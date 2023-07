Io sono tuo padre: trailer italiano, colonna sonora e anticipazioni del film con Omar Sy (Al cinema dal 24 agosto)

Dopo la tappa al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard, dal 24 agosto nei cinema italiani con Altre Storie & Minerva Pictures Io sono tuo padre (Tirailleurs) di Mathieu Vadepied con Omar Sy nel ruolo di attore e produttore. Il film, ambientato durante la Prima Guerra mondiale, racconta la storia dei soldati senegalesi reclutati dalla Francia per combattere al fronte, ma soprattutto l’intenso rapporto tra un padre e un figlio.

Io sono tuo padre – Trama e cast

La trama ufficiale: Il film è ambientato nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, quando truppe ‘senegalesi’ formate da soldati provenienti dal Senegal e dal resto dell’Africa combattevano al fianco dell’esercito francesce. È la storia di un padre, il senegalese Bakary Diallo (Omar Sy) e del figlio Thierno (Alassane Diong) costretti ad affrontare una guerra che metterà a dura prova il loro forte legame. Inviati al fronte, padre e figlio dovranno affrontare insieme la guerra. Animato dall’ardore del suo capitano che vuole condurlo nel cuore della battaglia, Thierno dovrà emanciparsi e diventare un uomo. Ma Bakary farà di tutto per evitare che suo figlio combatta e per riportarlo a casa sano e salvo. Un film che racconta un evento storico, poco conosciuto, che ha segnato molte generazioni anche in Africa dove interi villaggi furono privati della loro linfa vitale e allo stesso tempo un film intimista, un racconto privato ma ‘universale’, sull’amore di un padre verso suo figlio.

Il cast include anche Jonas Bloquet, Bamar Kane, Alassane Sy, Aminata Wone, François Chattot, Clément Sambou, Oumar Sey, Léa Carne, Aristide Tarnagda, Indjai Caramo, Souleymane Bah, Jordan Gomis, Renaud Calvet, Nicolas Djermag, Fatimata Diallo.

Io sono tuo padre – Trailer e video

Curiosità sul film

“Io sono tuo padre” è stato film di apertura del Festival di Cannes 2022 sezione Un Certain Regard.

Omar Sy oltre che attore è anche produttore della pellicola.

Il film è stato girato in Francia dal 23 agosto 2021 al 13 ottobre 2021, prima di trasferirsi in Senegal nel gennaio 2022. È stato parzialmente girato a Neufmaison, nelle Ardenne.

Il regista Mathieu Vadepied ha incontrato l’attore Omar Sy durante le riprese di Quasi amici – Intouchables (2011), dove era il direttore della fotografia. Sy era interessato a recitare in Io sono tuo padre per anni durante lo sviluppo, fino a quando non è diventato troppo vecchio per interpretare il ruolo del figlio, e ha pensato solo a produrre e non recitare. Alla fine ha preso la parte del padre.

Poiché i personaggi principali non parlano francese, si è deciso di farli parlare fula (o “peul” in francese) con i sottotitoli, invece di farli parlare male il francese con un forte accento come si sarebbe fatto qualche anno fa. Il fula è una lingua africana parlata in circa 20 paesi dell’Africa occidentale e centrale, incluso il Senegal, dove è ambientata parte dell’azione, e l’attore Omar Sy lo parlava già fluentemente.

Il giorno dell’uscita del film è stato rivelato che diverse comparse dal Mali e dalla Costa d’Avorio utilizzate durante le riprese nelle Ardenne erano clandestine e hanno dovuto lasciare la Francia, anche se erano ben integrate nella società francese.

Il regista Mathieu Vadepied fu commosso nel 1998 dalla morte dell’ultimo tirailleur senegalese, Abdoulaye Ndiaye, all’età di 104 anni, e ebbe l’idea che i resti del milite ignoto nell’Arco di Trionfo a Parigi potessero provenire da un soldato dell’Impero coloniale francese in Africa, e rimase con lui. Per scrivere la sceneggiatura ci sono voluti sei anni con Olivier Demangel, dove hanno ricominciato più volte da zero (nuova storia, nuovi personaggi).

Il film, una produzione Unitè e Korokoro, prodotto da Bruno Nahon e Omar Sy.

