Indigo Children: il nuovo fumetto di Curt Pires e Image Comics diventerà un film

Indigo Children, un nuovo fumetto in arrivo da Image Comics ha bruciato le tappe con l’annuncio, ancor prima del suo esordio, che la serie fruirà di un adattamento cinematografico. Dal team creativo acclamato dalla critica dietro la serie di grande successo Youth, Curt Pires, Alex Diotto e Dee Cunniffe, e dall’emergente Rockwell White (Wyrd) arriva un nuovissimo fumetto di thriller/fantascienza ricco di azione che verrà lanciato il 4 marzo 2023.

“Sono entusiasta di tornare alla Image Comics con Indigo Children, un fumetto che è stato meticolosamente realizzato con i miei più stretti collaboratori Alex e Dee e i nuovi membri del team Rockwell e Hassan”, ha detto Pires. “Abbiamo lavorato a questo fumetto per anni, mettendolo a punto e perfezionandolo e siamo entusiasti di portarlo finalmente al mondo a marzo 2023”.

White ha aggiunto: “Sono incredibilmente fortunato a lavorare al fianco di questo team creativo per il mio primo fumetto di lunga durata. È stata un’esperienza surreale scrivere questi personaggi e storie con Curt nel corso degli anni e vederli realizzati in modo così spettacolare”.

“Sono entusiasta di tornare con il Team Youth su questo nuovo progetto”, ha detto Cunniffe. “Uno strano libriccino che ha scalfito quel prurito che avevo da anni per X-files e Mysterious World di Arthur C. Clarke!”

Diotto ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dal nostro team su questo libro e non vedo l’ora che i lettori si uniscano a noi in questa nuova avventura!”

Tra le influenze che hanno contribuito alla creazione di “Indigo Children”, che includerà anche una serie di copertine variant illustrate da Tyler Boss, Tula Lotay e Jenny Frisson, sono state citate le serie tv Stranger Things e X-Files, la fantascienza di Spielberg e Arthur C. Clarke (2001: Odissea nello spazio) nonché fumetti come Radiant Black e The Department of Truth. “Indigo Children” segue l’epica storia del giornalista Donovan Price mentre dà la caccia ai “Bambini Indaco” straordinariamente dotati dopo la loro misteriosa scomparsa avvenuta quindici anni prima.

Il film di “Indigo Children” è già in fase di sviluppo con Jeff Ludwig al timone, per Ludwig si tratta del secondo adattamento a cui lavora come produttore dopo la serie tv Alan Wake, in lavorazione per il canale AMC e basata sull’omonimo videogioco survival-horror del 2010 in origine un’esclusiva per Xbox 360, ma dall’anno scorso disponibile in versione “remastered” anche per PC, PS4 E PS5.

Per quanto riguarda Curt Pires, l’autore di fumetti ha altri due fumetti che stanno per diventare altrettante serie tv: il citato Youth (“X-Men incontra Chronicle”), attualmente in sviluppo per Amazon Prime e la sua serie Wyrd che è in sviluppo per il canale FX con Matthew Rhys (Gremlins: Secrets of the Mogwai) nei panni del protagonista Pitor, un super-soldato depresso che lavora a operazioni clandestine per il governo americano, e il cui passato e la sua condizione di superuomo indistruttibile appaiono correlati agli esperimenti nazisti con l’occulto durante la fine della seconda guerra mondiale.

Fonte: Image Comics