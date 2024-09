James Gunn sta sviluppando un film live-action incentrato su Bane e Deathstroke per DC Studios

Bane & Deathstroke, i due iconici “supercriminali” dei fumetti DC avranno un loro film live-action. James Gunn & Peter Safran co-CEO dei DC Studios stanno sviluppando il progetto di cui al momento non ci sono dettagli su storia e su come si collegherà al nuovo universo di Gunn che ha rimpiazzato il DC Extended Universe (DCEU).

La sceneggiatura del film è attualmente in fase di scrittura da parte di Matthew Orton che oltre ad aver scritto per Marvel Studios Captain America: Brave New World, ha scritto il thriller Operation Finale con Oscar Isaac e Ben Kingsley, creato la serie tv Devil’s Peak e scritto episodi per la serie tv Moon Knight. Orton sta anche adattando per Chad Stahelski, regista dei film John Wick, il romanzo “Il ritorno delle gru” (Shibumi) dello scrittore Trevanian, e ha scritto anche l’imminente film d’azione Cleaner di Martin Campbell (GoldenEye) con Clive Owen e Daisy Ridley.

Chi sono Bane & Deathstroke?

Cresciuto in una prigione sull’isola di Santa Prisca per i crimini del padre, Bane ha dedicato la sua vita ad affinare la sua mente e il suo corpo in un’arma perfetta. Per condurre la sua guerra senza fine contro l’ingiustizia, Batman ha sviluppato il suo corpo in modo tanto perfetto quanto la sua mente. Ma c’è un uomo che lo ha spezzato. Un uomo che per molti versi è il suo esatto opposto: una meraviglia fisica e un genio senza pari. Ma mentre il Cavaliere Oscuro era nato per combattere il crimine, Bane era destinato a una vita di corruzione. Nato in una prigione su una remota isola caraibica, Bane è stato cresciuto senza pietà o compassione. Da adulto, è stato soggetto di prova per il super-steroide chiamato Venom. Forte a livelli sovrumani, Bane è fuggito dal suo inferno e si è diretto a Gotham City, dove ha scelto di lasciare il segno sconfiggendo Batman. Sebbene ci sia riuscito, la loro battaglia iniziale è stata ben lungi dall’essere l’ultima. Da allora, Bane ha ripetutamente cercato di accumulare non solo potere, ma anche territorio, che si tratti di Gotham City o della sua casa di Santa Prisca. Spesso in guerra con la sua dipendenza personale dal super-siero che gli dà la forza, Bane non smetterà mai di combattere per dimostrare di meritare di governare.

Slade Wilson è un mercenario e un assassino a pagamento che non si fa scrupoli a oltrepassare i limiti per portare a termine il lavoro, indipendentemente da dove siano tracciati. Un formidabile agente dell’esercito degli Stati Uniti, il colonnello Slade Wilson ha accettato di sottoporsi a un processo sperimentale che ha aumentato le sue capacità mentali e fisiche a livelli sovrumani. Invece di continuare la sua carriera come soldato, Slade è diventato il mercenario mascherato Deathstroke. Questa decisione ha portato sua moglie ad abbandonarlo e suo figlio Joseph a rimanere ferito in modo permanente, così come alla morte di suo figlio Grant, che ha cercato di emulare Slade. Nel corso degli anni, Slade ha combattuto molti supereroi DC, in particolare i Teen Titans, ed è stato persino incarcerato, solo per poi scappare. Ha anche lavorato occasionalmente con gli Avengers e il governo degli Stati Uniti per proteggere il pianeta o servire ciò che considera un bene superiore. Ma nonostante i suoi occasionali atti eroici, Slade Wilson alla fine si rimette a qualsiasi vantaggio per sé, trovando scappatoie nel suo stesso codice d’onore per giustificare tradimenti e manipolazioni.

Bane & Deathstroke al cinema e in TV

Slade Wilson / Deathstroke appare nel DC Extended Universe (DCEU), interpretato da Joe Manganiello. Nella scena dopo i titoli di coda del film Justice League (2017), Lex Luthor lo recluta per formare la propria squadra in risposta alla formazione della Justice League. Nella director’s cut del film, Zack Snyder’s Justice League (2021), Deathstroke viene a conoscenza dell’identità segreta di Batman da Luthor, e una possibile versione futura del personaggio appare anche in un sogno apocalittico. Manganiello era originariamente destinato a riprendere il ruolo in The Batman e in un film sulle origini di Deathstroke, ma questi progetti sono stati rimossi dalla continuity del DCEU ed entrambi cancellati.

Slade Wilson appare nella decima stagione della serie tv Smallville, interpretato da Michael Hogan.

Slade Wilson interpretato da Manu Bennett appare nella serie tv Arrow. E’ un ex agente dell’ASIS che allena Oliver Queen mentre sono bloccati sull’isola Lian Yu.

Grant Wilson (interpretato da Jamie Andrew Cutler), il figlio più giovane di Slade, continua l’eredità del padre formando la Deathstroke Gang. Una possibile versione futura di Grant dell’anno 2046 appare anche nella serie spin-off Legends of Tomorrow.

Joe Wilson (interpretato da Liam Hall), il figlio maggiore di Slade, indossa l’armatura del padre durante l’evento crossover “Elseworlds”.

John Diggle Jr. (interpretato da Charlie Barnett) diventa il nuovo leader della “Deathstroke Gang” nell’anno 2040.

Slade Wilson / Deathstroke appare nella seconda stagione di Titans, interpretato da Esai Morales. Questa versione è un veterano della Delta Force che ha subito dei bio-miglioramenti sperimentali all’H.I.V.E.. Una versione zombificata di Deathstroke appare brevemente nella quarta stagione.

Una criticatissima (dai fan) incarnazione originale di Bane di nome Antonio Diego appare in Batman & Robin (1997), interpretato rispettivamente da Robert Swenson e Michael Reid MacKay. Questa versione è un serial killer incarcerato che è stato trasformato nel non intelligente Bane dal dottor Jason Woodrue prima di servire come assistente di Poison Ivy e Mr. Freeze.

Bane appare in Il cavaliere oscuro – Il ritorno, interpretato da Tom Hardy. Con l’intenzione di ritrarre il personaggio come “più minaccioso” rispetto alla suddetta incarnazione di “Batman & Robin”, Hardy ha guadagnato 14 chilogrammi di muscoli per il ruolo, portando il suo peso a 90 chilogrammi. Prima dell’uscita del film, la voce di Bane ha ricevuto critiche per essere incomprensibile a causa della sua maschera. Parlando con Entertainment Weekly, Christopher Nolan ha detto “Penso che quando le persone vedranno il film, le cose si metteranno a fuoco. Bane è molto complesso e molto interessante e quando le persone vedranno il film finito le persone saranno molto intrattenute da lui.” “Volevamo un mostro molto fisico. Volevamo di più di Darth Vader, se vuoi, e questo è stato molto importante nelle dinamiche della storia.” Lo stesso Hardy ha anche commentato i problemi con la voce in un’altra intervista con Entertainment Weekly: “È un rischio, perché potremmo essere derisi, o potrebbe essere molto fresco ed emozionante”, e che “Il pubblico non deve essere troppo preoccupato per la voce mormorante…Man mano che il film procede, penso che sarai in grado di sintonizzarti sulla sua ambientazione.” Hardy dice che la voce che ha sviluppato ha avuto diverse influenze, tra cui l’intelletto di Bane, l’eredità caraibica, e in particolare, il combattente a mani nude Bartley Gorman.