I soldati senegalesi, una lunga storia della Francia

Il primo battaglione di soldati senegalesi fu creato per decreto imperiale nel 1857. Questo corpo militare fu costituito all’interno dell’Impero coloniale francese e composto da soldati africani provenienti sia dal Maghreb che dall’Africa subsahariana. Furono presenti nei momenti di gloria la difesa di Reims nel 1918 o la battaglia di Bir Hakeim nel 1940 – e di tragedia, come il terribile massacro che la Wehrmacht compì contro di loro durante la campagna di Francia. Le truppe dette “senegalesi” erano formate da soldati provenienti dal Senegal ma anche dal resto dell’Africa. Si spostarono al fronte accanto ai soldati nativi. Duecentomila di loro furono chiamati a combattere. Trentamila caddero sul campo di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale. Molti tornarono a casa mutilati o feriti. Circa centocinquantamila furono mobilitati durante la Seconda Guerra Mondiale.

I numeri variano a seconda delle fonti. Sebbene le cose stiano iniziando a cambiare, i libri che raccontano la loro storia sono pochi. E i film sono ancora più rari. Nei libri di scuola si nota la loro assenza. Non sappiamo quanti uomini siano stati reclutati con la forza o addirittura con la violenza. Furono arruolati per tutte le guerre coloniali francesi. Il corpo fu sciolto nel 1960.

Fonti: Anthony Guyon, Les tirailleurs sénégalais : de l’indigène au soldat, de 1857 à nos jours (Perrin, 2022) ; Jean-Pierre Bouvier, La longue marche des tirailleurs sénégalais ; de la Grande Guerre aux indépendances (Belin Histoire, 2018).

Intervista a regista, cast e sceneggiatore

Il regista Mathieu Vadepied spiega come è nato il progetto “Io sono tuo padre”:

MV: L’idea del film risale al 1998 e alla morte dell’ultimo soldato senegalese (Abdoulaye Ndiaye, di 104 anni, arruolato nel 1914). Per ironia della sorte, morì il giorno prima di ricevere la Legion d’Onore dal Presidente Jacques Chirac. In quel momento, e non so perché, mi sono chiesto: e se la tomba del Milite Ignoto contenesse i resti di un soldato reclutato in uno dei Paesi africani allora colonizzati dalla Francia? E così è iniziato tutto. Ho fatto molte ricerche, anche se allora non pensavo che avrei mai avuto l’opportunità di realizzare un film del genere. Ma l’idea mi è rimasta in mente, e si è sviluppata nel tempo. Nel 2010, durante le riprese di “Quasi amici – Intouchables”, ho incontrato Omar e gli ho parlato del progetto – Omar non era ancora così famoso come oggi. Siamo rimasti in contatto. Nel 2015 ho realizzato il mio primo lungometraggio, “Learn By Heart” , con due adolescenti della periferia parigina, Adama e Mamadou. Quindi, l’idea del film risale a molto tempo fa. È il progetto di una vita. Ho avuto un legame con il continente africano, in tutta la sua diversità, fin dall’infanzia. Il mio primo contatto con esso è stato attraverso mio nonno. Si chiamava Raoul. Il film è dedicato a lui. Era il sindaco di Evron, una piccola città agricola della Mayenne. La città era gemellata con Lakota, una cittadina della Costa d’Avorio. Da bambino, vedevo spesso delegazioni ivoriane venire a Evron per eventi festivi e culturali. Mi è rimasto impresso. Questa fratellanza tra agricoltori di due continenti mi ha segnato. Come accade in molte famiglie, anche il mio albero genealogico conta caduti al fronte. Mio nonno è stato sindaco e senatore, mio padre è diventato rappresentante di un collegio elettorale nell’Oise. Questa consapevolezza politica dei temi della memoria, di ciò che è la Francia, oggi e nel passato, la sua composizione e la sua popolazione, ha portato alla necessità di scrivere e partecipare a progetti che mettono in discussione la nostra società. Che fortuna. Progetti che offrono una visione, una valutazione della società francese in tutta la sua diversità, ricchezza e forza, assumendosi la responsabilità del suo passato. E soprattutto, riconoscendolo. Questa è la genesi del film, queste le sue radici genealogiche. Non sono entrato in politica come mio padre e mio nonno, ma resto convinto che il cinema, come arte, sia una forma di espressione popolare nel senso più nobile del termine. Può e deve avere questa ambizione, questa

dimensione ad un tempo poetica e politica.

Vadepied parla dell’elaborazione della sceneggiatura.

