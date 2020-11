Animali Fantastici 3: Johnny Depp è ufficialmente fuori dal sequel

Johnny Depp non sarà in Animali fantastici 3, ad annunciarlo su Instagram lo stesso Depp che ha rilasciato una dichiarazione in cui rivela che Warner Bros ha chiesto all’attore di abbandonare il ruolo di Grindelwald.

Secondo quanto riporta il sito IndieWire anche lo studio ha pubblicato una sua dichiarazione in annunciata l’uscita di Depp e una nuova data di uscita: “Johnny Depp lascerà il franchise di Animali fantastici. Ringraziamo Johnny per il suo lavoro sui film fino ad oggi. Animali fantastici 3 è attualmente in produzione e il ruolo di Gellert Grindelwald verrà rifuso. Il film debutterà nelle sale di tutto il mondo nell’estate del 2022”.

A seguire trovate la dichiarazione di Depp condivisa sul suo account Instagram.

Alla luce degli eventi recenti, vorrei fare la seguente breve dichiarazione. In primo luogo, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno donato il loro sostegno e la loro lealtà. Sono stato onorato e commosso dai vostri numerosi messaggi di amore e preoccupazione, in particolare negli ultimi giorni. In secondo luogo, desidero farvi sapere che mi è stato chiesto di dimettermi dalla Warner Bros. dal mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e ho rispettato e accettato tale richiesta. Infine, desidero dire questo. Il giudizio surreale del tribunale del Regno Unito non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che intendo fare appello. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo. Grazie per aver letto.

Il giudizio a cui si riferisce Deep nella sua dichiarazione è quello di un giudice di Londra che si è pronunciato contro Depp nella sua causa per diffamazione contro il quotidiano britannico The Sun per averlo definito un marito violento che picchia la moglie dopo che Amber Heard gli aveva mosso accuse di abusi domestici. Queste accuse sono state inizialmente rese pubbliche come parte della richiesta di divorzio da parte di Heard.

Gellert Grindelwald è un mago oscuro che seminò il panico nel mondo magico prima dell’ascesa di Lord Voldemort e introdotto nella saga cinematografica di Harry Potter nel sequel ” I Doni della Morte – Parte 1″ in cui un giovane Grindelwald è interpretato da Jamie Campbell Bower e una versione più vecchia da Michael Byrne. Grindelwald torna con le fattezze di Johnny Depp nella serie “Animali fantastici” in cui Grindelwald e Silente (Jude Law) hanno stretto un patto di sangue in gioventù per non farsi del male a vicenda. Grindelwald appare per la prima volta in Animali fantastici e dove trovarli, anche se per la maggior parte della storia è celato sotto mentite spoglie, quelle dell’Auror americano Percival Graves interpretato da Colin Farrell. In Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, il mago oscuro riesce a portare Credence Barebone (Ezra Miller) dalla sua parte rivelandogli la sua vera identità, quella di fratello scomparso di Albus Silente, Aurelius Silente.

Non è chiaro perché esattamente la Warner Bros.ha chiesto a Depp di dimettersi da “Animali fantastici 3”, ma in base alla sua dichiarazione, è implicito che lo studio sia stato sollecitato in base alla recente sentenza o alle altre cause legali in cui Depp è coinvolto.