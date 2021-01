The Formula: John Boyega e Robert De Niro nel film Netfllix

Nuovi casting di alto profilo per il film The Formula. Il sito Deadline riporta che John Boyega e Robert De Niro hanno entrambi firmato per recitare nel film con rapina prodotto da Netflix.

Boyega e De Niro reciteranno in “The Formula” diretti da Gerard McMurray che sarà anche sceneggiatore e produttore del progetto con Jane Rosenthal, De Niro e Berry Welsh. “The Formula” segna anche la seconda collaborazione di McMurray e Netflix dopo ll codice del silenzio – Burning Sands, dramma del 2017 che ha segnato una delle prime produzioni originali di Netflix-

“The Formula” seguirà il personaggio di Boyega, un “prodigio delle corse di Formula Uno che è costretto a diventare un’autista per le fughe per salvare l’unica famiglia che gli è rimasta”. Al momento il ruolo di De Niro non è stato esplicitato, ma vista lo scenario malavitoso in cui si muove il personaggio di Boyega, De Niro potrebbe interpretare un boss o il leader di una banda di rapinatori sulla scia di Kevin Spacey in Baby Driver tanto per fare un esempio.

Robert De Niro è attualmente nel nutrito cast del nuovo film corale, ancora senza titolo, di David O. Russell; sta girando il thriller Wash Me in the River su un tossicodipendente in via di guarigione che cerca vendetta sugli spacciatori responsabili della morte della sua fidanzata; tornerà a collaborare con Martin Scorsese nel dramma Killers of the Flower Moon recitando al fianco di Leonardo Di Caprio; lDe Niro apparirà anche nel dramma Armageddon Time ambientato negli anni ottanta e nel crime After Exile in cui reciterà con Chloe Grace Moretz e Miles Teller nei panni di un ex detenuto condannato per omicidio involontario che combatte con il senso di colpa.

John Boyega dopo il commiato dall’amato Finn della saga di Star Wars, interpretato per l’ultima volta in “L’Ascesa di Skywalker”, oltre a “The Formula” ha altri quattro progetti in ballo: il crime-thriller Naked Singularity attualmente in post-produzione che lo vede protagonista nei panni di un difensore pubblico di successo che dopo aver perso il suo primo caso vede la sua vita sgretolarsi; il thriller fantascientifico The Test diretto da Gavin Hood la cui trama è sconosciuta e due thriller d’azione: Rebel Ridge che esplora le ingiustizie sistemiche americane attraverso sequenze d’azione, suspense e umorismo cupo e Borderland su un membro dell’IRA a caccia dell’assassino di sua moglie che si ritrova braccato proprio dall’assassino che sta cercando.