MV: Olivier Demangel, il coautore del film, e io abbiamo lavorato alla sceneggiatura per sei anni. Siamo tornati al punto di partenza almeno quattro o cinque volte e per punto di partenza intendo modificare completamente i personaggi. È stata una vera e propria traversata del deserto. Ci siamo buttati con tutto il cuore in un’avventura che spesso non era alla nostra portata. Anche perché il tema era delicato e complesso e non volevamo affrontarlo come un tratto politico. Ci siamo sempre detti che volevamo rivolgerci a tutti, non solo alle persone interessate ai temi dell’integrazione e identità. Volevamo rivolgerci anche a coloro che hanno paura e sono intrappolati nella rete dell’estremismo politico, che non conoscono necessariamente la realtà della storia dei soldati senegalesi. Volevamo fare appello alle loro emozioni, a questa dimensione universale trattata attraverso la storia di un padre e di suo figlio, per far sentire loro quello che hanno passato questi uomini. Saremmo felici se ci fossimo anche solo in parte riusciti. Durante il nostro lungo sviluppo, siamo stati immancabilmente supportati da Bruno Nahon e dal suo staff di Unité. Omar Sy ha seguito ogni versione a partire da “Quasi amici – Intouchables”. Senza di loro, senza il loro sostegno e senza le loro convinzioni, che sono in linea con le nostre, non sarei riuscito a superare tutti questi lunghi anni di lavoro. Abbiamo condiviso lo stesso sogno utopico. Hanno avuto la fiducia e la volontà di stare al nostro fianco per tutto questo tempo. Anche Omar Sy si è impegnato nella produzione e ci ha portato la sua energia come produttore e attore. Olivier Demangel è diventato il mio alter ego. È davvero una sceneggiatura scritta a quattro mani. Abbiamo deciso tutto insieme e lui ha trasmesso un’energia costante durante i miei momenti di dubbio e di ricerca dell’anima. La nostra meravigliosa alleanza, sostenuta dal suo impegno continuo, ha permesso a questo film di esistere.

Vadepied spiega come si fa a raccontare una pagina di Storia così poco conosciuta e complessa.

MV: Semplicemente cercando di raccontare una storia di esseri umani, con tutte le loro emozioni e i problemi, molti dei quali sono gli stessi di oggi: rapporti con l’autorità, dominazione, rivolta, ambizione. Più pragmaticamente, a livello umano, lavorando con una macchina da presa che il direttore della fotografia Luis Arteaga utilizza in modo sensibile e ponderato. E lavorando a scenografie molto realistiche e immersive con Katya Wyszkop, e ai costumi con Pierre-Jean Larroque. Avevamo la stessa idea di creare dei set su cui poter girare a 360°. Ci siamo immersi in una realtà che ci lasciava grande libertà di movimento. Per quanto riguarda le scene di combattimento, abbiamo cercato di immaginare cosa avrebbe potuto fare un reporter di guerra nel nostro universo di finzione. Trovare una verità, un’autenticità bruta, non trattata in modo particolarmente estetico. E poi, con tutto il nostro lavoro sul suono immersivo, a stretto contatto con le voci, grazie alla meticolosa registrazione del suono di Marc-Olivier Brulle con la troupe del montatore Pierre Bariaud (e la talentuosa Charlotte Butrak) e la troupe di Emmanuel Croset, i mixer ci hanno tenuto con i piedi per terra tra la storia intimista e la Storia con la S maiuscola.. Ogni professionalità ha portato il suo tocco e il suo universo. Considero il mio lavoro come quello di uno scultore nell’argilla: scavare le cavità, staccare le forme, creare sulla base di quel ricco terriccio. Ogni intervento contribuisce a creare quella profondità, quella dimensione di immersione. Con Omar Sy è stato un po’ diverso, potente. C’è stato un po’ di attrito tra noi, anche se ci conosciamo da tanti anni. Abbiamo imparato ad ascoltare le nostre differenze. Gli ho chiesto di avere una recitazione più sommessa. Ci siamo mossi con attenzione tra la lingua Fulani, che io non parlo, e i suoi sentimenti al riguardo. Abbiamo trovato il personaggio di Bakary in uno scambio che è stato ricco e unico per entrambi, credo.

Omar Sy racconta la genesi del progetto.

OS: Mathieu Vadepied ed io abbiamo portato avanti questo progetto per molti anni. È il filo conduttore del nostro rapporto. Tutto risale a “Quasi amici – Intouchables”, il film diretto da Olivier Nakache ed Eric Toledano, uscito nel 2011. Mathieu Vadepied era il direttore della fotografia. Ricordo un momento in mensa. Stavamo pranzando e Mathieu mi parlò di questo progetto: e se il milite ignoto fosse senegalese? Era ossessionato dall’idea. Ne abbiamo parlato molto. Quando le riprese di “Quasi amici – Intouchables” sono terminate, siamo rimasti in contatto, anche se il progetto era ancora solo un’idea. È germogliato e siamo andati avanti lentamente. L’idea è diventata un pitch e poi un trattamento. Poi una sceneggiatura e un’altra sceneggiatura. Tutto questo è andato avanti per dieci anni! Un tempo avrei dovuto interpretare questo soldato, ma poi sono diventato troppo vecchio per il ruolo: ho pensato che sarebbe stato meglio affidarlo a un attore più giovane. Ho iniziato a ritirarmi dal progetto. Ma Mathieu e il suo produttore Bruno Nahon vennero da me e mi dissero che, anche se non avessi interpretato il ruolo, avrei dovuto rimanere associato al progetto. Ed è qui che è nata l’idea di una mia co-produzione. La Gaumont era pronta a difendere il film. Ho visto tutte le versioni del film, tutte le sceneggiature, e mi sono chiesto: sono disposto a non recitare in questo film? Alla fine ne abbiamo parlato e ho accettato di interpretare il ruolo a condizione di parlare Fulani, non volevo assolutamente interpretare un soldato con l’accento.

