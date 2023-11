Il Grande Lebowski torna al cinema dal 6 novembre restaurato e “ritrovato” dalla Cineteca di Bologna

Grazie alla Cineteca di Bologna e al progetto “Il Cinema Ritrovato”, dal 6 novembre torna nelle sale italiane il cult Il Grande Lebowski dei fratelli Coen, con un memorabile Jeff Bridges nei panni del “Dude/Drugo”.

Il grande Jeffrey ‘Dude’ Lebowski, un reduce di giuste battaglie. Un eroe dei nostri (altri) tempi. Molto di più: un’icona di stile, con le sue camicie hawaiane, i bermuda, i sandali, la stazza debordante e filosofica, la malinconica coscienza di trovarsi sempre altrove rispetto al senso delle cose (che comunque non esiste). Beve White Russian, gioca a bowling, ha una collezione di amici scombinati, si confonde in cose di sesso con una maliarda rossa, figlia del miliardario che l’ha assunto perché porti a termine un affare di riscatti (il rapimento è il congegno narrativo di base, per i film dei Coen fino agli anni Novanta). Lebowski è insomma un Marlowe post-hippy, cinico quanto basta a salvarsi la vita, fedele ai propri principi etici ed estetici, incline a certi sogni lisergici. Nel loro film più divertente e rilassante, i Coen compongono con delicatezza l’elegia d’una marginalità di gran classe. In fondo, dopo di lui abbiamo guardato con più rispetto i nostri vecchi tappeti kilim: perché se Dude Lebowski ha detto che “danno un tono all’ambiente”, bisogna pur credergli. (Paola Cristalli)

Il Grande Lebowski – Il nuovo trailer ufficiale

“Il grande Lebowski” esce nel 1998 scritto, prodotto e dirett0 da Joel e Ethan Coen. Jeff Bridges interpreta Jeffrey “Il Drugo” Lebowski, un fannullone di Los Angeles e avido giocatore di bowling. Viene aggredito a causa di uno scambio di identità, quindi apprende che un milionario di nome Jeffrey Lebowski era la vittima designata. La moglie trofeo del milionario Lebowski viene rapita e lui commissiona a “Il Drugo” di consegnare il riscatto per assicurarsi il suo rilascio; il piano va storto quando l’amico del tizio Walter Sobchak (John Goodman) trama per tenersi i soldi del riscatto. Nel cast in ruoli secondari appaiono anche Sam Elliott, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, John Turturro, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid, David Thewlis, Peter Stormare e Ben Gazzara.

Il film è liberamente ispirato al lavoro dello scrittore Raymond Chandler, autore di narrativa “hardboiled” nonché creatore del detective Philip Marlowe. Joel Coen a questo proposito ha dichiarato:

Volevamo fare un tipo di storia alla Chandler – come si muove a episodi e come i personaggi cercano di svelare un mistero, oltre ad avere una trama irrimediabilmente complessa che alla fine non è importante.

La colonna sonora originale è di Carter Burwell, collaboratore di lunga data dei Coen. Il Grande Lebowski ha ricevuto recensioni contrastanti al momento della sua uscita. Nel corso del tempo, le recensioni sono diventate ampiamente positive e il film è diventato un cult, noto per i suoi personaggi eccentrici, le sequenze oniriche comiche, i dialoghi stravaganti e la colonna sonora eclettica. Nel 2014 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti che preserva film cnsiderati “culturalmente, storicamente o esteticamente significativi”.

La scheda tecnica

(The Big Lebowski, USA/1998) di Joel Coen

Soggetto e sceneggiatura: Joel Coen, Ethan Coen / Fotografia: Roger Deakins / Montaggio: Joel Coen, Ethan Coen, Tricia Cooke / Scenografia: Rick Heinrichs / Musica: Carter Burwell / Produzione: Ethan Coen per Working Title / Durata: 118’

Restaurato in 4K da Universal Pictures presso il laboratorio NBCUniversal Studio Post

LE SALE DOVE GUARDARE IL FILM

10 Curiosità sul film

Molti dei vestiti del “Dude / Drugo” nel film erano abiti di Jeff Bridges, compresi i suoi sandali Jellies, che possiede e usa ancora oggi.

In una prima bozza della sceneggiatura, è stata rivelata la fonte di reddito del “Drugo”. Era l’erede dell’inventore del cubo di Rubik, che lo avrebbe reso a sua volta di origine ungherese. È stata un’idea di Joel Coen evitare di rivelare nel film questo background.

Quando iniziarono a scrivere la sceneggiatura, i Coen scrissero solo quaranta pagine e poi la lasciarono riposare per un po’ prima di finirla. Questo è un processo di scrittura normale per loro: “Spesso incontriamo un problema ad un certo punto, passiamo a un altro progetto, poi torniamo alla prima sceneggiatura. In questo modo abbiamo già accumulato pezzi per diversi film futuri”.

