Jennifer Lopez e Armie Hammer nella commedia d’azione Shotgun Wedding

Jennifer Lopez e Armie Hammer hanno firmato come protagonisti della commedia d’azione Shotgun Wedding di Lionsgate. Il sito Collider riporta che Jason Moore, regista dell’originale Pitch Perfect aka Voices dirigerà da una sceneggiatura di Mark Hammer e Liz Meriwether (New Girl).

Il film segue Darcy (Lopez) e Tom (Hammer) che riuniscono le loro adorabili ma molto ostinate famiglie per un matrimonio sin troppo atteso proprio mentre la coppia inizia ad avere dei dubbi. E se questo non fosse abbastanza una minaccia si abbatte sulla celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando tutto gli invitati al party vengono presi in ostaggio.

“Shotgun Wedding” è prodotto da Jennifer Loper e Benny Median attraverso la Nuyorican Productions e da Todd Lieberman & David Hoberman di Mandeville Films, il team dietro il dramma Wonder). A bordo anche Ryan Reynolds come produttore esecutivo insieme a George Dewey. James Myers e Scott O’Brien stanno supervisionando la produzione per Lionsgate. Le riprese dovrebbero iniziare all’inizio del prossimo anno.

“L’irresistibile magnetismo di Jennifer e Armie, separatamente e insieme, li rende l’abbinamento perfetto per questa commedia d’azione”, ha affermato Erin Westerman, Presidente della produzione per Motion Picture Group della Lionsgate. “Sono entrambi attori incredibilmente divertenti che possono anche interpretare l’azione, ma ciò che distingue questo film è il modo in cui la loro chimica contagiosa controlla lo schermo. Non riesci a staccare gli occhi da loro.”

Prossimamente vedremo Lopez, reduce dal successo del film Le ragazze di Wall Street, nella commedia romantica Marry Me con Owen Wilson. Hammer attualmente su Netflix con il thriller Rebecca in cui recita con Lily James reciterà in Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh.