Stasera in tv: “Il professore e il pazzo” con Mel Gibson e Sean Penn su Canale 5

Il professore e il pazzo, su Canale 5 il dramma biografico che unisce per la prima volta due pesi massimi del cinema mondiale, Mel Gibson e il due volte Premio Oscar come miglior attore Sean Penn, per una straordinaria storia basata su eventi reali.

Il professore e il pazzo – Cast e doppiatori

Mel Gibson: James Murray

Sean Penn: William Chester Minor

Natalie Dormer: Eliza Merrett

Jennifer Ehle: Ada Murray

Eddie Marsan: sig. Muncie

Stephen Dillane: dott. Richard Brayne

Ioan Gruffudd: Henry Bradley

Steve Coogan: Frederick Furnivall

Laurence Fox: Philip Lyttelton Gell

Anthony Andrews: Benjamin Lowett

Lars Brygmann: Max Mueller

Jeremy Irvine: Charles Hall

Doppiatori italiani

Rodolfo Bianchi: James Murray

Massimo Rossi: William Chester Minor

Chiara Gioncardi: Eliza Merrett

Laura Romano: Ada Murray

Franco Mannella: sig. Muncie

Antonio Sanna: dott. Richard Brayne

Giorgio Borghetti: Henry Bradley

Angelo Maggi: Frederick Furnivall

Gianfranco Miranda: Philip Lyttelton Gell

Luca Biagini: Benjamin Lowett

Sergio Lucchetti: Max Mueller

Il professore e il pazzo – Trama e trailer

Il film racconta la vera storia della creazione dell’Oxford English Dictionary, un progetto di compilazione tra i più ambiziosi della storia, un racconto che scava nella follia e nel genio di due uomini straordinari e ossessivi che hanno cambiato per sempre il corso della storia della letteratura. Gibson impersona il professor James Murray, colui che nel 1857 diede vita al progetto, mentre Penn sarà il Dr. W. C. Minor, un ex paziente di un ospedale psichiatrico senza il quale non si sarebbe potuta portare a termine questa immensa opera letteraria.

Curiosità sul film

“Il professore e il pazzo” segna il debutto alla regia dello sceneggiatore Farhad Safinia (Apocalypto) che ha anche scritto la sceneggiatura con John Boorman e Todd Komarnicki. Gibson e Bruce Davey sono i produttori.

La realizzazione del film ha portato a una battaglia legale tra la star Mel Gibson e la Voltage Pictures, perché quest’ultima non avrebbe permesso a Gibson e al regista originale Farhad Safinia di girare scene a Oxford, in Inghilterra. Poiché il film era già fuori budget e in ritardo, Voltage li ha costretti ad utilizzare il Trinity College in Irlanda come sostituto. Gibson e Safinia alla fine hanno lasciato il progetto, con un nuovo regista e un nuovo sceneggiatore (Todd Komarnicki) che hanno preso il sopravvento. Gibson e la sua società di produzione Icon Productions sono andati in tribunale per impedire l’uscita del film, sostenendo che non gli era stato permesso di finire il film, ma non hanno avuto successo. In seguito Gibson ha rifiutato di promuovere il film.

Il film è stato rinviato per oltre due anni a causa di problemi legali sfociati in una causa tra la Icon Productions di Gibson e Voltage Pictures che verteva sul controllo di vari aspetti della produzione, inclusa l’ultima parola sul montaggio finale del film. Iniziata la causa il film è stato accantonato a tempo indefinito. Il film è stato poi sbloccato quando un giudice ha negato la mozione di Mel Gibson permettendo a Vertical Entertainment di acquisirne i diritti di distribuzione lo scorso gennaio. Il film non è ancora fornito una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe raggiungere le sale americane entro l’anno.

Mel Gibson ha acquistato i diritti del libro di Simon Winchester “The Surgeon of Crowthorne” nel 1999 e gli ci sono voluti 17 anni per portarlo sullo schermo.

Al primo incontro del professore con il “Pazzo”, si è affermato che quest’ultimo pensava di essere il sovrintendente della struttura piuttosto che un paziente. Questa era una storia popolare all’epoca, ma in realtà è falsa. Il dottor Murray era a conoscenza della sua posizione ben prima della sua prima visita.

Anthony Andrews interpreta Benjamin Jowett, un famoso insegnante e amministratore di Oxford, nonché traduttore di Platone in inglese. È lui che, alla cena del comitato nel film, spera che il dizionario fornisca uno standard per correggere tutti gli usi scadenti che trova sui giornali, ecc.

Il dottor Minor ha presentato osservazioni all’OED per vent’anni e ha firmato le sue osservazioni con “Broadmoor, Crowthorne, Berkshire”. Il Broadmoor Hospital (l’istituto per pazzi criminali dove risiedeva il dottor Minor), fondato nel 1863, si trova su 290 acri nel villaggio di Crowthorne nel Berkshire, in Inghilterra.

