Warner Bros. utilizzerà l’intelligenza Artificiale come supporto per decidere quali film realizzare

Warner Bros. Pictures cavalca l’onda dell’Intelligenza Artificiale, in realtà al centro di alcune controversie, e annuncia che la utilizzerà come supporto per decidere quali film realizzare. Una delle controversie più recenti sull’intelligenza artificiale ha riguardato la serie tv Marvel Secret Invasion la cui sequenza d’apertura è stata creata proprio con l’ausilio di I.A..

Il sito THR riporta che Warner Bros. Pictures ha siglato una partnership per utilizzare il sistema di gestione dei progetti basato sull’intelligenza artificiale di Cinelytic. Attraverso questa partnership lo studio “sfrutterà i dati completi e l’analisi predittiva del sistema per guidare il processo decisionale nella fase del semaforo verde. La piattaforma online integrata può valutare il valore di una star in qualsiasi territorio e quanto ci si aspetta che un film guadagni nelle sale e su altri flussi ausiliari”.

Tobias Queisser è il fondatore di Cinelytic, che è stato lanciato quattro anni fa e ha raccolto 2,25 milioni di dollari nel 2018 da T&B Media Global firmando accordi con Ingenious Media e Productivity Media. Queisser ha dichiarato:

Il sistema può calcolare in pochi secondi ciò che richiedeva giorni per essere valutato da un essere umano quando si trattava di una valutazione generale del pacchetto di film o del valore di una stella. L’intelligenza artificiale sembra spaventosa. Ma in questo momento, un’intelligenza artificiale non può prendere alcuna decisione creativa. Ciò in cui è brava è sgranocchiare numeri e abbattere enormi set di dati e mostrare schemi che non sarebbero visibili agli umani. Ma per prendere una decisione creativa ha ancora bisogno di esperienza e istinto.

Tonis Kiis, Senior Vice President of Distribution, ha aggiunto: “Ogni giorno prendiamo decisioni difficili che influenzano cosa – e come – produciamo e consegniamo i film ai cinema di tutto il mondo, e più precisi sono i nostri dati, meglio saremo in grado di coinvolgere il nostro pubblico”.

Anni fa un illustre creativo ha detto la sua sull’Intelligenza Artificiale e la sua potenziale applicazione a livello creativo e artistico, dopo aver visto un filmato di animazione generato dall’intelligenza artificiale, il maestro Hayao Miyazaki dello Studio Ghibli ha reagito così.

Chiunque crei questa roba non ha idea di cosa sia il dolore. Sono assolutamente disgustato. Non vorrei mai incorporare questa tecnologia nel mio lavoro. Sento fortemente che questo è un insulto alla vita stessa. Sento che ci stiamo avvicinando alla fine dei tempi. Noi esseri umani stiamo perdendo fiducia in noi stessi.