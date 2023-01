Il gigante sepolto: Guillermo del Toro annuncia il suo nuovo film animato in stop-motion dopo “Pinocchio”

Pinocchio di Guillermo del Toro prosegue il suo percorso verso un Oscar al miglior film d’animazione che appare quasi scontato, dopo aver già vinto un Golden Globe e incassato nomination da favorito ai BAFTA e agli Annie Awards, premi che verranno consegnati a fine febbraio.

Dopo il “Pinocchio” di Garrone e quello recentissimo della Disney, con Tom Hanks nei panni di Geppetto, sembrava un azzardo proporre un altro film bsato sull’intramontabile classico di Collodi, e invece Del Toro ha stupito tutti riusciendo a creare qualcosa di nuovo, omaggiando in primis l’inarrivabile Pinocchio neorealista dello sceneggiato RAI di Comencini con il compianto Nino Manfredi, includendo nel mix un pizzico di Frankenstein, una delle migliori stop-motion viste sul grande schermo, grazie al supporto del mago della claymation Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox), e un messaggio contro la guerra e le dittature che in questo periodo risulta più attuale e necessario che mai.

Ora in una recente intervista con il Telegraph, Guillermo del Toro, ha rivelato un nuovo progetto animato che sarà un adattamento del romanzo Il giganto sepolto (The Buried Giant) di Kazuo Ishiguro. Del Toro sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Dennis Kelly, sceneggiatore di Matilda: The Musical nonché creatore della serie tv britannica Utopia.

Del Toro parlando del progetto ha dichiarato: “Iniziamo il processo di progettazione tra due mesi. L’animazione ci ha regalato così tante immagini indelebili nel corso degli anni, ma per molti versi l’industria vuole mantenerla sulla tavola dei bambini. Quindi voglio continuare a spingere il mezzo in aree che dimostrano la sua capacità.”

Il libro di Ishiguro è descritto come “brutale, pieno di suspense e intensamente commovente”. La storia è ambientata nella Gran Bretagna post-arturiana, “le guerre che un tempo infuriavano tra Sassoni e Britanni sono finalmente cessate. Axl e Beatrice, un’anziana coppia britannica, parte per far visita al loro figlio, che non vedono da anni. E poiché una strana nebbia ha causato un’amnesia di massa in tutto il paese, riescono a malapena a ricordare qualcosa di lui. Mentre vengono raggiunti nel loro viaggio da un guerriero sassone e un illustre cavaliere, Axl e Beatrice iniziano lentamente a ricordare il passato oscuro e travagliato che condividono”.

Sir Kazuo Ishiguro è uno scrittore britannico di origine giapponese, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2017 (“…perché nei suoi romanzi di grande forza emotiva, ha svelato l’abisso sottostante il nostro illusorio senso di connessione con il mondo”) e del Booker Prize nel 1989 con il romanzo Quel che resta del giorno, che gli ha dato fama internazionale ed è stato adattato nell’omonima pellicola di James Ivory del 1993 interpretata da Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Ishiguro ha scritto anche Un pallido orizzonte di colline che ha segnato il suo esordio nel 1982; Un artista del mondo fluttuante del 1986 ambientato in Giappone dopo la seconda guerra mondiale e Non lasciarmi (2005), una storia di cloni ambientata in un presente alternativo distopico da cui è stato tratto l’omonimo film del 2010, diretto da Mark Romanek, scritto da Alex Garland e interpretato da Carey Mulligan, Andrew Garfield e Keira Knightley. Nel 2021 è stato pubblicato Klara e il Sole, ottavo romanzo di Ishiguro che segue la storia di Klara, un A.A. (Amico Artificiale), un androide a energia solare il cui compito è fare compagnia ad una quattordicenne di nome Josie, una ragazza affettuosa, ma dalla salute precaria. Ishiguro ha anche scritto sceneggiature per La contessa bianca, film di James Ivory del 2011 e ha sceneggiato anche il recente Living, remake del film di Akira Kurosawa Vivere (1952), a sua volta ispirato alla novella di Lev Tolstoj La morte di Ivan Il’ič, con protagonista Bill Nighy candidato all’Oscar per il miglior attore insieme a Ishiguro che ha ricevuto una nomination per la migliore sceneggiatura non originale.

La trama ufficiale del romanzo: Il leggendario re Artù è morto ormai da qualche tempo ma la pace che egli ha imposto sulla futura Inghilterra, dilaniata per decenni dalla guerra intestina fra sassoni e britanni, seppure incerta, perdura. Nella dimora buia e angusta di Axl e Beatrice, tuttavia, non vi è pace possibile. La coppia di anziani coniugi britanni è afflitta da un arcano tormento: una sorta di inspiegabile amnesia che priva i due di una storia condivisa. A causarla pare essere una strana nebbia dilagante che, villaggio dopo villaggio, avvolge indistintamente tutte le popolazioni, ammorbandole con i suoi miasmi. Axl e Beatrice ricordano di aver avuto un figlio, ma non sanno più dove si trovi, né che cosa li abbia separati da lui. Non possono indugiare oltre: a dispetto della vecchiaia e dei pericoli devono mettersi in viaggio e scoprire l’origine della nebbia incantata, prima che la memoria di ciò a cui più tengono sia perduta per sempre. Lungo il cammino si uniscono ad altri viandanti – il giovane Edwin, che porta il marchio di un demone, e il valoroso guerriero sassone Wistan, in missione per conto del suo re – e con essi affrontano ogni genere di prodigio: la violenza cieca degli orchi e le insidie di un antico monastero, lo scrutinio di un oscuro barcaiolo e l’aggressione di maligni folletti, il vetusto cavaliere di Artù Galvano e il potente drago Querig…