T Bone Burnett ha agito come consulente musicale per il film e ha aiutato Joel Coen ed Ethan Coen a stabilire il gusto musicale del Drugo. Burnett ha selezionato molte delle canzoni incluse nel film e ha anche suggerito l’odio di Dude nei confronti degli Eagles (anche Burnett non è un fan). Secondo quanto riferito, uno dei membri della band, Glenn Frey, ne rimase così sgomento che una volta affrontò con rabbia Jeff Bridges quando si incontrarono ad una festa.

Jeff Bridges ha affermato che il “Drugo” era più o meno simile a lui negli anni ’70. A differenza del personaggio di Walter di John Goodman, i Coen non avevano in mente nessuno in particolare per il “Drugo” mentre scrivevano la sceneggiatura. Una volta fatto il nome di Bridges, il casting sembrava inevitabile. Ma l’attore spesso impiega molto tempo prima di impegnarsi in un progetto – “Ci ha ballato intorno per un po’,” ha affermato Joel Coen in un’intervista del 2001 – e i fratelli hanno affrontato Fargo (1996) dopo Mister Hula Hoop (1994) principalmente perché aspettavamo che gli impegni di Bridges venissero chiariti.

Una delle ispirazioni per il personaggio di Walter è l’amico, scrittore e regista dei fratelli Coen John Milius, un famigerato ampolloso uomo di destra con un’ossessione per tutto ciò che è militaristico e un entusiasmo per le armi. Anche la sua circonferenza, barba, acconciatura e sfumature si riflettono nell’aspetto fisico di Walter. I Coen avevano provato a ingaggiare Milius in Barton Fink – È successo a Hollywood (1991) per la parte poi interpretata da Michael Lerner.

Il ristorante in cui Walter e Il Drugo prendono una tazza di caffè durante la scena della punta è lo stesso ristorante delle scene successive di American History X (1998). Si trova a Wilshire e Fairfax a Los Angeles, California. Si chiamava Johnie’s Coffee Shop poiché è chiuso da tempo. Viene utilizzato solo per le riprese.

Secondo Alex Belth, autore dell’e-book “The Dudes Abide”, durante il suo tempo trascorso lavorando come assistente dei fratelli Coen, scegliere il ruolo di Jeffrey Lebowski è stata una delle ultime decisioni prese prima delle riprese. I nomi lanciati per il ruolo includevano Robert Duvall (che ha rinunciato perché non gli piaceva la sceneggiatura), Anthony Hopkins (che ha rinunciato, poiché non aveva interesse ad interpretare un americano) e Gene Hackman (che all’epoca si era preso una pausa). Una seconda “lista dei desideri” includeva Norman Mailer, George C. Scott, Jerry Falwell, Gore Vidal, Andy Griffith, William F. Buckley ed Ernest Borgnine. L’ultimo Grande Lebowski dei Coen, tuttavia, fu Marlon Brando.

Ad un certo punto si scopre che quasi tutta la musica della colonna sonora viene trasmessa alla radio, il termine ufficiale per questo concetto è “diegesi”. Esempi: “The Man in Me” nella prima sequenza del sogno svanisce dopo che il “Drugo” si sveglia, ma la sentiamo ancora, metallica e distante sul suo Walkman. “Hotel California” viene riprodotta durante l’intera scena con Jesus alla sala da bowling, e anche durante il breve flashback, apparentemente come una canzone riprodotta dall’impianto PA della sala. La musica della big band che suona mentre Il Drugo lascia la sua casa svanisce e si sente suonare sull’autoradio di Da Fino mentre parlano. Inoltre, all’inizio del film, la canzone di apertura, “Tumblin’ Tumbleweeds”, sfuma in una versione muzak di se stessa mentre The Dude fa la spesa per la sua metà e metà nel negozio di alimentari; quando passa a The Dude fuori dal negozio, la canzone è tornata alla sua versione originale.

The Dude/Il Drugo era basato sul promotore cinematografico indipendente Jeff “The Dude” Dowd, che aiutò i fratelli Coen a garantire la distribuzione del loro primo lungometraggio, Blood Simple – Sangue facile (1984). Come la sua controparte immaginaria, Dowd era un membro dei Seattle Seven e adotta un approccio casual all’acconciatura e all’abbigliamento. La Dichiarazione di Port Huron di cui Il Drugo si definisce uno degli autori originali, è un documento e una dichiarazione reali scritti da The Students for a Democratic Society in una convention nazionale tenutasi nel Michigan, dall’11 al 15 giugno 1962. Jeff Dowd non era uno di quegli studenti, avendo dodici anni, ed essendo nato il 20 novembre 1949.

Il Grande Lebowski – Foto e nuovo poster

Il Grande Lebowski: foto e poster del cult dei fratelli Coen che torna al cinema dal 6 novembre Guarda le altre 5 fotografie →