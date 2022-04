Jason Momoa protagonista del film di Minecraft, KJ Apa e Isabel May saranno i Wonder Twins

Attori Jason Momoa in “Fast & Furious 10”, Jake Gyllenhaal nel thriller con rapina “Cut and Run”

Jason Momoa meglio noto come l’Aquaman dei film DC ha firmato per recitare nell’adattamento live-action del popolarissimo franchise di videogiochi Minecraft prodotto da Warner Bros. Alla regia del progetto Jared Hess, noto per le commedie Napoleon Dynamite e Super Nacho. L’ultimo film di Hess per il grande schermo risale 2016, con la commedia con rapina basata su eventi reali Masterminds – I geni della truffa. Nel frattempo Hess ha diretto episodi per serie tv come Omicidio tra i mormoni, The Last Man on Earth e Son of Zorn.

“Minecraft” è un franchise multimediale, sviluppato in gran parte da Mojang Studios, che si compone di cinque videogiochi, vari libri tra cui romanzi ambientati nel mondo di Minecraft, merchandising ed eventi. Microsoft ha acquisito Mojang Studios nel 2014, insieme al franchise di “Minecraft” e alle sue edizioni. L’originale Minecraft è un videogioco “sandbox open world” sviluppato da Mojang Studios ed originariamente creato dal programmatore svedese Markus Persson (“Notch”), utilizzando il linguaggio di programmazione Java. Con 238 milioni di copie vendute “Minecraft” è il videogioco più venduto di sempre.

Lo sviluppo di un progetto live-action basato su “Minecraft” è inziato nel 2012, Mojang ha ricevuto offerte da produttori di Hollywood che volevano produrre serie tv relative al franchise, ma Mojang ha dichiarato che si sarebbero impegnati in tali progetti solo quando “l’idea giusta si sarebbe presentata”. A febbraio 2014 Mojang è entrata in trattative con Warner Bros. Pictures in merito ad un film di “Minecraft”, e a ottobre dello stesso anno un primo progetto era “nelle sue prime fasi di sviluppo”. L’uscita del film era prevista per il 24 maggio 2019 con Shawn Levy (Free Guy) alla regia e Jason Fuchs a bordo come sceneggiatore. Levy in seguito si ritirò e venne sostituito da Rob McElhenney della serie tv Mythic Quest. Nell’agosto 2018, McElhenney ha lasciato il film e Fuchs è stato sostituito con i fratelli Aaron e Adam Nee (The Lost City) con uno slittamento della data di uscita. Secondo McElhenney, era stato attratto dal film in base alla natura open world del gioco, un’idea con cui la Warner Bros. era stata inizialmente d’accordo e gli aveva fornito un budget preliminare di 150 milioni di dollari. Nel 2016 il film aveva reclutato Steve Carell come protagonista. In seguito ci furono le dimissioni del CEO della Warner Bros. Pictures Greg Silverman, sostituito da Toby Emmerich che aveva una visione diversa per lo studio. Il film di “Minecraft” di McElhenney venne così accantonato a tempo indeterminato fino a quando McElhenney non si arrese e abbandonò il film. Nel gennaio 2019, Peter Sollett (Metal Lords) è stato annunciato per scrivere e dirigere il film, caratterizzato da una storia completamente diversa dalla versione di McElhenney. L’uscita del film nelle sale era prevista per il 4 marzo 2022, ma a causa della pandemia di COVID-19 in corso, la Warner Bros. ha rimosso il film dal programma di uscite e dopo l’abbandono di Sollett, una nuova data non è stata ancora annunciata.

Mary Parent e Roy Lee produrranno il film di “Minecraft” e Jill Messick morto nel 2018 riceverà un credito postumo per aver lavorato al film. Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts saranno i produttori esecutivi. Mojang Studios, lo sviluppatore svedese di videogiochi dietro “Minecraft”, produrrà tramite Lydia Winters e Vu Bui.

Jaoson Momoa oltre a riprendere il ruolo di Arthur Curry in Aquaman and the Lost Kingdom in uscita nel 2023, ha firmato per recitare come antagonista in Fast & Furious 10 e ha due film completati che usciranno entro il 2022, Slumberland e The Last Manhunt: il primo è un’avventura fantasy per famiglie diretta da Francis Lawrence (Hunger Games), su una ragazzina che scopre una mappa segreta per il mondo dei sogni di Slumberland e, con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge (Momoa), attraversa i sogni e fugge dagli incubi, con la speranza di poter rivedere il suo defunto padre; “The Last Manhunt” è un western basato su una storia di Momoa ambientata nel 1909, nel mezzo di un vecchio west morente, e racconta la contrastata storia d’amore di due nativi americani che dopo un tragico incidente si ritrovano braccati nel deserto, costretti a lottare per sopravvivere ad un ambiente ostile e ad uno sceriffo determinato a catturarli.

KJ Apa noto per il ruolo di Archie Andrews nella serie tv Riverdale e per i film Qual la zampa! e Cosa mi lasci di te, farà coppia con Isabel May vista nelle serie tv Young Sheldon e 1883, i due interpreteranno i Gemelli Meraviglia nel film Wonder Twins di Warner Bros.. Il film sviluppato da HBO Max, come il recente Batgirl attualmente in post-produzione, segue le avventure di due fratelli alieni mutaforma di nome Zan e Jayna introdotti per la prima volta nella serie animata di Hanna-Barbera degli anni ’70 The All-New Super Friends Hour, parte del franchise Superamici. La coppia proveniente dal pianeta Exxor può attivare i propri superpoteri toccandosi le mani e pronunciando la frase “Potere dei Gemelli Meraviglia attivato!”, con Jayna che può trasformarsi in qualsiasi animale e Zan può diventare acqua in qualsiasi stato. La coppia ha anche una scimmietta, Gleek, che assiste il duo nelle loro attività di lotta al crimine. Successivamente sono apparsi nei fumetti basati sulla serie animata e sono stati successivamente introdotti nel principale universo DC Comics. Da allora gli Wonder Twins sono apparsi in altri media, inclusa la serie animata Teen Titans Go! e la serie tv live-action Smallville interpretati da David Gallagher e Allison Scagliotti.

Adam Sztykiel che ha collaborato alle sceneggiature di Black Adam e Rampage, ha scritto la sceneggiatura di “Wonder Twins” e dirigerà anche il film che segnerò il suo debutto alla regia. Le riprese inizieranno questa estate ad Atlanta.

Vedremo Isabel May anche nella commedia The Moon & Back, completata e in attesa di una data di uscita. La trama segue May nei panni della liceale Lydia Gilbert, che un anno dopo la morte di suo padre, si sente completamente persa…finché non scopre qualcosa di inaspettato: l’ambiziosa sceneggiatura di un film di fantascienza scritta da suo padre, che necessita di un budget da blockbuster. Equipaggiata solo con una videocamera VHS e pochi spiccioli, Lydia decide di onorare il suo defunto padre e trasformare questa sceneggiatura in realtà.

Fonte: Variety / Deadline