Sy racconta il suo ruolo di coproduttore.

OS: Coproducendo il film, ho voluto dimostrare che il mio coinvolgimento andava oltre la presenza del mio nome sulla locandina. Credevo profondamente in questa storia. Per me era importante che esistesse. E volevo contribuire a farla conoscere il più possibile. Ho pensato che recitare e basta non fosse sufficiente. Recitare e coprodurre sono due tipi diversi di sostegno.

Omar Sy parla della storia narrata del film, poco conosciuta, e come raccontare la guerra da un punto di vista umano.

OS: Non capisco perché la storia dei soldati senegalesi, o di altri paesi, sia stata raccontata così raramente. Non so perché, per quali motivi ignoriamo ancora questa parte della nostra storia. So solo che non se ne sente parlare spesso. Ma ritengo che sia una perdita di tempo chiederselo. Ciò che è fondamentale oggi è raccontarla, e basta. Ecco perché abbiamo fatto questo film. Il nostro desiderio segreto è quello di creare un vero incontro con questi soldati. Non vogliamo solo che le persone scoprano questa storia, ma anche che la ricordino. Non c’è niente di meglio di un incontro per ricordare le cose…Volevamo raccontare la storia così come è accaduta – dal punto di vista pedagogico – rimanendo il più accurati possibile. Questo è anche un modo per mostrare rispetto e rendere omaggio alle vite perse, quelle dei giovani arruolati nell’esercito e strappati ai loro villaggi. Questa è la parte della storia che non conosciamo, semplicemente perché nessuno ne parla mai. Quando si parla delle truppe senegalesi, le si immagina come soldati in Francia, che combattono per la Francia – questo non è mai stato nascosto – ma si dimentica che prima questi uomini vivevano in villaggi e città. È come se parlassimo di Africa post-coloniale come se prima non ci fosse stata l’Africa. È quel “prima” che mi interessa.”io sono tuo padre” è un film di guerra intimista! Intendo dire che è un film intimista nel bel mezzo di una guerra. Parla della vita privata degli uomini sullo sfondo della guerra. Una guerra dal punto di vista umano. Credo che questo sia praticamente l’unico modo per raccontarla. Non c’è altro modo per trasmettere il suo pieno significato, per vedere le sue orribili conseguenze, per parlare di tutte le sofferenze – tutto questo può essere raccontato solo in termini umani. Altrimenti, è tutta teoria e non c’è molto da dire. Parlando dell’Ucraina di oggi, ciò che ha di significativo sono le immagini di persone che fuggono dal loro Paese con nient’altro che uno zaino, non una mappa con bei colori e frecce.

Sy spiega perché il film ha un valore educativo per i giovani.

OS: Far ascoltare questa storia al maggior numero di persone è la nostra sfida più grande. E speriamo che siano toccate da questa storia “personale” inserita nella Storia con la S maiuscola. Dovrebbe avere un valore educativo. Ammettiamo liberamente il suo scopo pedagogico. Spero che questo film apra un nuovo capitolo nella storia della Francia e che ora la gente presti maggiore attenzione a questo tema: tutti quei soldati che hanno combattuto per la Francia ma non sono stati considerati francesi. Che finalmente li riconosciamo e raccontiamo le loro storie. È tutto ciò che possiamo sperare. In ogni caso, è quello che abbiamo cercato di fare, e ora la gente dovrà raccontare altre storie. Il nostro film parlava dei soldati senegalesi, ma ce n’erano anche altri provenienti da altri Paesi. Dobbiamo rendere omaggio anche a loro. Il film può rendere orgogliosi i giovani che si sentono esclusi dalla Storia con la S maiuscola. Parliamo di integrazione, di assimilazione, ma anche loro hanno bisogno di storie che raccontino un passato comune, che ci aiutino a scrivere un futuro comune, un presente comune. Non è un caso che ci siano così tanti indiani nel Regno Unito, o così tanti senegalesi, marocchini, tunisini e algerini in Francia. In passato, gli immigrati si riversavano nel Paese con cui avevano forti legami. Abbiamo quindi una storia comune e dobbiamo raccontarla. Altrimenti, qualcosa non va. La nostra storia ci permette di dire: “Ragazzi, ci frequentiamo da molto tempo e questo non dobbiamo mai dimenticarlo!.

