It Lives Inside: trailer e anticipazioni dell’horror sovrannaturale di Bishal Dutta

Dopo la presentazion in anteprima al SXSW Film Festival, dove ha vinto il Midnight Audience Award, porterà nei cinema americani con Neon It Lives Inside, un horror indipendente che segna l’esordio alla regia di Bishal Dutta che realizza il suo primo lungometraggio. Sam (Megan Suri) desidera disperatamente inserirsi a scuola, rifiutando la sua cultura e la sua famiglia indiana per essere come tutti gli altri. Quando uno spirito demoniaco mitologico si aggrappa alla sua ex migliore amica, deve fare i conti con la sua eredità e le sue origini per sconfiggerla.

It Lives Inside – Trama e cast

La trama ufficiale: Sam (Megan Suri), un’adolescente indiano-americana, vive in un sobborgo idilliaco con la madre conservatrice e il padre integrato. Le insicurezze culturali di Sam crescono a causa della sua amica, Tamira (Mohana Krishnan), che misteriosamente porta sempre con sé un barattolo di vetro vuoto. In un momento di rabbia, Sam rompe il barattolo di Tamira e scatena un’antica forza demoniaca indiana che rapisce Tamira. Sam cerca Tamira, seguendo le tracce di un giovane che ha eseguito un rituale mortale, finché l’entità demoniaca non inizia a prenderla di mira, uccidendo il suo ragazzo e mandando in frantumi la sua realtà con visioni terrificanti. Sam deve unirsi ai suoi genitori e a un simpatico insegnante per salvare Tamira e porre fine al terrore del demone.

Il cast del film include anche Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Betty Gabriel, Vik Sahay, Gage Marsh, Siddhartha Minhas, Saisha Muni, Paige Shaw , Sangeeta Wylie e Carlo Yu.

It Lives Inside – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista indiano-americano emergente Bishal Dutta fa il suo debutto alla regia dopo aver diretto sei cortometraggi e una manciata di episodi della serie tv “Triads”.

La sceneggiatura è scritta anche da Bishal Dutta, da una storia di Ashish Mehta (serie tv “Hush Hush”).

La storia attinge fortemente sia dal folklore indiano che racconta le leggende dei demoni sia a una storia familiare molto personale del nonno del regista.

I crediti della protagonista Megan Suri includono apparizioni nelle commedie Appuntamento con l’amore e The Miseducation of Bindu, nel recente thriller Missing nei panni di Veena e in diverse serie tv (Atypical, Future Man, Modern Family, Le regole del delitto perfetto).

Le musiche originali del film sono del compositore Wesley Hughes (Evil at the Door, The Moon & Back, ReBroken).

Il film è prodotto da Raymond Mansfield & Sean McKittrick.

It Lives Inside – Foto e poster