dialogo che sembrava chiuso.

Per il festival, ospitare Netflix — anche fuori concorso — significherebbe riconoscere che il paesaggio della distribuzione cinematografica è cambiato in modo irreversibile. Per Netflix, significherebbe tornare nel luogo dove il cinema viene ancora giudicato con i parametri più esigenti. Nessuno dei due ha ancora detto sì in modo definitivo, ma la direzione sembra tracciata. Quello che rimane da vedere è se le condizioni saranno abbastanza vantaggiose per entrambi da trasformare le trattative in un accordo concreto entro la primavera del 2027.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.