Lo sceneggiatore Olivier Demangel racconta la sua collaborazione con il regista Mathieu Vadepied.

OD: Ho conosciuto Mathieu Vadepied quando sono stato cosceneggiatore del suo primo film “Learn by Heart” (2015). Naturalmente mi ha parlato di “io sono tuo padre”, un progetto che gli stava a cuore da molti anni. Mi ha proposto di lavorare con lui. Così ci siamo imbarcati in questa grande avventura, ma non è stato sempre facile. Per molte ragioni. Scrivere un film ricorda spesso il suo soggetto. Il nostro lavoro insieme a volte assomigliava alla guerra di trincea. E in effetti, scrivere della Prima Guerra Mondiale è stato molto complesso. Soprattutto perché si trattava di una guerra immobile e statica, da trincea a trincea, con i soldati in bilico tra due mondi. L’altra difficoltà che abbiamo incontrato è che ci siamo presto resi conto di quante poca documentazione esista sulle truppe senegalesi. Non c’è nulla di scritto da loro, nessuna trasmissione orale, nessuna testimonianza. Ci sono alcuni romanzi coloniali con immagini stereotipate e pochi saggi storici. Si trattava quindi di una doppia sfida. Non è stata un’impresa da poco: creare un dramma su una guerra immobile e ricostituire una storia africana che era stata tramandata così raramente. Infine, dovevamo trovare la giusta angolazione, la giusta distanza per racchiudere l’intera complessità di questo rapporto padre-figlio: un rapporto universale che esiste in tutte le culture, ma che qui è visto in un contesto di guerra. È stato un vero dilemma, perché, per quanto ne so, non esiste una storia di guerra che metta insieme un padre con suo figlio, per il semplice motivo che nessun esercito arruolerà mai due membri della stessa famiglia nello stesso reggimento. Ma abbiamo pensato che potesse essere possibile nel caso dei soldati africani, a causa del modo in cui venivano “reclutati”, in alcuni casi non diverso da quello dei tempi della schiavitù. E così, abbiamo trovato un modo moderno – credo – di raccontare una storia di guerra, che è un genere a sé stante.

Io sono tuo padre – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Alexandre Desplat vincitore di due Oscar per la colonna sonora su un totale di 11 candidature per i film Grand Budapest Hotel e La forma dell’acqua – The Shape of Water. Altri crediti di Desplat includono Il discorso del re, Argo, The Imitation Game, Unbroken, Operation Finale, L’ufficiale e la spia, Asteroid City e il Pinocchio di Guillermo del Toro.

vincitore di due Oscar per la colonna sonora su un totale di 11 candidature per i film Grand Budapest Hotel e La forma dell’acqua – The Shape of Water. Altri crediti di Desplat includono Il discorso del re, Argo, The Imitation Game, Unbroken, Operation Finale, L’ufficiale e la spia, Asteroid City e il Pinocchio di Guillermo del Toro. Il regista Mathieu Vadepied parla della colonna sonora: “Alexandre Desplat si è sforzato di trovare un equilibrio nella sua musica. La maggior parte delle nostre discussioni si è concentrata sui personaggi e sulle loro percezioni. La sua musica oscilla tra la tensione drammatica e i sentimenti dei personaggi. E io ero convinto che lui avesse questo potere poetico e questa visione della musica che può sostenere sia la narrazione che i movimenti interiori dei personaggi. Era il compositore di cui “Io sono tuo padre” aveva bisogno per spiccare il volo. Infine, Xavier Sirven ha orchestrato con precisione e sensibilità le traiettorie dei nostri personaggi e il dramma della guerra come teatro.”

1. Les soldats creusent 2:59

2. Le village 2:46

3. Capture 3:08

4. Arrivée en France 3:57

5. Sous la pluie 2:13

6. Adama 2:14

7. Les galons de Thierno 2:27

8. Les tranchées 2:24

9. Salif 2:36

10. Attaque du fortin 4:30

11. Bakary 5:26

12. Sénégal 3:40

13. Soldat inconnu 5:57

La colonna sonora di “Io sono tuo padre” è disponibile su Amazon.

Io sono tuo padre – Foto e poster