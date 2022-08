Stasera in tv: “Il grande salto” su Canale 5

Cast e personaggi

Ricky Memphis: Nello

Giorgio Tirabassi: Rufetto

Roberta Mattei: Anna

Gianfelice Imparato: Aldo

Paola Tiziana Cruciani: Maria

Cristiano Di Pietra: Luchetto

Mia Benedetta: Giovanna

Salvatore Striano: Ciletta

Liz Solari: Presentatrice spagnola

Lillo: Ghigo

Federica Carruba

Marco Giallini: Capo Rom

Valerio Mastandrea: Impiegato poste

La trama

Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l’attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte…

Curiosità

Il film è una crime-comedy all’italiana sulla scia di pellicole come I mitici – Colpo gobbo a Milano, Smetto quando voglio, il grottesco Brutti e cattivi e più recentemente Non ci resta che il crimine.

L’attore Giorgio Tirabassi con “Il grande salto” fa il suo debutto alla regia di un lungometraggio dopo aver diretto il cortometraggio “Non dire gatto”. Tirabassi ha anche scritto la sceneggiatura de “Il grande salto” in collaborazione con Daniele Costantini (Assolo) e Mattia Torre (Ogni maledetto Natale).

Il team che ha supportato il regista Giorgio Tirabassi dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Massimo Intoppa (Iris), il montatore Luigi Mearelli (A Tor Bella Monaca non piove mai), lo scenografo Massimiliano Mereu (Una cella in due) e la costumista Agata Cannizzaro (Ti sposo ma non troppo).

Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis hanno già recitato insieme nei film Il branco e L’ultimo capodanno e nella serie tv Distretto di polizia.

Giorgio Tirabassi, Valerio Mastandrea e Marco Giallini hanno recitato insieme in un popolare “crime” degli anni novanta, L’odore della notte ispirato al romanzo “Le notti di arancia meccanica” di Dido Sacchettoni.

Note di regia

Nello e Rufetto sono due rapinatori di seconda fascia. Hanno superato la cinquantina e non hanno mai conosciuto il benessere, vivono poco sopra la soglia della povertà. Per dare una svolta alla loro vita,

hanno deciso che è arrivato il momento di fare “Il Grande Salto”. Adesso o mai più. Ho voluto raccontare “Il Grande Salto” stando molto vicino ai personaggi, seguendoli passo passo, quasi pedinandoli. In certi momenti, i loro sguardi, il non detto, sono più espliciti delle parole pronunciate. Per fare questo ho coinvolto attori che conosco molto bene e che è stato un onore dirigere. [Giorgio Tirabassi]

La colonna sonora

Le musiche originali de “Il grande salto” sono del compositore Battista Lena assiduo collaboratore della regista Francesca Archibugi. I crediti di Lena includono colonne sonore per Mignon è partita, Il grande cocomero, Ovosodo, Questione di cuore, Gli sdraiati e Il colibrì, quest’ultimo adattamento dell’omonimo romanzo di Sandro Veronesi con Kasia Smutniak, Bérénice Bejo e Pierfrancesco Favino diretti da Francesca Archibugi.

TRACK LISTINGS:

1. Il grande salto

2. Una grande strategia

3. Il colpo di Nandone e Celestino

4. Tema di Anna e Rufetto

5. Peppe me l’ha dato pe’ sicuro

6. Notte alla roulotte

7. Cinecittà

8. Verso il santuario

9. Fuga

10. Aldo

11. Ma chi ce vié a Rieti

12. Tema di Nello e Rufetto

13. In missione per conto di Ciletta

14. Casa di Aldo e Maria

15. Mo’ si che sto bene

16. In ospedale

17. Il grande libro del destino

18. Tema di Nello e Rufetto (ripresa)

19. Anna

20. Addio alla roulotte 1a parte

21. Addio alla roulotte 2a parte

22. Nello e Rufetto passeggiano

23. Partenza con cadavere

24. C’è un tempo per camminare e uno per riposare

25. Tema di Anna e Rufetto (ripresa)

26. Tema di Anna e Rufetto (flauto)

27. Bar di lusso int. giorno

La colonna sonora de “Il grande salto” è disponibile su Amazon.