James Murray fa menzione di comprendere bene l’aramaico. L’aramaico è la lingua che Mel Gibson ha imparato e con cui ha filmato tutto La passione di Cristo (2004).

Il film è stato girato parzialmente a Dublino, in Irlanda, nel 2016.

Questo film segna la prima volta che Mel Gibson e Sean Penn recitano insieme in un film.

Alcune scene sono state girate con WC Minor da adolescente (dove è stato interpretato da Jordan Lennon), ma sono state eliminate dal film finito.

Lo sceneggiatore e regista del film ha scritto Apocalypto (2006), pellicola diretta dal coprotagonista di questo film Mel Gibson.

Aardvark Acciaccatura Acne African Alectryomancy Alveary American Ant Antagonism Apology Approve Arabian Arson Art Artemisia Assythment Autodidact Bathe Batheable Blag Bondmaid Byzen Cab Catchword Chit Chitty Cholera Choleric Clever Coconuts Commotrix Consanguineous Cosh Curricurroes Decussated Deport Describe Diligence Diligent Dysenteric Dysentery Dunnage Eczema Eczemetous Fascicle Fettle Fine Fungus Guzz Gyre Kumquat Leprosy Louche Memorable Oblong Pert Prunes Quotidien Rash Scribe Scriptorium Sprat Turndown Vywer Zymurgy. Questo film riunisce David O’Hara e Mel Gibson da quando entrambi hanno recitato in Braveheart – Cuore impavido (1995) circa 25 anni prima.

Nel 2000, Luc Besson ha pianificato di produrre questo film. Besson e John Boorman sono stati entrambi scelti per dirigere questo film in momenti diversi.

Sia Sean Penn che Mel Gibsonsono tornati a girare in Irlanda dopo This Must Be the Place (2011) e Braveheart – Cuore impavido (1995), rispettivamente.

Sia Natalie Dormer che Stephen Dillane hanno recitato in Il trono di spade (2011).

La sinossi ufficiale del libro: Nel cuore di quella grande impresa dello spirito moderno che fu la redazione dell'”Oxford English Dictionary” è nascosta da sempre una storia straordinaria. Il primo a scoprirla, e in parte a viverla, fu il professor James Murray, anima e responsabile del maestoso progetto. Dopo anni di lavoro, Murray si rese infatti conto di come una parte consistente dei lemmi – che qualsiasi «letterato» poteva redigere, su base volontaria – arrivassero alla redazione da un unico posto in Inghilterra, e recassero in calce sempre la stessa firma: «W.C. Minor». A questo punto Murray decise di incontrare il suo prezioso e infaticabile collaboratore, salvo scoprire che il luogo da cui tutte quelle lettere partivano era Broadmoor, e il loro autore uno degli ospiti più in vista del temibile manicomio. Sì, anni prima, per le strade di Londra, W.C. Minor – un medico militare reduce dalla Guerra di Secessione, e vittima di una gravissima sindrome paranoide – aveva ucciso un passante, e adesso era rinchiuso in una cella dove gli era stato concesso di trasferire la sua collezione di libri antichi. L’incontro fra questi due personaggi era già materia per un grande romanzo vittoriano. A Simon Winchester, in fondo, non è rimasto che scriverlo.

Il professore e il pazzo – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Bear McCreary (The Boy, Ancora auguri per la tua morte, Godzilla II – King of Monsters, Freaky, Un fantasma in casa, Demeter – Il risveglio di Dracula).

(The Boy, Ancora auguri per la tua morte, Godzilla II – King of Monsters, Freaky, Un fantasma in casa, Demeter – Il risveglio di Dracula). La colonna sonora include una canzone inquietante, un’adattamento della poesia di Christina Rosetti “When I am dead, my dearest” (pubblicata nel 1862) di Bear McCreary, cantata dal soprano Melanie Henley Heyn.

1. The Professor and the Madman (4:50)

2. The Murder of George Merrett (3:22)

3. The Murray Family (1:38)

4. Broadmoor Asylum (2:26)

5. Aardvark to Zymurgy (3:57)

6. Eliza Merrett (4:45)

7. Finding the Pamphlet (2:47)

8. Snowball Fight (1:19)

9. Minor Begins (2:04)

10. A Collaboration and Friendship (4:12)

11. Minor Meets Murray (4:25)

12. Wider Than the Sky (2:45)

13. Diploma (2:16)

14. Autopeotomy (8:21)

15. When I Am Dead (Film Version) (6:44)

16. One Last Measure (7:48)

17. Turndown (5:25)

18. When I Am Dead (5:22)

